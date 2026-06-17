在我们看来，这一认可突显了 IBM 帮助组织负责任地管理 AI 的愿景，以及在能力和技术快速演进中的执行力。
企业正加速采用 AI，以变革日常运营、提升客户体验并释放新的业务价值。随着 AI 日益嵌入关键业务流程与面向客户的应用程序，组织在负责任地治理 AI、管理风险以及证明符合新兴法规和标准方面，面临越来越大的压力。
今天，我们自豪地宣布，IBM 在 Gartner 人工智能治理平台魔力象限中被评为领导者。
Gartner 首次发布的人工智能治理平台魔力象限，对于一个仍在形成的市场类别而言，是一个决定性时刻。随着组织从 AI 实验阶段迈向企业级部署，IBM 凭借将治理、风险、合规与运营监督融为一体、并与业务成果挂钩的综合性方法，在帮助定义人工智能治理的未来方面独具优势。我们认为，这一认可突显了 IBM 帮助组织负责任地管理 AI 的愿景，以及在能力和技术快速演进中的执行力。
随着组织从 AI 实验阶段迈向企业级部署，治理不能再仅仅依赖孤立的检查点或文档。企业需要洞察 AI 的使用位置、风险敞口如何变化，以及模型、供应商和部署环境中是否具备恰当的管控措施。
在 IBM，我们坚信人工智能治理必须与经过验证的 GRC（治理、风险和合规）原则相结合。借助 watsonx.governance，组织可以建立对 AI 资产和风险的可见性，应用基于业务运营和监管义务的管控措施，并在整个 AI 生命周期中推动平台无关的问责机制。
随着 AI 采用加速，市场应关注那些能够在企业规模上提供可见性、管控和问责机制的治理方法，以帮助组织更快行动，同时维护其 AI 系统的可信度。
我们相信，人工智能治理正从单纯的模型监督，演进为更广泛的企业级准则。组织需要了解其 AI 用例和应用程序，管控措施需与业务及监管要求保持一致，并且问责机制需要延伸至日益复杂的 AI 生态系统中。IBM 正通过将人工智能治理与 GRC 能力整合至 watsonx.governance 中，助力定义这一治理新纪元，使组织能够在整个 AI 生命周期中落实可见性、管控和问责。
治理不再是未来才需考虑的事项，负责任的 AI 如今已成为业务当务之急。组织需要跨越日益复杂的环境，对 AI 资产、模型、风险、管控及合规义务具备可见性。IBM 持续投资相关能力，帮助客户实现全面可见性，并更有效地扩展治理项目。
展望未来，IBM 的路线图包含多项新功能，例如用于集中管理 AI 资产清单与血缘的治理图谱、用于监管监测的 AI 监管预警扫描，以及旨在帮助自动化风险与合规工作流的用例接入智能体。这些投资体现了 IBM 让人工智能治理更加智能、主动并融入日常业务运营的战略。
随着组织从 AI 实验迈向企业级部署，治理将在建立信任、管理风险以及赋能可持续的长期创新方面发挥核心作用。
我们相信，IBM 被评为 Gartner人工智能治理平台魔力象限的领导者，进一步强化了我们帮助客户负责任地构建、部署和管理 AI 的承诺。通过 watsonx.governance，IBM 将继续提供组织自信治理 AI、满足不断变化的监管期望并加速从 AI 中获取业务价值所需的能力。
Gartner 人工智能治理平台魔力象限，作者：Lauren Kornutick、Sumit Agarwal、Priya Sundararaman、Nader Henein、Brandon Medford，2026 年 6 月 17 日，星期三
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