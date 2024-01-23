VIA 通过两家呼叫中心提供客户支持，一家为辅助客运系统乘客提供服务，一家负责提供基本信息，每周大部分工作时间均提供人工客服。为改善服务、改进技术、推动创新及升级客户服务，团队增设了等待时间通报服务和回叫功能，缓解长时间等待产生的焦虑情绪。

鉴于 VIA 专注创新，不断自我完善，团队希望运用数字技术进一步改善客户体验。VIA 技术和创新副总裁 Steve Young 表示，“公司文化以客户为中心，一切以乘客为重，为此我们推出先进的工具，从而提供更全面的信息。”

时机已然成熟，很多信息问题迎刃而解，数字创新指日可待。首先，务必提供全天候客户支持，而不仅限于呼叫中心工作时间。此外，依赖智能手机、平板电脑和 PC 的公交乘客比例与日俱增，数字渠道必将广受欢迎。而且，高管团队在审查呼叫中心数据期间发现，客户基本查询重复率较高，完全可以通过数字信息工具回复，使客服能够专注提供增值服务。

“我搭乘的这班巴士什么时候进站？我可以带宠物狗一起乘车吗？儿童票价格是多少？重复问题数不胜数，非常容易回答，”Young 解释道。“即使呼叫中心下班后，我们也希望能够自动解答疑问。”

自动化数字客服完美解决了问题，这款虚拟助手可以利用呼叫中心数据解答常见问题。同时，还需要与第三方 API 进行交互，提供实时交通信息和方向。为满足圣安东尼奥多元化社区的需求，必须使用英语和西班牙语进行对话。运营分析不可或缺。而且，必须以云计算为基础。

最初，VIA 团队与当地的一家初创公司合作开发项目，但合作不太顺利，VIA 决定搁置项目。幸运的是，IBM® 当时正在为市政当局开发 AI 客服，回答有关疫情的各种问题。虽然 Young 并不需要 COVID 客服，但他对此颇感兴趣，并主动向 IBM 团队提起搁置的项目。最终携手 IBM 合作共同开发了客服助手。

为何选择 IBM？Young 表示：“我们渴望实现稳定运行，希望寻找 AI 领域的市场领军企业建立合作。我们发现 IBM 符合这些要求，我们找到了真正的合作伙伴，愿意与我们携手同行，帮助我们成长。”