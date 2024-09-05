IBM 如何利用 Smarter Balanced 塑造教育领域的人工智能治理

针对 Smarter Balanced 项目，各团队联合成立了一个智库，其中包括来自不同领域的专家和思想领袖。该小组由教育评估和法律领域的专家、神经多样性人士、学生、行动不便者以及其他人士组成。

智库成员、Mark Cuban 基金会 AI 训练营项目架构师 Charlotte Dungan 表示：“Smarter Balanced AI 智库致力于确保 AI 是值得信赖和负责任的，并确保我们的 AI 能够提升学生的学习体验。”

该智库的目标不是简单地以“一劳永逸”的方式将其成员的专业知识、观点和生活经验融入治理框架，而是以迭代的方式进行。这种方法反映了 IBM AI 伦理的一项关键原则：AI 的目的是增强人类智能，而不是取而代之。融合了不同利益相关者的持续输入、评估和审查的系统可以更好地建立信任并推动公平的结果，最终创造一个更具包容性和更有效的教育环境。

这些系统对于在小学环境中创建公平有效的教育评估至关重要。多元化的团队能够带来各种各样的观点、体验和文化洞察分析，这对于开发能够代表所有学生的 AI 模型至关重要。这种包容性有助于最大限度地减少偏见，并构建不会无意中加剧不平等或忽视不同人口群体独特需求的 AI 系统。这反映了 IBM AI 伦理的另一项关键原则：多元化在 AI 领域的重要性不是观点，而是数学。