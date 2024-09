首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 战略,同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴日常工作所用 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 战略包括打造自适应 IT 平台,该平台可以让整个企业更轻松地访问 IT 资源,加快问题解决速度,以及充当 IBM 的创新引擎,促进业务增长。