人工智能 (AI) 正在改变工作场所，从而影响企业的运营方式和员工的工作方式。通过颠覆劳动力市场和改变工作性质，该技术预计会对全球经济产生重大影响。

组织可通过部署各种技术（包括机器学习和自然语言处理）在工作场所使用 AI，而这些技术可模仿人类智能来解决问题、做出决策以及执行过去由人类处理的任务。AI 可分析数据、识别模式、从经验中汲取教训并随着时间的推移而不断适应。它通常可用于简化运营、提高工作效率、自动执行重复任务以及支持做出决策。

一般来说，在工作场所部署 AI 涉及广泛的技术生态系统，而其中最常见的技术则包括：

机器学习：它是计算机科学的一个分支；它专注于使用算法来让 AI 模仿人类的学习方式，并随着时间的推移逐步改进其功能。

自然语言处理 (NLP)：它是一种使用机器学习来理解并使用人类语言进行交流的 AI。

生成式 AI：它是 ChatGPT 最近推出的一种 AI；它可创建原创内容以响应用户的请求。

机器人流程自动化 (RPA)：它是一种流程驱动式智能自动化技术，且常用于执行重复的办公任务。

通过结合使用这些技术，在工作场所部署 AI 或许就像自动将员工记录数字化并归档，或是将西班牙语翻译为英语一样简单。同时，它也可能会与为决策者提供有关如何在企业范围内改进公司业务流程的指导一样复杂。

在医疗保健、保险和银行行业中，AI 已变得越发普遍。例如，它可帮助研究人员识别新的药化合物并预测其有效性，或是协助网络安全专业人员识别和减少欺诈风险。此外，AI 还常用于通过AI 助手（例如，聊天机器人和 AI 智能体）来增强员工与客户体验。