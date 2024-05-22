是时候改写软件开发模式了吗？
世界各地对软件开发人员的需求都在不断增长。事实上，美国劳工部预计，到 2031 年，软件开发人员的工作机会将增长 25%。与此同时，美国劳工部估计，到 2030 年，全球软件工程师缺口可能会达到 8520 万。如果不加以解决，软件开发人员供需不平衡的问题将会随时间推移而不断加剧。
“为了积极主动地帮助我们的客户应对这一趋势，我们已经开始探索生成式 AI 驱动的结对编程。”IBM Consulting 合伙人兼全球混合云自动化负责人 Gerry Leitão 解释道，“在我们的早期测试中，我们亲眼目睹了生成式 AI 可以充当开发人员的‘力量倍增器’。有太多的旧代码需要重构和现代化，更不用说正在开发的新代码了。在平衡这些优先事项时，生成式 AI 可以发挥重要作用。”事实上，据 Gartner 估计，“到 2025 年，80% 的产品开发生命周期将利用生成式 AI 来生成代码，而开发人员将担任后端和前端组件与集成的验证者和编排者。”*
Leitão 指出：“我们开始肩负起通过整合 IBM Research、IBM Technology 和 Red Hat，帮助客户利用生成式 AI 提高开发人员工作效率的使命。有很多用例可供探索，我们选择从 Ansible 开始。”Ansible 自动化平台是领先的 IT 自动化平台，可以帮助全球数千家公司降低其 IT 环境的复杂性并实现 IT 运营自动化。
Leitão 说道：“我们问自己：‘我们怎样才能帮助缩短 Ansible 学习曲线，并扩大每个 Ansible 自动化开发人员的影响？’”。于是，IBM® watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 预览版应运而生。
* Gartner，《新兴技术：生成式 AI 代码助手正变得对开发人员体验至关重要》(Emerging Tech: Generative AI Code Assistants Are Becoming Essential to Developer Experience)，2023 年 5 月 11 日。GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，经许可在本文中使用。保留所有权利。
通过 AI 生成的基于自然语言输入的建议，开发人员可以使用 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 来更快地构建 Ansible 运行手册内容，以及实现这些内容的现代化：这些内容会部署到生产环境中，因此应具有高质量和高弹性。
在 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 技术预览期间，Leitão 的团队测试了该解决方案并构建了 Ansible 运行手册，旨在支持一系列用例，包括：在 Amazon Web Services (AWS) 中自动安装 SAP 数据库和应用程序；还有一键进行 SQL 数据库和服务器组件的端到端安装，以及 JAVA/ABAP 系统的 SAP 主应用程序服务器 (PAS) 安装。该团队还使用它来测试旧版运行手册的重构和现代化，支持用户访问管理、安全策略实施，以及系统 (IBM WebSphere/MQ/DB2) 设置、监视和升级等用例。
“该工具旨在让我们能够更快速、更大量地为客户构建 Ansible 内容和/或实现这些内容的现代化。我相信这些 Ansible 运行手册的质量应该会更高，因为 watsonx Code Assistant 会找到可以用来构建每个运行手册的最佳组件，并向开发人员推荐这些组件。”Leitão 解释道。就 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 而言，它将让具有更广泛背景的更多开发人员能够构建和重构 Ansible 自动化。“我们不是要取代开发人员。生成式 AI 不会用于构建所有代码，而是会与人类结对，成为一种‘力量倍增器’。”Leitão 补充道。
Watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 的 Granite 基础模型 由 IBM 和 Red Hat 的专家进行训练和测试。“我们运用通过多年与客户合作开发的经验得出的最佳实践来帮助调整模型。”Leitão 说道。在提供建议时，watsonx Code Assistant 会分享最有可能匹配的训练，以最大限度提高信任度和透明度。每项建议都会包含三个最接近的匹配内容来源、其作者以及许可。
“在 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 的技术预览期间，我们观察到初始构建效率提高了 20%–45%。随着我们迈向全面上市，工作效率预计会进一步提高。我们还认为，下游还存在更多尚未完全量化的生产力。”Leitão 解释道，“我们不仅旨在加快 Ansible 自动化的开发阶段，缩短全面上市后客户实现价值的时间，我们还打算提升内容质量"。
由于 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 支持开发人员通过自然语言输入创建 Ansible 任务，因此开发人员能够快速扩展自己的技能组并对所在组织产生更大影响。“watsonx Code Assistant 预计既可以扩充能够开发 Ansible 自动化的人员数量，又可以通过生成式 AI 协助他们缩短熟练掌握所需的时间。”Leitão 指出。
当团队使用 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 时，他们可以发现利用 Ansible 创造价值的不同方法。“我们相信 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 将会拓宽基于 Ansible 构建的内容范围。开发人员可能会偏向于使用一种方法构建内容，也可能完全没有接触过 Ansible。“Leitão 指出，“Watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 旨在让人们能够进行更多探索，从而发现更多可构建的内容。随着开发人员更多地使用生成式 AI，该平台应该能够提供更多可能性。”
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2023 年 10 月在美国制作。
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