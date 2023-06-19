IBM 和 Adobe 致力于战略、数据、设计和技术的交叉，以数字化形式重塑您的业务。我们将共同提供个性化且值得信赖的体验，让每个数字接触点的客户都满意。我们的专家将帮助您利用 Adobe 世界一流的解决方案，不断满足并超越不断提高的客户体验期望，释放数据的价值，让每次交互都更加个性化。

20 多年来，IBM 通过 IBM Consulting 的全球业务设计部门 IBM iX® 作为 Adobe 咨询合作伙伴，在跨技术和服务的生态系统中与 Adobe 建立了独特的联盟。凭借行业领先的方法、横跨全部三个 Adobe 云的深入咨询能力、专有的 Adobe 解决方案以及在处理 Adobe 客户生态系统中一些最复杂项目方面的声誉，我们可以帮助您打造客户真正希望感受到的体验。