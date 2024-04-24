这些服务会生成大量数据，并且它不断积累的基础数据存储量本就已经很庞大。“我们的许多服务已经使用了很长时间，”赫尔辛基市数据负责人 Tomas Lehtinen 说道，“我们一些系统中的数据来自近 30 年前。”

2019 年，该市制定了数据战略，开始挖掘这些数据的潜力。“我们的团队希望实现数据驱动的决策，”Lehtinen 说道，“此外，应用这些数据来优化城市运营，并按照公民的意愿积极响应他们的服务需求。”

当时，每个服务组织都有自己的客户服务团队，许多团队都处理大量的居民请求。“客户服务人员工作过度，”赫尔辛基市自动化技术首席专家 Janne Kantsila 说道。“与此同时，我们希望改善客户体验。我们的市民期待更快的服务和更灵活的服务时间。他们不想排队。”

为了帮助解决这些问题，该市转而采用虚拟助理（或“聊天机器人”），在多个部门对不同供应商的解决方案进行试验。在该市验证虚拟助理如何能够为市民提供最佳服务之后，即可为虚拟助理平台制定提案请求 (RFP)，以支持其长期数字化需求。

最主要的平台要求是自然语言处理以及使用 API 连接到其他系统的能力，包括赫尔辛基市的地区内部部门、芬兰其他城市和外部供应商的系统。虚拟助理还间接连接到许多其他领域，例如在赫尔辛基地区信息共享 (Helsinki Region Infoshare) 平台上发布虚拟助理培训数据，该平台是一个于 2011 年建立的开放网络服务，大都市区的主要城市可以通过该平台交换数据。“通过开放我们的聊天机器人数据，我们可以帮助芬兰的其他城市拥有自己的聊天机器人，这样他们就不必从零开始，”Kantsila 说道。

其他所需功能包括通过 API 连接到流程自动化和自动翻译的能力。欧盟的数据隐私法非常严格，在芬兰更是如此，透明度和信任在芬兰是重中之重。赫尔辛基市希望有一个解决方案可以在需要时从芬兰当地数据中心运行，以保护高度敏感的数据，例如社会服务和医疗保健信息。

IBM 提供了满足该城市需求的最佳整体解决方案，并且拥有一支赫尔辛基当地团队可以帮助交付该解决方案。