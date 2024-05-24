AI 领域的突破将为企业的招聘和雇用方式创造巨大的颠覆性机会。对于日本的 AI 驱动推荐解决方案提供商 Silver Egg Technology 来说，走在这股浪潮的前沿至关重要。小公司往往没有合适的 HR 人员来筛选和及时回复求职者。这会使面试和录用流程变得极其缓慢且效率低下。

合格候选人的“成交”时间过长，意味着优秀人才可能会被漏掉。此外，为了应对这些困难，招聘人员可能会将最优秀的候选人送到其他地方。这会导致招聘质量下降，最终影响员工和客户满意度。事实上，寻找和聘用合适的人才往往是公司持续发展和成功的最大瓶颈。