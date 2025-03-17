IBM 客户和合作伙伴对 watsonx 可能性的评价

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watsonx 客户合影留念

IBM® watsonx 是一个 AI 产品组合，可以提升生成式 AI 在核心工作流中的影响，以提高工作效率。它适用于整个组织中的可信数据。阅读各大公司对 watsonx 的评价、其创造竞争优势的潜力及其在扩展值得信赖的商用 AI 方面的能力。

 NatWest（前身为 Royal Bank of Scotland）使用 watsonx，简化购房流程

了解 IBM Consulting 和 NatWest 如何通过 IBM watsonx Assistant 共同打造人工智能驱动的云平台“Marge”，为购房者提供实时数字抵押贷款支持。 
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精选 watsonx 引言 看看各大公司对 watsonx 的评价，watsonx 是一个 AI 产品组合，可以提升生成式 AI 在核心工作流中的影响，以提高工作效率。 深入了解 watsonx
US Open logo on Gray 10 background for use on watsonx page.
美国网球公开赛

“通过 watsonx 构建的 AI 模型不仅提升了美国网球公开赛的数字体验，其自动化关键工作流程还提高我们编辑团队的工作效率。”

- Kirsten Corio，美国网球协会首席商务官

 

 watsonx 数字体验
Truist logo for Watsonx
Truist

“Truist 正与 IBM 合作开发多个生成式 AI 内部用例，部分产品涉及使用 watsonx。它是 IBM 开发的新的 AI 产品组合，旨在帮助企业运用生成式 AI 和机器学习。我们正在深入了解共同创造、构建概念验证并最终将其部署到生产环境中的机会，以造福我们的团队成员和客户。”

Truist 部门首席信息与体验官 Ken Meyer
Mercado Latino logo for Watsonx
Mercado Latino, Inc.

“我们很期待利用 IBM 的新产品组合 watsonx 深入了解员工培训与追踪、客户服务、自动填表等方面的用例。我们尤其期待的是，这个新产品组合将增强我们的能力，并提升数据安全性。”

Mercado Latino, Inc. 总裁 Richard Rodriguez
FYI Brand logo.
FYI

“FYI 很荣幸能够拓展我们与 IBM 的关系，整合的 watsonx 功能将进一步提高我们的 Web 3.0 即时通讯应用程序的工作效率。借助 IBM，与生成式 AI 领域值得信赖的伙伴和专家合作，以支持 FYI 和创意社区扩大规模。”

– FYI 创始人兼首席执行官 will.i.am
Eviden Brand logo.
Eviden

“在生成式 AI 和基础模型领域，watsonx 产品组合可以帮助我们满足客户在优化和安全方面的要求，同时让他们从开源社区的活力和创新中获益。”

– Eviden 首席技术官 Romain Gaborit
The Championships at Wimbledon logo/badge. RGB. White tennis rackets and tennis ball in a green circle with purple outline.
温布尔登

“我们与 IBM 的合作伙伴一起不断创新，为世界各地的温布尔登球迷提供富有洞察力和吸引力的锦标赛数字体验。今年，我们将在多个数字平台上推出新功能。这些功能采用了 IBM 最新的 AI 技术，让球迷更深入地了解单打比赛的抽签，并通过我们的比赛集锦视频观看各种比赛的解说。”

全英俱乐部营销与商务总监 Usama Al-Qassab

watsonx 组合

深入了解 watsonx 产品组合中产品的客户报价。

深入了解 watsonx
IBM watsonx.ai™ IBM watsonx.data™ IBM watsonx.governance™ IBM watsonx Assistant IBM watsonx Code Assistant IBM watsonx Orchestrate
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深入了解 IBM 的企业级 AI 产品组合。 了解 watsonx
 
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