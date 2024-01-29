“我们一直跟踪、衡量并测试新想法，了解这些想法在现实生活中的运作方式。这样一来，我们便可以快速对其进行改进。” Chromy 解释道。“在此案例中，我们进行了一组测试查询，在由 watsonx Assistant 提供支持的手工构建 AI 助手中预定义了正确答案。然后，我们将这些查询馈送至由 watsonx Assistant 和 watsonx.ai 提供支持的新助手。此助手没有预构建对话，必须使用提供的文档和技能作为大型语言模型，自己提供答案。与旧版本的预定义答案相比，它的响应准确率为 85％。投入的工作量会少很多。现在，我们知道它已走上正轨。”

AddAi 还通过这个新助手，帮助其客户将未答复的客户问题减少了 50％。此外，在回答客户问题时，由 watsonx.ai 提供支持的 AI 助手将提供比以前更详细、更可执行的答案。

“我们已能够调整模型，以查询复杂的数据集，然后以更有效的方式总结收集到的数据。例如，前面提到的银行客户可使用助手向其客户提供费用信息。助手可以提供总结清晰的答案，并提供有用的后续步骤供用户考量，而不是提供需要用户分析输出并推断下一步的原始数据。在 watsonx.ai 之前，这是不可能的。”Miezgova 解释道。

这只是一个开始。展望未来，AddAI 有信心可以将任何新 AI 助手的部署时间缩短多达 30%，因为团队现在可以使用生成式 AI 来帮助助手准备好迎接最终用户的疑问。团队预计，在准备与最终用户分享助手之前，这将大大缩短测试和优化助手所需的时间。AddAI 还希望自己能够提供层次更高、知识更丰富的助手，即使不需要手动开发每个对话（响应），也可以借助 watsonx.ai 和 watsonx Assistant 使用此新方法。