IBM® watsonx 是一个 AI 产品组合，可以提升生成式 AI 在核心工作流中的影响，以提高工作效率。
获得为企业做出正确 AI 选择所需的灵活性。选择开源基础模型、自带模型或使用现有模型。此外，可以跨任意云运行。
利用可信的企业数据和受治理流程，创建负责任的 AI。使用开放、透明的技术，并采用治理和安全控制措施简化合规性。
部署 AI，同时最大限度减少对系统或运营的干扰。将其嵌入具体用例，以快速实现价值。此外，转变流程以提高工作效率。
Vodafone 将旅程测试的周转时间缩短了 99%
美国网球公开赛采集并分析了 700 万个数据点
IBM 在创建 Red Hat Ansible 运行手册时节省了 40% 以上的时间
D&B 客户在评估供应商风险时节省了 10% 以上的时间
最新的 Granite 模型引入了新的推理功能、支持视觉的模型以及更高的效率，从而能以更低的成本提供富有竞争力的成果
在《混合专家》第 40 集中，嘉宾组澄清了有关 DeepSeek R1 的误解，解释了模型蒸馏，并剖析了开源竞争态势。
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据该公司介绍，DeepSeek-R1 是一款数字助理，在某些涉及数学和编码任务的 AI 基准测试中，其表现可与 OpenAI 的 o1 相媲美，但训练时所采用的芯片数量却远远少于后者，且使用成本大约降低了 96%。