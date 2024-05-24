AI 领域的突破将为企业的招聘和雇用方式创造巨大的颠覆性机会。对于日本的 AI 驱动推荐解决方案提供商 Silver Egg Technology 来说，走在这股浪潮的前沿至关重要。小公司往往没有合适的 HR 人员来筛选和及时回复求职者。这会使面试和录用流程变得极其缓慢且效率低下。
合格候选人的“成交”时间过长，意味着优秀人才可能会被漏掉。此外，为了应对这些困难，招聘人员可能会将最优秀的候选人送到其他地方。这会导致招聘质量下降，最终影响员工和客户满意度。事实上，寻找和聘用合适的人才往往是公司持续发展和成功的最大瓶颈。
Silver Egg 与 IBM Client Engineering 合作，利用 IBM watsonx.ai™ 筛选应聘人员的简历，以帮助选择合适的求职者。IBM Client Engineering 团队收到了 Silver Egg 提供的简历和职位描述样本，用于测试 watsonx.ai 在这项任务中的表现。
这些测试表明，watsonx.ai 的大型语言模型 (LLM) 可以快速、公平地评估简历并标记高潜力的申请人。Silver Egg Technology 创始人兼 CEO Tom Foley 表示：“将人才与工作相匹配是我们技术最重要的应用之一。借助 IBM Build Lab 的积极支持以及对 watsonx.ai 的访问，我们能够在短短几周内构建一个 POC，这激发了我们的利益相关者对生成式 AI 在人力资源领域的令人兴奋的新机遇的关注。”
通过立即启动对此类候选人的面试和录用流程，Silver Egg 的目标是将从收到简历到发出录用通知的时间缩短 75%。通过在不到一周的时间内向合适的候选人发出录用通知，他们希望提高候选人的质量，聘用更优秀的人才，创造更加积极、更具挑战性的工作环境，并让 Silver Egg 重新走上强劲增长的轨道。接下来，Silver Egg 计划根据人类分析师的评估结果，对其人工智能解决方案进行基准测试。“IBM 致力于基于其值得信赖且安全的 AI 平台，培养企业级 AI 解决方案生态系统。事实证明，这与我们的上市战略高度互补。”Foley 总结说，“我们期待进一步的合作。”
Silver Egg（ibm.com 外部链接）是一家科技公司，在提供基于 AI 的网络 Marketing Cloud 服务方面拥有 20 余年的经验，此类服务可以支持企业为客户提供实时个性化服务。其主要客户包括在线处理多种产品和内容的电子商务和网络服务公司。Silver Egg 是日本最受推荐的软件即服务 (SaaS) 提供商，其在日本的市场份额排名第一（按销量）。它在东京证券交易所的 Mothers 板块上市。
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美国出品。2023 年 11 月。
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