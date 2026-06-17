随着组织从 AI 实验阶段迈向企业级部署，治理不能再仅仅依赖孤立的检查点或文档。企业需要洞察 AI 的使用位置、风险敞口如何变化，以及模型、供应商和部署环境中是否具备恰当的管控措施。

在 IBM，我们坚信人工智能治理必须与经过验证的 GRC（治理、风险和合规）原则相结合。借助 watsonx.governance，组织可以建立对 AI 资产和风险的可见性，应用基于业务运营和监管义务的管控措施，并在整个 AI 生命周期中推动平台无关的问责机制。

随着 AI 采用加速，市场应关注那些能够在企业规模上提供可见性、管控和问责机制的治理方法，以帮助组织更快行动，同时维护其 AI 系统的可信度。