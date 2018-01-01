作为领先的人才招募和技能培养咨询公司，IBM Consulting 与客户密切合作，专门针对其招聘需求和技能培养需求来量身定制解决方案。无论您是希望解决高流失率问题、增强招聘技术堆栈、提高员工生产力、解决技能短缺问题，还是为多元化的员工队伍创造富有成效的学习体验，IBM 都能在咨询、技术和托管服务方面提供定制的策略和工具。



我们提供全面的招聘和技能培养解决方案，包括全球招聘咨询服务；全球 RPO 服务；人才输送管道工具；候选人体验提升策略；员工咨询、技能评估和差距分析；AI 驱动的学习加速器、数字学院和技能提升战略；以及人才发展和流动解决方案。



我们致力于建设多元化的员工队伍，减少招聘、人员配备、技能培养策略和继任规划过程中的偏见。我们将利用 AI 驱动的自动化、数据和分析，帮助您实现招聘需求、培养一流人才、定义技能培养策略、转变学习体验并弥补技能差距，助力释放员工队伍的潜力。