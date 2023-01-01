如果没有围绕 AI 实施合理的政策、指南和做法，组织可能会面临伦理道德困境、不遵守数据隐私法规的情况、声誉损害以及经济损失。从一开始就需要确定合适的数据管理和 AI 治理方法。IBM® Consulting 认为，AI 治理是一项跨社会和科技领域的挑战，不仅需要整个企业实施有组织的治理、流程和培训，同时还需要技术工具来辅助实施。

IBM 在 AI 治理方面的优势无与伦比，这是我们文化和价值观的核心体现。IBM® Consulting 拥有与客户合作搭建合适的护栏并确保以负责任的方式构建 AI 所需的行业和领域专业知识。我们与客户合作，制定出由组织治理框架和自动化 AI 治理平台支持的负责任的透明 AI 战略。