这家护发特许经营店的目标是利用可靠的 AI 和智能自动化，将员工队伍扩大 30%，并提高员工的工作效率和敬业度。
“作为特许人，我们肩负重任。加盟商信任我们，很多情况下是将毕生的积蓄都交给了我们。”Sport Clips 董事长兼创始人 Gordon Logan 解释道，“新加盟商总是问我们，‘我要去哪里寻找所需员工来商店工作，并提供一流的理发体验？’我们需要让他们安心，只要他们加盟，他们就能够找到优秀的人才来商店工作，并将获得发展业务所需的工具。”
Sport Clips 是一家全国性护发特许经营店，在美国和加拿大的 1,900 个地点拥有 13,000 名造型师，致力于帮助其特许经销商最大限度地提高门店经营效率。“我们的特许经销商希望我们帮助他们提高门店层面的投资回报率，并让他们更轻松地经营业务。我们一直在寻找易于使用和真正改变游戏规则的创新解决方案：而不仅仅是渐进式改进。”Sport Clips 首席执行官 (CEO) 兼总裁 Edward Logan 说道。
目前，Sport Clips 的首要目标是将其特许经营地点的员工配备水平增加 30%，并实施新的工具和流程来帮助特许经销商提高员工的工作效率和敬业度。
为了实现这些目标，Sport Clips 与 ThisWay® Global 合作并开始实施 IBM® watsonx Orchestrate 解决方案。ThisWay Global 提供候选人搜寻和匹配平台，从超过 8,500 个多元化组织中寻找独特的人才。在最新的 AI 技术的支持下，IBM watsonx Orchestrate 使用自然语言处理对不断扩展的预构建技能目录中的技能进行动态排序，以在上下文中按正确的顺序实时执行常见和复杂的任务。
Sport Clips 的目标是借助可靠的 AI 和智能自动化，将员工数量增加 30%
测试候选人外展工作流程时，将为期 3 小时的任务缩短为 3 分钟
借助 IBM watsonx Orchestrate，团队可以委派简单的任务，而将精力集中在更具战略性（且更有趣）的工作上。例如，在人才招聘方面，IBM watsonx Orchestrate 使用智能自动化来处理面试安排。它有助于确保涉及招聘公司和求职者的招聘流程顺利进行。它使团队能够专注于与候选人建立关系并招聘最适合该职位和公司的人才。ThisWay Global 为团队的人才招聘工作提供进一步支持：让团队能够即时接触到 1.69 亿名不同的候选人，并提供公正的 AI 匹配算法，让招聘团队更容易以合乎道德的方式寻找和识别适合其空缺职位的合格候选人。
不到一个小时，Sport Clips 的特许经销商就加入了 IBM watsonx Orchestrate 和 ThisWay Global，并开始提高工作效率。借助 IBM watsonx Orchestrate 和 ThisWay Global 平台，特许经销商将能够将不同的系统和工具集成到单个用户界面中，用于管理端到端招聘流程。通过聊天式的交互，用户将能够启动任务自动化（称为技能），例如创建新的职位申请、将职位列表发布到招聘板上以及使用 ThisWay Global 识别合格的候选人。这种新的人才招聘方法旨在腾出时间，让特许经销商能够专注于与潜在造型师建立关系，并加快他们的整体招聘流程。它还旨在让他们有更多时间专注于经营自己的门店。
“很多人都在谈论实现劳动自动化和代替劳动。我们以相反的方式思考这个问题，”Edward Logan 解释道，“我们相信 AI 和自动化的目的是促进劳动力和扩大员工数量：让团队成员做他们最擅长和喜欢的事情。”
Sport Clips 将使用可靠的 AI 和智能自动化，其目的不是为了减少员工数量，而是将员工数量增加 30%。“我们的目标是在未来 12 到 18 个月内将造型师数量从 13,000 名增加到 17,000 名，而传统的人才招聘方法无法做到这一点，”Edward Logan 说道。
该团队才刚开始采用这种技术进行人才招聘，但到目前为止已经看到了一些鼓舞人心的结果。ThisWay Global 帮助 Sport Clips 简化识别合格候选人的流程，而 IBM watsonx Orchestrate 则帮助团队联系这些候选人。“在我们对候选人沟通工作流程的早期测试中，我们发现过去需要三个小时的任务现在只需几分钟即可完成，”Logan 解释道。
该团队还致力于扩大对可靠的 AI 和智能自动化的采用，以减少造型师承担的重复性任务。Sport Clips 团队最近了解到，造型师每天要切换 30 次任务，因为他们要处理日程安排、处理付款以及与经营护发业务相关的各种其他任务。随着 IBM watsonx Orchestrate 的采用，Sport Clips 计划减少这些手动任务，让造型师腾出时间，尽可能专注于头发护理。
“我们需要尽一切可能最大限度地提高特许经销商的成功概率，帮助他们实现梦想。AI 和自动化将成为其中的重要组成部分，”Gordon Logan 解释道。
Sport Clips（ibm.com 外部链接）成立于 1993 年，总部位于德克萨斯州乔治城。这家以运动为主题的理发特许经营店在《企业家》公布的 2023 年“全美特许经营 500 强”中排名第 30 名，并被 Franchise Direct 列入 2021 年“全球特许经营 100 强”名单。美国和加拿大开设了近 1,900 家 Sport Clips 门店。
ThisWay Global（ibm.com 外部链接）由 Angela Hood 在剑桥大学的 ideaSpace 创立，是一家专注于利用人工智能和业务自动化来释放人类潜力的公司。ThisWay 是一家 Google 创业加速公司，是 IBM watsonx Orchestrate 的上市技术合作伙伴，也是全球发展最快的 SaaS 自动化公司之一。目前，该公司为超过 5,000 家中端市场和企业客户提供服务，这些客户正在对人才转型、EEOC 和 OFCCP 合规、公平招聘、DEI 和 ESG 方面进行投资。ThisWay Global 总部位于德克萨斯州奥斯汀蓬勃发展的科技中心，在硅谷和波士顿设有办事处。
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2023 年 7 月在美国制作。
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