IBM® Expert Labs 顾问与 VIA 开发人员团队建立合作,共同开发首个 AI 项目。“每周都会召开工作规划电话会议,IBM 团队汇报他们的工作进度,我们也会汇报自己的工作内容。”Young 表示:“我们派遣了一些初级开发人员,希望他们能够快速成长。IBM 专家十分善于分享,他们会说,‘嘿,如果遇到困难或者需要帮助,请联系我们。’”

针对需求与架构达成一致意见后,团队分析了呼叫中心数据,实施数据分类,确定助手需要回答的常见查询问题。这些情报由 IBM watsonx Assistant 软件提供,这款软件是 IBM Cloud® 推出的多语对话客服,它可以理解自然语言提出的问题并用自然语言做出回答。

接着,团队提出了一个最常见的问题,“下一趟巴士什么时候驶入我所在的车站?”VIA 创建了一项服务,为每个车站指定五位数代码,乘客可将代码发送给 VIA 合作伙伴 Swiftly Systems Inc.。而后,Swiftly 运用 AI 技术分析实时巴士传感器和交通数据,预测下一趟驶入车站的巴士。开发人员将 Swiftly 服务集成到助手中。另外,还集成了 VIA 合作伙伴 HERE.com 推出的 API:一款提供位置和点到点方向的映射服务。

此外,也离不开运营智能。鉴于能够掌握数字客户互动情况,包括用户人数、对话数量和问题内容,VIA 经理受益匪浅。开发人员创建了仪表板报告,自动发送给各项目干系人,因而项目干系人无需查询系统。

这些分析由 IBM Watson Studio 开发环境、IBM Cognos® Dashboard Embedded 分析和 IBM Db2® 数据库提供支持,所有这些支持技术均来自 IBM Cloud。这些技术从 IBM Watsonx Assistant 中提取对话历史记录并执行分析,确定客服的用户响应质量。然后,在显示业务 KPI 的仪表板显示器上展示结果 — 向利益相关方高管展现助手的价值。

VIA 团队将工具命名为 “Ava” (Automated Virtual Assistant),经过一段时间的测试和审查,2020 年底在 VIA 网站上部署了这款工具。用户也可以通过 VIA 移动应用程序 goMobile+ 使用 Ava。它可以全天候用英语和西班牙语回答 150 多个常见问题,并实时预测下一趟巴士的抵达时间。Ava 广受欢迎,每月对话多达数千次。

继发布第一版 Ava 后,开发人员陆续新增并完善功能。例如,起初 Ava 在不确定如何回答时,会将用户转回呼叫中心。但如果呼叫中心下班,很可能会失去客户。现在,Ava 可通过数字握手将此类项目移交给社交媒体管理公司 SPS DGTL,SPS DGTL 将负责查询用户信息,获取联系人信息和通信首选项。

Young 表示:“如果助手的答案有误,它会感知到错误。SPS 可以收集用户信息,包括对话内容,再移交给 SPS DGTL 团队,我们可以通过确定的方法接触相关人员。”

另外,分析层面也做出了调整。认识到 IBM 工具的强大威力后,VIA 开发人员又独立创建了一款分析仪表板,专供客服团队使用。这款分析仪表板每日统计 Ava 遗漏或不确定的问题。Young 指出,“客服团队可以查看客户提出的问题以及回复存在的漏洞,并据此重新训练 Ava,提升 Ava 的智能化水平,这样确实很有帮助。”