IBM 首席信息官 (CIO) 组织内的混合云平台团队负责交付庞大的多样化 IT 环境、保护其安全并让其实现现代化，从而为数十万 IBM 员工每天使用的应用程序提供支持。“在业务关键型应用程序基础设施方面，我们的责任范围非常广。以我们的生产或销售应用程序为例。如果这些应用程序宕机，IBM 的业务就会停摆。我们团队负责支持的正是这些类型的应用程序。”IBM CIO 混合云平台负责人 Bob Epstein 解释道。
该团队的使命不仅仅是确保这些应用程序正常运行，还包括加速 IBM 全公司范围内的业务转型。IBM CIO 战略主管 Melissa Santisteban 补充道：“我们优化 IBM 基础设施的工作在本质上起到了基石作用，让所有其他人都能够在其岗位上快速行动并进行创新。”该团队一直在寻找新的方法来简化和自动执行全部 IT 资产所需的繁琐、重复的 IT 维护任务。他们力求消除繁重无聊的工作，让开发人员有足够时间为转型计划做出贡献。
因此，该团队依靠 Red Hat Ansible Automation 等行业领先的技术，并在 IBM® watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 技术预览开始后自愿测试该解决方案。
在技术预览计划开始之前，Epstein 的团队就已经在依靠 Red Hat Ansible Automation 来支持其 IT 环境中的多种任务了。“我们每天都会使用 Ansible 自动化来完成打补丁、解决漏洞以及进行系统运行状况定期检查等任务。”Epstein 解释道。当 Epstein 的团队开始测试 Watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 时，他们首先关注自己的现有用例。
借助 Watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed，开发人员可以通过自然语言输入为 Ansible 运行手册构建任务。提交输入后，该解决方案会就如何构建该任务给出建议。
“在技术预览计划开始之前，我们团队中大约只有 10 个人能够制作 Ansible 运行手册。一旦 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 的企业版全面上市，我们预计能够让更多团队成员制作 Ansible 内容，因为该软件会根据自然语言输入来生成内容建议。从这个意义上讲，我们预计能够制作此类内容的人才池将会扩充大约 10 倍。”Epstein 说道。
在技术预览中，IBM 的 Ansible 运行手册内容由 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 自动生成
在 Watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 的技术预览期间，该团队利用 watsonx 提供的建议实现了 Ansible 运行手册 60% 的初始构建。
“我喜欢将我们的现代化之旅分为以下几个阶段：爬行、行走、跑步、飞翔。在过去，我们处于爬行阶段，许多任务都是手动完成的。然后，当我们开始自动化时，就进入了行走阶段。实施 Red Hat Ansible 之后，我们进入了跑步阶段。展望未来，我认为借助 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed，我们能够飞翔。”IBM CIO 组织混合云平台架构师 Robert Barron 补充道。了解 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 如何助您飞翔。
每家公司的用例都不尽相同，因此会得出不同的结果。客户示例（如 IBM 的示例）仅供说明之用，实际结果会因客户端配置和条件而异。无法提供通用的预期结果，因为客户的结果将取决于所使用的数据、系统和服务。
© Copyright IBM Corporation 2023. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2023 年 10 月。
IBM、IBM 徽标、和 watsonx 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新清单可在 ibm.com/legal/copyright-trademark 上查阅。
Red Hat 和 Ansible 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。