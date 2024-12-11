虽然错误的选择有可能带来最好的故事，但对于毫无戒心的采购专家和他们支持的组织来说，选择有风险的供应商可能是一场噩梦。这就是 Dun& Bradstreet 介入的原因。
在提供准确和客观的商业信息方面，Dun & Bradstreet 是公认且值得信赖的来源。作为全球领先的业务决策数据和分析提供商，Dun & Bradstreet 在帮助企业评估和管理风险方面发挥着关键作用，因为该公司的数据和洞察分析受到世界各地的政府、企业和其他实体的信赖。Dun & Bradstreet 凭借在近两个世纪中建立的声誉，它拥有的专业知识、洞察分析和数据可以为战略性业务决策提供信息，是全球商业生态系统的基石。
Dun & Bradstreet 之所以能够取得稳步成功，原因在于它能够持续提供平衡、透明且值得信赖的商业风险评估，以满足客户不断变化的需求。Dun & Bradstreet 为企业提供数据和能力，以在供应链中实现透明度和启发性。与供应商相关的风险及可见性始终是我们最关心的问题。Dun & Bradstreet 首席营收官 Isabel Gomez Vidal 介绍了这一过程。“我们研究了如下挑战：您选择的供应商声誉如何？它们是否具有您想要的环境、社会和治理 (ESG) 特性？我们如何才能实现流程自动化，从而以更快的方式吸纳供应商？我们认为我们掌握了该用例的相关数据。”
为了保持广泛的分析评分和预测指标，Dun & Bradstreet 寻求利用前沿技术为下一次迭代提供支持。IBM 是合乎逻辑的选择，因为该组织是 Dun & Bradstreet 的客户，也是值得信赖的高级咨询、数据和分析能力以及尖端人工智能 (AI) 技术供应商。此外，IBM 庞大的供应商信息存储和行业领先的 AI 助手技术与 Dun & Bradstreet Data Cloud 的世界级全球业务记录相得益彰，使 IBM 成为该项目的理想合作伙伴。
Vidal 表示，与 IBM 合作还有其他原因。“我们选择 IBM 作为我们的初始用例，因为 IBM 拥有成千上万的销售商和供应商，以及大量相关数据和生成式 AI 功能来实现分析流程自动化。总的来说，对于我们应对组织在选择第三方供应商过程中面临的业务和采购挑战所需的产品开发和分析流程而言，我们的数据存储是一大优势，”Vidal 说。
IBM® Consulting 利用它在工程、技术、数据和分析以及治理方面多管齐下的专业知识，与值得信赖的合作伙伴开始了团队合作。该团队制定了计划，以改变各组织的供应商风险评估和供应商选择，特别是在采购阶段。Dun & Bradstreet 意识到，客户流程陷入了手动、耗时、缺乏实时可见性的困境。该团队将 IBM AI 专业知识和技术与拥有超过 5.9 亿条可信和专有数据记录的 Dun & Bradstreet Data Cloud 的优势相结合，为潜在企业提供更全面的视图。
初始试点解决方案由 Dun & Bradstreet 和 IBM 团队合作完成，该解决方案将 IBM® watsonx Orchestrate 的高级 AI 功能、Llama 3 和 Mistral 大型语言模型在 IBM® Cloud 上进行了集成。IBM Consulting 引入了 watsonx Orchestrate 的 AI 助手功能来开发 D&B Ask Procurement。该助手提供会话式聊天体验，可以自动执行重复任务并简化复杂的采购流程。此外，IBM® Garage 方法的整合实现了快速原型设计和迭代改进，这对于快速有效地实现预期结果至关重要。IBM Expert Labs 通过针对特定采购任务微调和定制 AI 功能，在合作中发挥了关键作用。
AI 驱动的试点解决方案是为客户提供更全面、更即时的供应商风险评估、欺诈可能性和基于收入的分数洞察分析的基础。“IBM 团队的丰富经验以及 watsonx Orchestrate 提供的功能给我们的团队留下了深刻的印象。我们的采购客户将能够更快、更有效地做出全面决策，帮助改善他们的战略规划以及风险管理和缓解，”Dun & Bradstreet 首席数据和分析官 Gary Kotovets 说。
D&B Ask Procurement 嵌入了 watsonx Orchestrate 的整合功能，能够查询有关供应商的深度数据并使用先进的 AI 技术解读这些数据。它无需耗时的手动数据输入，从而可以减少错误。此外，watsonx Orchestrate 还提供集成高级自动化功能的能力，以简化跨系统的工作并提高整体效率和有效性。
通过 D&B Ask Procurement 提供可信的专有数据和 AI 解决方案，用户可以获得全面、近乎即时的 360 度洞察分析，以支持供应商风险评估。来自客户自有系统和数据的高水平情报，加上强大的 Dun & Bradstreet 数据集的支持，可以帮助企业做出更具战略性的决策并降低风险，预计采购任务的时间可以缩短 10%-20%，从而显著节省成本。高级分析和定制功能使客户能够根据财务、关联、所有权、ESG 等基本供应商风险信息评估供应商池。Vidal 补充道：“当您开始 AI 之旅时，请务必深思熟虑、恪守道德、认真负责。确保您对结果和想要实现的目标有清晰的认识，并确保您与具有相同价值观的供应商和公司合作，这样才能在 AI 之旅中取得成功。”
此外，AI 驱动的 D&B Ask Procurement 还能为用户提供实时监控，以预测潜在的供应商问题，采取先发制人的措施，并确保整个价值链的连续性和稳定性。因此获得无摩擦体验，提供相关数据和洞察分析，并允许客户更快、更高效地吸纳供应商。
这是一个充满希望的故事。
Dun & Bradstreet（ibm.com 外部链接）是一家全球领先的商业决策数据和分析提供商，致力于帮助世界各地的公司提高业务绩效。Dun & Bradstreet Data Cloud 为解决方案提供支持，并为客户加快获得收入、降低成本、降低风险和实现业务转型提供洞察分析。自 1841 年以来，各种规模的公司都依赖 Dun & Bradstreet 帮助自己管理风险和发现机遇。有关 Dun & Bradstreet 的更多信息，请访问 www.dnb.com。
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