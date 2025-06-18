利用 watsonx 实现 AI 的承诺

以 AI 为先导的企业利用小型定制模型推动增长，从而节省高达 98.5% 的成本*
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IBM® watsonx 是一个 AI 产品组合，可以提升生成式 AI 在核心工作流中的影响，以提高工作效率。
您的业务、您的 AI。
开启你的 AI 未来

获得为企业做出正确 AI 选择所需的灵活性。选择开源基础模型、自带模型或使用现有模型。此外，可以跨任意云运行。
信任您的 AI 输出

利用可信的企业数据和受治理流程，创建负责任的 AI。使用开放、透明的技术，并采用治理和安全控制措施简化合规性。
集成创新

部署 AI，同时最大限度减少对系统或运营的干扰。将其嵌入具体用例，以快速实现价值。此外，转变流程以提高工作效率。

通过 watsonx 释放生产力

Product ui for use cases on watsonx page
IBM watsonx Orchestrate 告别忙碌的工作

轻松创建、部署和管理 AI 助手和智能体，实现业务和面向客户流程的自动化并将其简化，从而提高工作效率。

 让 AI 智能体发挥作用
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IBM watsonx Code Assistant 降低工作强度，提升工作智能水平

通过将 AI 融入整个应用生命周期来自动化开发任务并简化工作流程，从而提高开发人员的工作效率并缩短产品上市时间。

 提高编码效率
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IBM watsonx.ai™ 走进你的 AI 工作室

利用集成、协作、端到端开发人员工作室，更快、更轻松地开发定制 AI 应用，该工作室具有 AI 开发人员工具包和完整的 AI 生命周期管理功能。

 量身定制应用程序
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IBM watsonx.data™ 信任您的数据，即信任您的决定

管理、准备和集成来自任何地方的任何格式的可信数据，以便您可以更快挖掘 AI 洞察分析并提高 AI 应用的相关性和精确度。

 统一您的数据
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IBM watsonx.governance™ 降低风险。符合规定。

实现治理自动化，以主动管理 AI 风险，简化监管合规流程，并打造可信任、可解释的 AI 工作流。

 领先于风险
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IBM watsonx Orchestrate 告别忙碌的工作

轻松创建、部署和管理 AI 助手和智能体，实现业务和面向客户流程的自动化并将其简化，从而提高工作效率。

 让 AI 智能体发挥作用
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IBM watsonx Code Assistant 降低工作强度，提升工作智能水平

通过将 AI 融入整个应用生命周期来自动化开发任务并简化工作流程，从而提高开发人员的工作效率并缩短产品上市时间。

 提高编码效率
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IBM watsonx.ai™ 走进你的 AI 工作室

利用集成、协作、端到端开发人员工作室，更快、更轻松地开发定制 AI 应用，该工作室具有 AI 开发人员工具包和完整的 AI 生命周期管理功能。

 量身定制应用程序
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IBM watsonx.data™ 信任您的数据，即信任您的决定

管理、准备和集成来自任何地方的任何格式的可信数据，以便您可以更快挖掘 AI 洞察分析并提高 AI 应用的相关性和精确度。

 统一您的数据
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IBM watsonx.governance™ 降低风险。符合规定。

实现治理自动化，以主动管理 AI 风险，简化监管合规流程，并打造可信任、可解释的 AI 工作流。

 领先于风险

watsonx 的业务价值

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