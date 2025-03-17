澳大利亚国有实体 Water Corporation 与 IBM Consulting 合作，对其任务关键型 SAP 架构进行现代化改造，并将其迁移到云端。通过使用 watsonx Code Assistant 和 Red Hat Ansible Lightspeed，IBM 和 Water Corporation 启动了一项新的自动化策略，为企业节省了大约 1,500 小时的与基础架构支持相关的人工劳动，将开发成本降低了 30%，并将运行 SAP 云环境的成本抵消了 40% 以上。