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让员工掌握未来的技能。通过适当平衡人员、数据、AI 和自动化，转变人才招募和技能方面的策略及流程。
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四个人从事不同类型办公室工作的插图
现在就定义和培养未来企业所需的适当技能

作为领先的人才招募和技能培养咨询公司，IBM Consulting 与客户密切合作，专门针对其招聘需求和技能培养需求来量身定制解决方案。无论您是希望解决高流失率问题、增强招聘技术堆栈、提高员工生产力、解决技能短缺问题，还是为多元化的员工队伍创造富有成效的学习体验，IBM 都能在咨询、技术和托管服务方面提供定制的策略和工具。


我们提供全面的招聘和技能培养解决方案，包括全球招聘咨询服务；全球 RPO 服务；人才输送管道工具；候选人体验提升策略；员工咨询、技能评估和差距分析；AI 驱动的学习加速器、数字学院和技能提升战略；以及人才发展和流动解决方案。


我们致力于建设多元化的员工队伍，减少招聘、人员配备、技能培养策略和继任规划过程中的偏见。我们将利用 AI 驱动的自动化、数据和分析，帮助您实现招聘需求、培养一流人才、定义技能培养策略、转变学习体验并弥补技能差距，助力释放员工队伍的潜力。

 在 AI 时代重新培养员工技能
人力资源部门倡导生成式 AI：积极尝试，赋能员工

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优势 提升新员工素质和员工留存率

利用 AI 驱动的工具、自动化和有效招聘策略，吸引、聘用和留住不仅符合条件，而且契合公司文化和价值观的候选人。这样可以招募素质更高的人才加入组织、降低员工流失率，并且有助于节约成本。

 为招聘经理和候选人提供领先的 NPS

您可以根据候选人和招聘经理已表达和未表达的期望来设计招聘流程互动模式，从而让互动模式以“消费者”为中心。AI 驱动的招聘平台能够简化和增强招聘流程，提供潜在候选人所期望的互动类型。

 打造现代化员工队伍

通过打造现代化员工队伍来增强组织能力，让员工队伍能够满足当前和未来的需求，并快速有效地提升技能和重新培养技能。利用 AI 驱动的自动化和技能策略，释放员工潜力、加快人才培养、提高人才留存率、提高员工敬业度，从而降低关键技能短缺的风险。
功能 技能评估和差距分析

企业从员工技能评估开始，与 IBM 携手共赴人才招募和技能培养之旅。通过技能评估和差距分析，我们利用 AI 驱动的工具和服务来帮助企业确定提升或重新培养员工技能的领域，以满足当前和未来的工作需求。

 多元和包容战略

在全面了解您的员工队伍未来概况的过程中，我们会与您一起构想、设计和实现公平且包容的工作场所，营造让员工感觉自己受到重视的企业文化。我们的多元化服务源于我们自己的心得——制定多元化招聘计划、减少招聘流程中的偏见以及打造包容的工作场所文化。

 全球技能计划和员工队伍规划

对于跨国组织，我们会助其在不同地区和市场开展技能培养计划。我们了解当地的培训需求，遵守地区培训法规，并可助力规划全球范围内的未来技能要求。

 招聘咨询和外包

成功策略中最重要的环节是执行。我们会与世界一流的分析和设计团队合作，评估当前流程的成熟度、改善体验、推动技术优化并设计目标运作模式，借助 AI 和自动化并利用历史和实时市场数据，完善您聘用最优秀人才的能力。

 提升候选人体验

我们利用分析来了解候选人旅程，并共同创建适合移动设备的应用程序、自动化流程以及能够解答问题的数字助理，从而帮助您改善候选人体验。我们会帮助您实施 AI 和自动化，用于分析简历、评估候选人甚至进行初步面试，以增强候选人的整体体验。

 AI 驱动的学习

学无止境，需要持之以恒。IBM 的 watsonx 技能培养平台能够利用 AI 来推荐相关课程、提供个性化反馈，并根据每位学习者的需求调整培训内容，从而提高学习效率和效能，并确保培训契合组织的战略目标。
战略伙伴关系 Oracle

借助认知解决方案，加速企业迁移至 Oracle Cloud 和转型进程。

 了解更多 Workday

将云和 AI 技术的力量应用于 Workday 实施方案中，从而实现人力资源转型。

 了解更多 SAP SuccessFactors

运用 SAP SuccessFactors 改善员工体验、提升运营效率，助力实现人力资源转型。

 了解更多 IBM watsonx Orchestrate

利用 watsonx Orchestrate 精简人力资源流程，让人力资源团队成员能够专注于更高级别的工作，同时减轻繁琐任务。

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专家团队 人才转型全球管理合伙人 Jill Goldstein IBM Consulting 产品负责人、合伙人 Tom Mason IBM Consulting 产品负责人、合伙人 Ian Bird

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