在 AI 方面，企业正面临着日益复杂、不断变化的全球监管环境。IBM 的 AI 伦理方法可在创新与责任之间取得平衡，帮助您大规模采用可信赖的 AI。
IBM 认为 AI 应让我们所有人都能更好地工作，AI 时代的益处应该惠及大众，而不仅仅是一小部分的精英阶层。
IBM 客户的数据属于他们自己，而其洞察分析也是如此。我们认为，政府数据政策应公平公正，并优先考虑开放性。
企业必须清楚谁在训练其 AI 系统、训练中使用了哪些数据，最重要的是要清楚 AI 系统的算法是基于哪些数据生成了建议。
好的设计不会为了创造无缝体验而牺牲透明性。
经适当校准，AI 可以帮助人类做出更公平的选择。
当系统被用来做出关键决策时，AI 必须是安全、稳健的。
透明性可以增强信任，提高透明性的最佳途径是信息披露。
AI 系统必须优先考虑和保障使用者的隐私和数据权利。
IBM AI 道德委员会是 IBM 信任承诺的核心。其使命是：
该委员会由 Francesca Rossi 和 Christina Montgomery 共同担任主席，开展了一系列工作，提供了 AI 伦理方面的思想领导力、政策倡导以及教育和培训，以推动负责任的创新，并促进 AI 和新兴技术的发展与进步。它还负责评估可能引发道德问题的用例。
委员会是 IBM 的重要机制，IBM 通过它要求公司和所有 IBM 员工恪守我们的价值观和承诺，履行我们对技术道德发展和部署的承诺。
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Data & Trust Alliance 与 IBM 共同编写了新的政策路线图，就如何平衡 AI 创新与 AI 安全提供了建议。
在“未来主义者峰会”上，IBM 首席隐私和信任官 Christina Montgomery 与 Partnership for AI 首席执行官 Rebecca Finley 讨论了开放式创新与 AI 安全性之间的重要关系。