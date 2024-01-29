Blendow Group 走在瑞典法律知识和情报传播的最前沿，是法律新闻、教育和专家分析领域举足轻重的资源。“我们的使命驱使着我们去剖析、总结和评估从法院裁决到立法和判例法在内的海量法律文件。我们的团队规模极小，处理海量信息就需要一个可扩展的解决方案。”Blendow Group 负责所有 AI 计划的首席数字创新官 Johan Wallquist 谈到。

为了应对这项挑战，Blendow Group 与 IBM Client Engineering 及 NEXER 合作，以发挥 AI 在法律分析中的变革作用。本次合作借助 IBM watsonx.ai 的综合能力，打造了一款创新人工智能驱动工具。IBM watsonx.ai 是一款集成式 AI 工具套件，旨在实现安全、协作的数据管理和流程自动化。

本次合作的目标是彻底改变 Blendow Group 处理各种法律文件的方式。借助 IBM 的技术堆栈（包括 IBM Cloud Object Storage、IBM Container Registry、IBM Cloud、IBM® Code Engine 和 IBM App ID），量身定制了这款 AI 解决方案，以提高我们法律文件分析的效率和广度。

此 AI 解决方案的优势在于浏览大量法律文件，包括详细的法院判决和广泛的法律文本和法规。它加强了研究和分析，并简化了法律内容的创建流程，同时还能保持敏感数据的最高机密性。

回顾试点阶段，Johan Wallquist 评论道：“IBM 在项目和开发流程方面的专业能力确实令人印象深刻。该解决方案不仅有望简化我们的内容准备流程，还可以显著增强我们搜索和分析各种法律文件的能力。”