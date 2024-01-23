Consult Venture Partners 是一家全球咨询公司，在数字化转型、金融科技、人工智能和财富管理领域提供思想领导力和见解。该公司成立于 2022 年，创办该公司归因于 City Wharf Private Wealth Ltd. (CWPW) 的成功，CWPW 是之前创立的一家数字化主导的英国财富管理公司。
Ashlea Atigolo 和 Elemi Atigolo 最早创办了 CWPW，并利用该公司的经营成果继续投资创办了 Consult Venture Partners。CWPW 的故事及其对 IBM 业务合作伙伴 INATIGO 的 Alda Ai 数字服务台的率先使用，让我们深入了解了 Consult Venture Partners 在市场上的一个关键差异化优势，即客户服务。
CWPW 是于 2020 年初与领先的 FTSE 100 财富管理集团 St. James’s Place PLC 合作创立。它是少数将环境、社会和治理 (ESG) 原则完全融入其核心价值观的公司之一。
从一开始，CWPW 的创始人就设想利用前沿技术为传统财富管理行业带来亟需的数字创新，希望为那些习惯于随时随地提供服务和承担社会责任的个人提供服务。然而，创始人并不知道他们恰好在新冠疫情开始肆虐前推出了一项新业务。
当疫情于 2020 年 3 月袭击英国时，CWPW 看到了千载难逢的机会，可以通过其数字服务改变行业面貌。其创始人知道，该公司可以在竞争中脱颖而出，并通过提供 24x7、以客户为中心的体验来帮助其业务面向未来。
Ashlea 说：“财富管理公司通常使用实时呼叫中心方法。英国和大多数国家的大多数人没有任何形式的在线互动；他们没有任何形式的实时聊天或聊天助手。”
该公司已经在考虑使用 IBM watsonx Assistant 技术来满足其需求。Elemi 表示：“IBM® Watson 在会话式 AI 以及我们所需的机器学习和自然语言处理方面处于领先地位。”
能够正确回答 92% 的查询
有 47% 的查询促成了网络研讨会的注册
尽管没有面对面的会议并且呼叫中心服务严重减少，但金融服务行业的其他公司仍争先恐后地为客户提供服务，而其他公司却因为糟糕的用户体验而失去了潜在客户访问其网站的宝贵流量和互动。他们急于改善自己的在线形象，以应对客户对数字化、始终在线体验期望的变化。
作为一家新公司，CWPW 没有固定的客户服务业务。它可以从头开始创建全新的数字客户服务体验。使用领先的 IBM Watson 技术（在 IBM® Cloud 上运行）提供聊天互动，让潜在客户感觉是在与人而不是机器人交谈，而无需支付客户服务中心 24 小时值班的费用。
CWPW 的创始人知道该去哪里寻找合适的技术。他们求助于 INATIGO，这是一家创新公司，致力于开发人性化的 AI 解决方案。
CWPW 希望有一个企业级数字助理，能像人工帮助台客服一样回答网站访客的问题，而不是通常那种基于规则的聊天机器人。Alda Ai 是 INATIGO 公司推出的一款会话式人工智能驱动的数字服务台，完全符合其需求。Alda Ai 使用 IBM watsonx Assistant 技术来理解以自然语言提出的问题。该企业级解决方案在 IBM Cloud 上运行，因此具有安全性和可扩展性。
Elemi 表示：“我们做了背景调查。我们了解到 IBM Watson 是会话式 AI 领域的领导者。我们还了解到，因为 INATIGO 解决方案是企业级的，所以安全性会得到保障，而且会很好地处理数据隐私问题，这对我们金融公司来说非常重要。”
通过使用 INATIGO 的 Alda Ai，CWPW 获得了一个全包式解决方案，其中包含 IBM watsonx Assistant 和 IBM Cloud 所提供的所有嵌入式安全、隐私和可扩展性功能。至关重要的是，得益于 INATIGO 在金融和技术领域的丰富经验，Alda Ai 精通金融行业客户服务和金融知识。
Ashlea 说：“如果我们要在公司开创此类技术的先例，就必须确保这是业内顶级的 AI 助理体验之一，这一点非常重要。因为根据我们的经验，其他助手的体验并不好。”
通过使用由 IBM Watson 技术提供支持的 INATIGO 解决方案，CWPW 还创造了一种高效的方式，让尽可能多的人从访问公司网站的那一刻起就参与进来。该数字助理是财富管理行业的首创，可以详细解答有关公司产品和服务的问题，引导用户访问正确的页面，并建议用户注册网络研讨会或个人咨询。
Elemi 说：“我们希望这种体验就像有人来到我们的办公室，亲自和我们交谈一样。通过亲自拜访，潜在客户可以了解公司及其价值观。这些参观通常是互动式的。这不仅仅是带人参观办公室。他们可以提出自己的问题，表达对他们来说什么是重要的、为什么重要等等。而这款数字助理可以帮助切实达成上述目标，这并不是一件容易做到的事。”
INATIGO 在短短三周内就实施了该解决方案。该公司向 CWPW 提供 Alda Ai 助手作为服务。INATIGO 通过更新内容并在学习过程中继续培训助手来不断增加价值。它还向 CWPW 提供绩效报告。Alda Ai 还可用作交互式语音应答 (IVR) 助手。
虽然 INATIGO 与 IBM 合作的时间还不到两年，但它很快就被著名的 With Watson 计划接纳。由于 Alda Ai 等解决方案已经成熟并可部署，该公司在短短 12 个月内就从入门级计划一跃成为嵌入式解决方案协议 (ESA) 计划的一员。
CWPW 推出 Alda Ai 后，成为英国第一家提供人工智能驱动的数字助理的财富管理公司。该服务于 2020 年 10 月推出后，这家财富管理公司获得了业界赞誉，包括入围 WealthBriefing 欧洲大奖财富管理技术类“最具创新性财富管理模式”奖。财富管理公司亟需这种知名度和美誉度的提升，尤其是在面对面接触有限的情况下。
INATIGO 对由 IBM watsonx Assistant 支持的 Alda Ai 进行了培训，使其能够提供会话式回复，让用户保持参与度。Alda Ai 像人类客服一样回答问题。当它不完全理解一个问题时，它会问“您是想问什么？”，并提供替代性主题。在回答完询问后，数字助理会询问是否正确回答了用户的问题。该公司报告称，高达 95% 的网站访问者表示他们的问题得到了正确回答。
Ashlea 说：“很多人认为这是即时聊天，他们以为是在和真人对话。”
Alda Ai 提供了针对 CWPW 产品和服务的全天候数字客户服务体验。事实上，该助理能够理解财富管理行业的专业术语，这使得 CWPW 与那些提供简单聊天机器人的竞争对手不同。基于 IBM Cloud 的数字助理还为 CWPW 提供了成本优势，因为它无需对 24 小时“实时聊天”或呼叫中心员工进行大量投资即可提供服务。当用户需要一对一的人工互动时，他们可以通过网站轻松地与公司的财富经理预约。
由于新冠疫情的爆发，Alda Ai 最初是为潜在客户和新客户提供一般性信息。Ashlea 表示：“需要提供某种类似接待服务的数字化参与方式。因此，我们重点关注 Alda 的新客户，吸引他们，培养他们对公司的兴趣，然后快速、轻松地向他们提供信息，使他们能够转化为公司的潜在客户。”
因此，即使在公司不营业的时段，Alda Ai 也帮助为 CWPW 带来了业务。从 2020 年 10 月到 2021 年 6 月，平均 39% 的 Alda Ai 询问转化为潜在客户。Alda Ai 还提供了其按需网络研讨会的链接。在此期间，47% 的咨询促成了网络研讨会的预订。
由于 CWPW 的成功，以及私募股权投资公司和财富管理公司的大量咨询和兴趣，Ashlea 和 Elemi 决定改变工作重心，成立 Consult Venture Partners。因此，2022 年，CWPW 成为 Consult Venture Partners。
Consult Venture Partners 的使命是为一些世界领先的企业和机构提供世界一流、屡获殊荣的专业知识，帮助他们保持领先地位。该公司利用 Alda Ai 作为数字服务台，为其客户服务提供支持，使这家年轻的公司能够快速、经济地推动客户参与。
Consult Venture Partners 还计划通过其他 INATIGO 产品为其客户提供支持。INATIGO 将继续改进和加强 Alda Ai 及其他人工智能驱动的解决方案，包括旨在提高金融知识水平的解决方案。为此，INATIGO 推出了世界上第一个帮助人们解决气候问题的人工智能驱动的语音助手 EcoTaylor；Finley AI，世界上第一个 AI 语音财务助手；以及 Monay，一个金融知识 AI 助手。
Ashlea 总结说：“使用这种会话式 AI 可以帮助企业展示，他们是如何利用这种前瞻性技术进行数字化参与并使公司和业务更好地面向未来。”
Consult Venture Partners（ibm.com 外部链接）拥有一支经验丰富、屡获殊荣的顾问团队，可帮助客户驾驭复杂的数字环境，充分利用其中提供的机遇。该公司总部位于英国伦敦，为私募股权、财富管理和管理咨询公司提供服务，帮助它们了解最新趋势并获得竞争优势。
IBM 业务合作伙伴 INATIGO（ibm.com 外部链接）构建的解决方案通过 AI 驱动的人文关怀，帮助实现自动化，并改善客户参与、市场营销和潜在客户转化。这家总部位于美国和英国的公司曾多次获奖，包括入围 2021 年英国金融科技奖的“年度创新公司”和“年度新星”奖项。公司的联合创始人还入选了 2020 年金融科技界女性力量榜。
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2022 年 2 月在美国制作。
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