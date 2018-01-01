人力资源组织必须提高现代化和敏捷性，快速适应不断变化的企业要务。人力资源部门不再扮演行政管理和政策执行角色，转而成为价值创造者，影响整个企业的转型。
设想一下，如果人力资源职能可以无缝运营并持续发展，企业便可专注于实现推动业务发展的洞察和成果。利用 AI 实现应用程序和流程现代化，重塑人力资源运营和员工体验，采用全新工作方式，同时提高业务生产力并降低运营成本。
IBM Consulting 运用深厚的人力资源和技术行业专业知识，与我们的客户携手合作，制定可充分满足企业人力资源活动和业务需求的战略与执行计划。凭借我们的内部人力资源组织转型实践以及协助财富 500 强公司成功运行人力资源服务交付模式的洞察与经验，我们有信心确保转型顺畅无阻。
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通过智能的个性化体验提高员工敬业度，利用适用技术推进人力资源数字化议程，提供切实可行的洞察分析。
使用 AI 优化人力资源运营精简流程，通过人力资源流程自动化和智能聊天机器人提高工作效率。
消除、简化并自动执行人力资源活动，在降低运营成本的同时腾出资金投资其他员工队伍优先事项。
制定可靠实用的人力资源战略，弥补企业数据、分析、自动化和员工队伍战略的不足，满足组织的需求。建立企业成功所需的人员、流程以及技术功能。
根据组织结构和新设岗位制定业务目标，执行组织愿景，充分发挥技术、人才和 AI 智能投资的潜力。
将人力资源系统迁移到云端，融入旨在提高可扩展性和灵活性的 AI 技术。优化人力资源技术投资，扩大企业技术投资，保持与组织业务目标统一。
借助采用 AI 的动态人力资源工作流程，以更低的成本提供更优的员工体验，通过增强个性化和提高效率，更好地为员工服务。
以人力资源系统、Oracle、Workday 和 SAP SuccessFactors 为基础，利用敏捷方法、设计思维和认知技术，重塑人力资源部门，在从战略到支持的整个员工生命周期中实现员工体验转型。
加速企业迁移至 Oracle Cloud，加快交付时间并优化人力资源职能，推动实现价值和战略增长。
运用 SAP SuccessFactors 改善员工体验，提升运营效率，助力实现人力资源转型。
将云和 AI 技术应用到 Workday 解决方案，助力企业人力资源转型。消除效率低下问题，降低人力资源运营成本，打造引人入胜的体验。
利用 watsonx Orchestrate 精简人力资源流程，让企业人力资源团队能够专注于更高级别的工作，同时减轻繁琐的任务。
Hyster-Yale 使用完全集成的单一 Workday 解决方案替换其多种人力资本管理系统和流程，将人力资源主管从耗时的管理任务中解放出来，嵌入并自动执行安全与合规流程，同时使人力资源专员能够专注于增值活动。
FGF 使用更加自动化的集成工作流程替换其多个单独的人力资源工具和手动流程，以此简化技术支持，使其能够根据数据洞察分析而非直觉做出战略性的高效人才决策。
深入了解 AusNet 如何利用 SAP SuccessFactors 整合多个系统、减少人工干预，帮助员工和经理加快完成人力资源任务，从而实现现有人力资源流程的现代化。
了解动态人力资源管理运营模式如何让组织在遵守人力资源政策的同时，预测中断事件、实施风险管理并抓住新的机遇。
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一项新的研究揭示了 AI 如何推动工作和员工队伍转型，以及人力资源主管应该如何应对。