人力资源组织必须提高现代化和敏捷性，快速适应不断变化的企业要务。人力资源部门不再扮演行政管理和政策执行角色，转而成为价值创造者，影响整个企业的转型。

设想一下，如果人力资源职能可以无缝运营并持续发展，企业便可专注于实现推动业务发展的洞察和成果。利用 AI 实现应用程序和流程现代化，重塑人力资源运营和员工体验，采用全新工作方式，同时提高业务生产力并降低运营成本。

IBM Consulting 运用深厚的人力资源和技术行业专业知识，与我们的客户携手合作，制定可充分满足企业人力资源活动和业务需求的战略与执行计划。凭借我们的内部人力资源组织转型实践以及协助财富 500 强公司成功运行人力资源服务交付模式的洞察与经验，我们有信心确保转型顺畅无阻。