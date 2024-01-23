Ashlea Atigolo 和 Elemi Atigolo 最早创办了 CWPW，并利用该公司的经营成果继续投资创办了 Consult Venture Partners。CWPW 的故事及其对 IBM 业务合作伙伴 INATIGO 的 Alda Ai 数字服务台的率先使用，让我们深入了解了 Consult Venture Partners 在市场上的一个关键差异化优势，即客户服务。

CWPW 是于 2020 年初与领先的 FTSE 100 财富管理集团 St. James’s Place PLC 合作创立。它是少数将环境、社会和治理 (ESG) 原则完全融入其核心价值观的公司之一。

从一开始，CWPW 的创始人就设想利用前沿技术为传统财富管理行业带来亟需的数字创新，希望为那些习惯于随时随地提供服务和承担社会责任的个人提供服务。然而，创始人并不知道他们恰好在新冠疫情开始肆虐前推出了一项新业务。

当疫情于 2020 年 3 月袭击英国时，CWPW 看到了千载难逢的机会，可以通过其数字服务改变行业面貌。其创始人知道，该公司可以在竞争中脱颖而出，并通过提供 24x7、以客户为中心的体验来帮助其业务面向未来。

Ashlea 说：“财富管理公司通常使用实时呼叫中心方法。英国和大多数国家的大多数人没有任何形式的在线互动；他们没有任何形式的实时聊天或聊天助手。”

该公司已经在考虑使用 IBM watsonx Assistant 技术来满足其需求。Elemi 表示：“IBM® Watson 在会话式 AI 以及我们所需的机器学习和自然语言处理方面处于领先地位。”