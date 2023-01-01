毫无疑问，生成式 AI 将带来性能和商业价值，但科技和法规日新月异。
如果没有围绕 AI 实施合理的政策、指南和做法，组织可能会面临伦理道德困境、不遵守数据隐私法规的情况、声誉损害以及经济损失。从一开始就需要确定合适的数据管理和 AI 治理方法。IBM® Consulting 认为，AI 治理是一项跨社会和科技领域的挑战，不仅需要整个企业实施有组织的治理、流程和培训，同时还需要技术工具来辅助实施。
IBM 在 AI 治理方面的优势无与伦比，这是我们文化和价值观的核心体现。IBM® Consulting 拥有与客户合作搭建合适的护栏并确保以负责任的方式构建 AI 所需的行业和领域专业知识。我们与客户合作，制定出由组织治理框架和自动化 AI 治理平台支持的负责任的透明 AI 战略。
IBM AI Academy：AI 领域的信任、透明度和治理
使战略与预期的业务成果和技术保持一致。将政策编码为业务规则和透明报告机制，让意图更加清晰。
建立 AI 伦理委员会、CoE、迭代训练和沟通战略，充分运用北极星原则。建立问责制结构。确保模型选择、训练、部署和监控的多样化。
通过企业平台和应用程序实施并扩展多模型 AI 解决方案，以获得成果。检测护栏，帮助确保 watsonx.governance 支持的所有 AI 实施的可解释性、公平性和透明度。
建立 AI 风险管理框架，确保遵守现有和即将出台的法律。指导网络安全工作并防范新出现的网络安全问题。
进行数据收集和透明报告，向所有利益相关者提供所需的信息。
面向企业数据、应用程序和 AI 的全面且至关重要的保护
Manish 是 IBM® Consulting 人工智能 (AI) 和分析业务的高级合伙人兼全球负责人，负责帮助企业实现业务转型，并从 AI 带来的颠覆性变革中获取巨大价值。
IBM® Consulting 值得信赖的 AI 全球负责人 Phaedra 是 IBM Academy of Technology 领导委员会的成员，RSA 的成员，还是一位多产的公众演说家，同时也是《AI for the Rest of Us》一书的作者。
高级副总裁兼研究总监。Gil 博士引领 IBM 的科技路线图和技术社区，同时指导混合云、AI、半导体、量子计算和探索科学等领域的创新战略。
充分运用 Adobe Experience Platform，发挥数据分析的价值，并利用 AI 功能，为客户提供个性化的实时体验。
作为 AWS 首要的咨询合作伙伴，IBM 帮助 Amazon Connect 平台所支持的客服中心完成现代化和规模化，并将 AI、机器学习和自动化解决方案统一集成至 AWS Cloud 上。
IBM 帮助集成和扩展 AI 应用程序及机器学习，并将 AI 驱动型智能工作流程融入 Google Cloud 的业务流程。IBM 还与客户合作，利用 Google 的 Contact Center AI Platform 为客户服务实现转型。
IBM 提供专业知识、框架和工具包来制定路线图，以支持大规模采用 AI、分析和机器学习技术，并通过智能工作流程重塑业务流程，而所有这些都构建于 Microsoft Azure 之上。
利用 SAP 定义并实现数字化转型。部署支持 AI 的工作流程，实现基本流程的自动化。
借助 Salesforce 释放创新潜能。无缝集成 Salesforce Einstein 和 IBM Watson，为企业提供 AI 体验。
IBM® Consulting 拥有精通 watsonx 企业级 AI 和数据平台的从业人员，此平台旨在大幅提升 AI 在企业中的影响。
我们正在利用深厚的行业知识、定制化服务和行业特定的解决方案帮助客户实现全球业务转型。
帮助客户顺应而非对抗这场传统金融服务行业业务模式的颠覆性变化。
在 AI 的助力下，客户互动的速度更快，且更加个性化和智能化
专注于 AI 用例为机构及其客户带来最大优势的主要领域。