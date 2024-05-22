IBM 首席信息官 (CIO) 组织内的混合云平台团队负责交付庞大的多样化 IT 环境、保护其安全并让其实现现代化，从而为数十万 IBM 员工每天使用的应用程序提供支持。“在业务关键型应用程序基础设施方面，我们的责任范围非常广。以我们的生产或销售应用程序为例。如果这些应用程序宕机，IBM 的业务就会停摆。我们团队负责支持的正是这些类型的应用程序。”IBM CIO 混合云平台负责人 Bob Epstein 解释道。

该团队的使命不仅仅是确保这些应用程序正常运行，还包括加速 IBM 全公司范围内的业务转型。IBM CIO 战略主管 Melissa Santisteban 补充道：“我们优化 IBM 基础设施的工作在本质上起到了基石作用，让所有其他人都能够在其岗位上快速行动并进行创新。”该团队一直在寻找新的方法来简化和自动执行全部 IT 资产所需的繁琐、重复的 IT 维护任务。他们力求消除繁重无聊的工作，让开发人员有足够时间为转型计划做出贡献。



因此，该团队依靠 Red Hat Ansible Automation 等行业领先的技术，并在 IBM® watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 技术预览开始后自愿测试该解决方案。

