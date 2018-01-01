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通过以员工为中心的 AI 设计，重塑人力资源职能
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在笔记本电脑上工作的人力资源人员
AI 驱动式人力资源转型

人力资源组织必须提高现代化和敏捷性，快速适应不断变化的企业要务。人力资源部门不再扮演行政管理和政策执行角色，转而成为价值创造者，影响整个企业的转型。

设想一下，如果人力资源职能可以无缝运营并持续发展，企业便可专注于实现推动业务发展的洞察和成果。利用 AI 实现应用程序和流程现代化，重塑人力资源运营和员工体验，采用全新工作方式，同时提高业务生产力并降低运营成本。

IBM Consulting 运用深厚的人力资源和技术行业专业知识，与我们的客户携手合作，制定可充分满足企业人力资源活动和业务需求的战略与执行计划。凭借我们的内部人力资源组织转型实践以及协助财富 500 强公司成功运行人力资源服务交付模式的洞察与经验，我们有信心确保转型顺畅无阻。

 创建一个动态的现代化人力资源运营模型
新增功能

深入了解 AI 人才网络研讨会系列

IBM 是 Everest MPHRO 服务领域的领导者
优势 重塑并实现人力资源体验现代化

通过智能的个性化体验提高员工敬业度，利用适用技术推进人力资源数字化议程，提供切实可行的洞察分析。

 提升运营绩效

使用 AI 优化人力资源运营精简流程，通过人力资源流程自动化和智能聊天机器人提高工作效率。

 释放人力资源支出

消除、简化并自动执行人力资源活动，在降低运营成本的同时腾出资金投资其他员工队伍优先事项。

功能

人力资源转型战略

制定可靠实用的人力资源战略，弥补企业数据、分析、自动化和员工队伍战略的不足，满足组织的需求。建立企业成功所需的人员、流程以及技术功能。

 运营模式变革

根据组织结构和新设岗位制定业务目标，执行组织愿景，充分发挥技术、人才和 AI 智能投资的潜力。

 迁移到云端

将人力资源系统迁移到云端，融入旨在提高可扩展性和灵活性的 AI 技术。优化人力资源技术投资，扩大企业技术投资，保持与组织业务目标统一。

 员工体验设计

借助采用 AI 的动态人力资源工作流程，以更低的成本提供更优的员工体验，通过增强个性化和提高效率，更好地为员工服务。

 人力资源数字化转型

以人力资源系统、Oracle、Workday 和 SAP SuccessFactors 为基础，利用敏捷方法、设计思维和认知技术，重塑人力资源部门，在从战略到支持的整个员工生命周期中实现员工体验转型。
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
战略合作伙伴关系 借助 Oracle 实现人力资源转型

加速企业迁移至 Oracle Cloud，加快交付时间并优化人力资源职能，推动实现价值和战略增长。

 了解更多信息 借助 SAP SuccessFactors 实现人力资源转型

运用 SAP SuccessFactors 改善员工体验，提升运营效率，助力实现人力资源转型。

 了解更多信息 阅读 SAP 洞察报告 借助 Workday 实现人力资源转型

将云和 AI 技术应用到 Workday 解决方案，助力企业人力资源转型。消除效率低下问题，降低人力资源运营成本，打造引人入胜的体验。

 了解更多信息 IBM watsonx Orchestrate

利用 watsonx Orchestrate 精简人力资源流程，让企业人力资源团队能够专注于更高级别的工作，同时减轻繁琐的任务。

 了解更多信息
成功案例 Hyster-Yale 充分利用全球人力资源洞察成果

Hyster-Yale 使用完全集成的单一 Workday 解决方案替换其多种人力资本管理系统和流程，将人力资源主管从耗时的管理任务中解放出来，嵌入并自动执行安全与合规流程，同时使人力资源专员能够专注于增值活动。

 FGF 为业务增长做好准备

FGF 使用更加自动化的集成工作流程替换其多个单独的人力资源工具和手动流程，以此简化技术支持，使其能够根据数据洞察分析而非直觉做出战略性的高效人才决策。

 IBM 和 SAP 助力 AusNet Services 改进人力资源运营

深入了解 AusNet 如何利用 SAP SuccessFactors 整合多个系统、减少人工干预，帮助员工和经理加快完成人力资源任务，从而实现现有人力资源流程的现代化。

洞察

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将更多 AI 和自动化功能整合到人力资源流程，取得卓越的业务成果 了解 SAP 的 AI 技术如何支持人力资源转型
提升 AI 驱动的自动化领域的工作效率

AI 不会取代员工，但是不使用人工智能的员工将被取代。

 未来工作的新前沿

生成式 AI 会改变我们的工作方式和需要的技能，而其发生的速度要快于我们的预期。了解 CEO 如何掌控这些快速变化。

 七大投资：全新社会契约

全新的工作方式需要了解和因应人们的新优先事项，以及新冠疫情过后的职场现况。
资源 在不断变革的时代发挥领导作用

了解动态人力资源管理运营模式如何让组织在遵守人力资源政策的同时，预测中断事件、实施风险管理并抓住新的机遇。

 如何制定成功的人才管理战略

深入了解如何制定人力资源转型战略，发掘顶尖人才，培养员工能力，积累能够创造业务价值的经验。

生成式 AI 如何推动员工队伍变革

一项新的研究揭示了 AI 如何推动工作和员工队伍转型，以及人力资源主管应该如何应对。

专家团队 Jill Goldstein Art Sheehan Robert Churchyar Mike Wright
相关解决方案 人才与人力资源转型

以 AI 为核心重塑人力资源部门，致力实现业务价值、推进数字化议程、释放员工队伍潜力并打造敏捷性。

 人才招募和技能培养

通过适当平衡人员、AI 和数据，改变人才招聘、技能战略和流程。

 员工体验咨询

利用数据、AI 和自动化打造卓越的员工体验，提升员工、利益相关者和客户满意度，同时提高工作效率、降低成本、实现业务价值。

人力资源运营和外包

我们的服务将深厚的流程和技术专业知识与 AI 融为一体，打造创新的员工队伍运营模式，优化求职者和员工体验。
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