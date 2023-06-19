IBM 和 Adobe 致力于战略、数据、设计和技术的交叉，以数字化形式重塑您的业务。我们将共同提供个性化且值得信赖的体验，让每个数字接触点的客户都满意。我们的专家将帮助您利用 Adobe 世界一流的解决方案，不断满足并超越不断提高的客户体验期望，释放数据的价值，让每次交互都更加个性化。
20 多年来，IBM 通过 IBM Consulting 的全球业务设计部门 IBM iX® 作为 Adobe 咨询合作伙伴，在跨技术和服务的生态系统中与 Adobe 建立了独特的联盟。凭借行业领先的方法、横跨全部三个 Adobe 云的深入咨询能力、专有的 Adobe 解决方案以及在处理 Adobe 客户生态系统中一些最复杂项目方面的声誉，我们可以帮助您打造客户真正希望感受到的体验。
IBM 和 Adobe 拥有独特的合作关系，包括咨询和科技专业知识、动力集成解决方案，如 Adobe Experience Platform + Weather Company Data、Adobe Commerce + IBM Sterling Order Management 和 Adobe Experience Manager + IBM Cloud for Financial Services。
Adobe 生态系统中的合作伙伴、客户和分析师信任 IBM 和我们的专家。Adobe 连续 3 年将 IBM 评为年度国际交付质量合作伙伴，IDC 和 Everest 将 IBM 评为全球领导企业，我们的交付从业人员在多项销售鉴定和认证方面均处于顶级合作伙伴行列。
我们的端到端客户转型能力可交付真正的成果。从体验和个性化计划到工作管理和商务策略，IBM 借助我们与市场领先平台的重要合作关系，提供一流的技术，这些平台与 Adobe 集成（如 Salesforce 和 SAP），以满足企业的独特需求。
借助 Adobe Experience Cloud 和 Adobe Experience Platform 大规模释放数据价值，从而设计并提供个性化体验。利用 IBM 的专有资产策划个性化内容之旅、实现表单现代化并增强 Adobe Experience Platform 的性能，从而从客户转型计划中推动可衡量的投资回报率。
IBM 的跨团队合作方式是制胜关键。IBM 的 Adobe Workfront 顾问拥有深厚的专业知识，因其在帮助客户转型到端到端营销运营方面的卓越可靠表现，被评为 Adobe Workfront 年度最佳合作伙伴。
强大的全渠道商务体验，已成为企业实现增长的关键动力。IBM 借助 Adobe Commerce 结合数据和 AI 的力量、深厚的行业专业知识以及创新的 IBM iX Experience Orchestrator，为企业的商业体验转型之旅保驾护航，从而推动实现市场领先的业务成果。
IBM 借助 Adobe Experience Cloud 进行跨人员、流程和平台的优化，已成为一家更加数据驱动型和客户至上的公司，将 40 个 DAM 平台合而为一，并将 Web 页面推向市场的速度提高了 75%。
如今 90% 的汽车购买都是从网上开始的，IBM 与 Audi UK 合作，并使用 Adobe Experience Manager 和 Adobe Analytics 来预测下一代奥迪驾驶员的需求和偏好。
马里兰州 SDAT 让每个人都可以更轻松、更透明地获得数字体验，而无需进行组织改革。
Pierre 是 IBM Adobe Practice 的高级合伙人兼北美地区营销转型产品负责人。Pierre 在客户战略、数据、分析和技术的交叉领域拥有超过 25 年的丰富经验，帮助公司完成其面向客户的能力的转型，以利用增长机会。
Liz 将创新和严谨运用到她从事的一切工作中。她极其专注于通过优化人才、流程和技术方面的运营模式，来帮助客户充分发挥营销技术投资的潜力，从而实现收入的大幅增长，以及运营效率和员工满意度的提升。
Jay 是 IBM Adobe Practice 的全球产品兼战略客户负责人。她与各行业的 IBM 客户和合作伙伴在多种技术上进行了合作，帮助他们从 Adobe Experience Cloud 和 Adobe Workfront 等平台中获得最大价值。
Madhur 是 IBM Adobe Practice 的 Adobe 首席架构设计师兼全球认证负责人，拥有超过 17 年的行业经验，与多个地区的各种客户合作，并提供 Adobe Experience Cloud 尖端解决方案。