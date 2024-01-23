“作为特许人，我们肩负重任。加盟商信任我们，很多情况下是将毕生的积蓄都交给了我们。”Sport Clips 董事长兼创始人 Gordon Logan 解释道，“新加盟商总是问我们，‘我要去哪里寻找所需员工来商店工作，并提供一流的理发体验？’我们需要让他们安心，只要他们加盟，他们就能够找到优秀的人才来商店工作，并将获得发展业务所需的工具。”

Sport Clips 是一家全国性护发特许经营店，在美国和加拿大的 1,900 个地点拥有 13,000 名造型师，致力于帮助其特许经销商最大限度地提高门店经营效率。“我们的特许经销商希望我们帮助他们提高门店层面的投资回报率，并让他们更轻松地经营业务。我们一直在寻找易于使用和真正改变游戏规则的创新解决方案：而不仅仅是渐进式改进。”Sport Clips 首席执行官 (CEO) 兼总裁 Edward Logan 说道。



目前，Sport Clips 的首要目标是将其特许经营地点的员工配备水平增加 30%，并实施新的工具和流程来帮助特许经销商提高员工的工作效率和敬业度。



为了实现这些目标，Sport Clips 与 ThisWay® Global 合作并开始实施 IBM® watsonx Orchestrate 解决方案。ThisWay Global 提供候选人搜寻和匹配平台，从超过 8,500 个多元化组织中寻找独特的人才。在最新的 AI 技术的支持下，IBM watsonx Orchestrate 使用自然语言处理对不断扩展的预构建技能目录中的技能进行动态排序，以在上下文中按正确的顺序实时执行常见和复杂的任务。