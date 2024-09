您是何时以及如何选择您的职业的?您曾怀疑过自己是否选择了正确的道路吗?

“我养育了四个孩子,并指导他们完成学校选科、进修和择业。每次我都会发现同样的挑战:他们在学校接受的就业指导极少,也没有单一的知识来源可以帮助他们深入了解那些我个人并不熟悉的职业道路。”Working Eye 的创始人兼 CEO Peter Cayless 谈到。

Cayless 发现,目前为学生提供的就业指导过于笼统,而且选科过程中的就业指导时间太迟。学生无法在职业旅程的初期就独立、彻底地了解自身的选择。事实上,研究表明,96% 的毕业生在 24 岁之前选择改行,半数毕业生踏上了与学位无关的职业道路(来源:New College of the Humanities [ibm.com 外部链接])。出现这两种情况的主要原因在于,他们在接受工作之前对工作涉及的具体内容一无所知。这促使 Cayless 推出了 Working Eye(ibm.com 外部链接),它是一款 AI 驱动的职业探索平台,其目标是通过帮助人们更好地了解自己,深入挖掘他们所热爱职业的各种可能性,从而激励人们积极进取。

Working Eye 的职业探索平台(ibm.com 外部链接)旨在打造一款数字教练,以支持学生的职业探索过程。助手使用自然语言向学生提出探索性问题,引导他们完成独特的探索过程,帮助他们确定适合自己特定需求、优势和优先考虑因素的潜在职业道路。助手在指导学生完成对话过程时,会提供各种书面和视频内容,帮助学生更好地了解最适合他们的职业,并向他们展示如何开启这条道路。这一切均由 IBM 技术提供支持。Working Eye 的首席运营官 Alan Joenn 表示:“IBM watsonx Assistant 是用户和平台之间聊天的支柱,而 IBM Watson Discovery 则是帮助学生寻找正确材料并进行整理的支柱。”平台的主要数据来自政府网站 National Career Service Database,以及 Working Eye 团队创建的视频内容。

在平台首次试行期间,Working Eye 团队通过大约 1,500 名学生、家长和教师对数字教练进行了测试。平台的学校小组支持率为 100%,家长采用率为 48%。“我们倾向于将 Working Eye 称作一只为您的整个职业生涯提供支持的手。这是 AI 发挥作用的一个良好示例。AI 不一定会抢走您的工作。它有可能会帮您找到理想的工作。” Cayless 补充道。