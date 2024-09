世界各地对软件开发人员的需求都在不断增长。事实上,美国劳工部预计,到 2031 年,软件开发人员的工作机会将增长 25%。与此同时,美国劳工部估计,到 2030 年,全球软件工程师缺口可能会达到 8520 万。如果不加以解决,软件开发人员供需不平衡的问题将会随时间推移而不断加剧。

“为了积极主动地帮助我们的客户应对这一趋势,我们已经开始探索生成式 AI 驱动的结对编程。”IBM Consulting 合伙人兼全球混合云自动化负责人 Gerry Leitão 解释道,“在我们的早期测试中,我们亲眼目睹了生成式 AI 可以充当开发人员的‘力量倍增器’。有太多的旧代码需要重构和现代化,更不用说正在开发的新代码了。在平衡这些优先事项时,生成式 AI 可以发挥重要作用。”事实上,据 Gartner 估计,“到 2025 年,80% 的产品开发生命周期将利用生成式 AI 来生成代码,而开发人员将担任后端和前端组件与集成的验证者和编排者。”*

Leitão 指出:“我们开始肩负起通过整合 IBM Research、IBM Technology 和 Red Hat,帮助客户利用生成式 AI 提高开发人员工作效率的使命。有很多用例可供探索,我们选择从 Ansible 开始。”Ansible 自动化平台是领先的 IT 自动化平台,可以帮助全球数千家公司降低其 IT 环境的复杂性并实现 IT 运营自动化。

Leitão 说道:“我们问自己:‘我们怎样才能帮助缩短 Ansible 学习曲线,并扩大每个 Ansible 自动化开发人员的影响?’”。于是,IBM® watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 预览版应运而生。

* Gartner,《新兴技术:生成式 AI 代码助手正变得对开发人员体验至关重要》(Emerging Tech: Generative AI Code Assistants Are Becoming Essential to Developer Experience),2023 年 5 月 11 日。GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志,经许可在本文中使用。保留所有权利。