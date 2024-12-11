虽然错误的选择有可能带来最好的故事，但对于毫无戒心的采购专家和他们支持的组织来说，选择有风险的供应商可能是一场噩梦。这就是 Dun& Bradstreet 介入的原因。

在提供准确和客观的商业信息方面，Dun & Bradstreet 是公认且值得信赖的来源。作为全球领先的业务决策数据和分析提供商，Dun & Bradstreet 在帮助企业评估和管理风险方面发挥着关键作用，因为该公司的数据和洞察分析受到世界各地的政府、企业和其他实体的信赖。Dun & Bradstreet 凭借在近两个世纪中建立的声誉，它拥有的专业知识、洞察分析和数据可以为战略性业务决策提供信息，是全球商业生态系统的基石。

Dun & Bradstreet 之所以能够取得稳步成功，原因在于它能够持续提供平衡、透明且值得信赖的商业风险评估，以满足客户不断变化的需求。Dun & Bradstreet 为企业提供数据和能力，以在供应链中实现透明度和启发性。与供应商相关的风险及可见性始终是我们最关心的问题。Dun & Bradstreet 首席营收官 Isabel Gomez Vidal 介绍了这一过程。“我们研究了如下挑战：您选择的供应商声誉如何？它们是否具有您想要的环境、社会和治理 (ESG) 特性？我们如何才能实现流程自动化，从而以更快的方式吸纳供应商？我们认为我们掌握了该用例的相关数据。”

为了保持广泛的分析评分和预测指标，Dun & Bradstreet 寻求利用前沿技术为下一次迭代提供支持。IBM 是合乎逻辑的选择，因为该组织是 Dun & Bradstreet 的客户，也是值得信赖的高级咨询、数据和分析能力以及尖端人工智能 (AI) 技术供应商。此外，IBM 庞大的供应商信息存储和行业领先的 AI 助手技术与 Dun & Bradstreet Data Cloud 的世界级全球业务记录相得益彰，使 IBM 成为该项目的理想合作伙伴。

Vidal 表示，与 IBM 合作还有其他原因。“我们选择 IBM 作为我们的初始用例，因为 IBM 拥有成千上万的销售商和供应商，以及大量相关数据和生成式 AI 功能来实现分析流程自动化。总的来说，对于我们应对组织在选择第三方供应商过程中面临的业务和采购挑战所需的产品开发和分析流程而言，我们的数据存储是一大优势，”Vidal 说。