当我们在 2017 年启动这一项目时，是否就已清晰预见 2025 年的完整图景？不。这并非重大的战略决策。完全不是。相反，它的推动力来自于其必要性，各种挑战层层叠加，催生了对新解决方案的需求，而这正是许多企业的真实写照。

由于世界各地的新法律法规，HR 的合规工作变得越来越复杂，团队正在努力跟上变化的节奏和速度。与此同时，消费者开始依赖提供定制、个性化和便利性的应用程序，员工也将这些期望带到了工作中。通常，我们会通过投入更多资金来解决此类问题，但由于预算持续缩减，这已不再是一种适当的选择。我们知道我们必须以不同的方式工作。

AI 已然成为显而易见的解决方案。当 IBM 在 2017 年推出 AskHR 人力资源问答聊天机器人时，我们借此踏上了“零号客户”之路，首先测试并实施了自研 AI 和自动化技术，向 IBM 和客户展示其强大功能和潜力。

问题是，2017 年我们的员工均未使用过 AskHR。当他们仍然可以穿过大厅与人力资源合作伙伴交谈、拨打 1-800 热线或发送电子邮件并在 24 小时内得到回复时，为什么还要使用 AskHR 呢？我们一直致力于完善这项技术，并在 2018 年采取了大胆的行动。一夜之间，我们关闭了面向全体员工的人力资源联系电话和电子邮件地址，并终止了人力资源合作伙伴对 21,000 名一线管理人员的支持。AskHR 从此成为了人力资源领域的数字优先入口。

我们为什么要这样做？我们不得不必须强制推行这种文化变革，让我们的员工开始以不同的方式思考和行动。起初这真的很具有挑战性。我们的 NPS 骤降至 -35。但随后 IBM 员工意识到，借助 24x7 全天候在线的聊天机器人，他们可以在数秒钟内得到所需的答案。

随着聊天机器人不断学习并变得越发智能，我们的 NPS® 逐步提升。我们增加了更多的功能以及交易执行能力。AskHR 化身为数字助理，允许管理人员将员工转介给另一位管理人员，或帮助其发起季度晋升流程。只需点击几下，即可在 AskHR 中完成所有操作。

2024 年，AskHR 处理了超过 1150 万次互动；其中 94% 包含在平台内。这意味着在提出的所有问题中，只有 6% 需要在 AskHR 之外向专门的 HR 合作伙伴寻求帮助。当前的 NPS 为 +74，因此我们从 -35 的分数有了非常大的提升。AskHR 中嵌入了近 90 种自动化功能，并且还有更多功能正在开发中。因此，管理人员处理人力资源事务的速度比以前快 75%。

AskHR 最近刚刚迁移到我们的生成式 AI 平台 IBM® watsonx Orchestrate 上的新址。我们推出了 AI 智能体，所以现在 IBM 员工可以在一个位置找到他们需要的东西。编排层就是智能体式 AI 的魅力所在。

现在 IBM 员工可以直接访问 AskHR，而不需要使用多个平台。他们可以：

职业生涯会谈

新员工入职

查看、推广、安排和管理学习课程

获取季度晋升流程方面的帮助

全部集中在一处。这种智能体式能力使我们能够为全球 IBM 员工解锁新水平的生产力、效率和员工体验。