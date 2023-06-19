主页 Consulting Adobe Adobe 咨询服务
数字化转型合作伙伴，帮助客户设计和提供更个性化、更令人印象深刻、更安全的客户体验
了解如何大规模实现个性化 IBM 的市场营销转型
与同事交谈的男人
携手共创客户真正期待的体验

IBM 和 Adobe 致力于战略、数据、设计和技术的交叉，以数字化形式重塑您的业务。我们将共同提供个性化且值得信赖的体验，让每个数字接触点的客户都满意。我们的专家将帮助您利用 Adobe 世界一流的解决方案，不断满足并超越不断提高的客户体验期望，释放数据的价值，让每次交互都更加个性化。

20 多年来，IBM 通过 IBM Consulting 的全球业务设计部门 IBM iX® 作为 Adobe 咨询合作伙伴，在跨技术和服务的生态系统中与 Adobe 建立了独特的联盟。凭借行业领先的方法、横跨全部三个 Adobe 云的深入咨询能力、专有的 Adobe 解决方案以及在处理 Adobe 客户生态系统中一些最复杂项目方面的声誉，我们可以帮助您打造客户真正希望感受到的体验。
IBM 和 Adobe 正通过生成式 AI 的力量增强内容供应链生产
荣膺 Adobe 咨询服务领导者称号 IBM 在 2022 年的两份顶级分析师报告中被评为领导企业。2022 年 IDC MarketScape 的全球 Adobe 体验云专业服务报告和 Everest Group 的 2022 年 Adobe 服务 PEAK Matrix 均认可 IBM 在使用新旧科技推动价值方面的深厚技能、顾问的才华横溢以及对专有解决方案的投资。 阅读 MarketScape 报告 阅读 PEAK Matrix 报告
优势 独一无二的合作关系

IBM 和 Adobe 拥有独特的合作关系，包括咨询和科技专业知识、动力集成解决方案，如 Adobe Experience Platform + Weather Company Data、Adobe Commerce + IBM Sterling Order Management 和 Adobe Experience Manager + IBM Cloud for Financial Services。

 生态系统中值得信赖的专家

Adobe 生态系统中的合作伙伴、客户和分析师信任 IBM 和我们的专家。Adobe 连续 3 年将 IBM 评为年度国际交付质量合作伙伴，IDC 和 Everest 将 IBM 评为全球领导企业，我们的交付从业人员在多项销售鉴定和认证方面均处于顶级合作伙伴行列。

 交付真正成果的能力

我们的端到端客户转型能力可交付真正的成果。从体验和个性化计划到工作管理和商务策略，IBM 借助我们与市场领先平台的重要合作关系，提供一流的技术，这些平台与 Adobe 集成（如 Salesforce 和 SAP），以满足企业的独特需求。
功能 大规模个性化

借助 Adobe Experience Cloud 和 Adobe Experience Platform 大规模释放数据价值，从而设计并提供个性化体验。利用 IBM 的专有资产策划个性化内容之旅、实现表单现代化并增强 Adobe Experience Platform 的性能，从而从客户转型计划中推动可衡量的投资回报率。

 了解奥迪如何通过 IBM 和 Adobe 提供更智能的体验 企业工作管理

IBM 的跨团队合作方式是制胜关键。IBM 的 Adobe Workfront 顾问拥有深厚的专业知识，因其在帮助客户转型到端到端营销运营方面的卓越可靠表现，被评为 Adobe Workfront 年度最佳合作伙伴。

 深入了解 Adobe Workfront 咨询 智能商务

强大的全渠道商务体验，已成为企业实现增长的关键动力。IBM 借助 Adobe Commerce 结合数据和 AI 的力量、深厚的行业专业知识以及创新的 IBM iX Experience Orchestrator，为企业的商业体验转型之旅保驾护航，从而推动实现市场领先的业务成果。

 深入了解数字商务咨询
利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
IBM 已成为 Everest Group 的 Adobe Services PEAK Matrix Assessment 2022 的领导者，并且是 Adobe 的优质合作伙伴，通过对专有解决方案和框架的投资、战略收购、强大的人才计划，以及为客户提供转型参与度方面雄厚的市场证据点，建立起了强大的市场地位。 Nisha Krishan Practice Director Everest Group 阅读新报告
成功案例 IBM 通过 Adobe 实现自身营销转型

IBM 借助 Adobe Experience Cloud 进行跨人员、流程和平台的优化，已成为一家更加数据驱动型和客户至上的公司，将 40 个 DAM 平台合而为一，并将 Web 页面推向市场的速度提高了 75%。

 奥迪将创新应用于驾驶员座椅

如今 90% 的汽车购买都是从网上开始的，IBM 与 Audi UK 合作，并使用 Adobe Experience Manager 和 Adobe Analytics 来预测下一代奥迪驾驶员的需求和偏好。

 改善居民的数字体验

马里兰州 SDAT 让每个人都可以更轻松、更透明地获得数字体验，而无需进行组织改革。

洞察

解锁内容供应链、客户体验编排和智能商务 探索 IBM 的 Adobe 服务
企业工作管理支持开放式协作和强大的工作流程 优先考虑客户体验转型的组织报告的营收增长提高了 3 倍 实现现有手册或纸质表格的现代化，让文档更加智能
专家团队 Pierre Charchaflian

Pierre 是 IBM Adobe Practice 的高级合伙人兼北美地区营销转型产品负责人。Pierre 在客户战略、数据、分析和技术的交叉领域拥有超过 25 年的丰富经验，帮助公司完成其面向客户的能力的转型，以利用增长机会。

 Liz Martin

Liz 将创新和严谨运用到她从事的一切工作中。她极其专注于通过优化人才、流程和技术方面的运营模式，来帮助客户充分发挥营销技术投资的潜力，从而实现收入的大幅增长，以及运营效率和员工满意度的提升。

 Jay Trestain

Jay 是 IBM Adobe Practice 的全球产品兼战略客户负责人。她与各行业的 IBM 客户和合作伙伴在多种技术上进行了合作，帮助他们从 Adobe Experience Cloud 和 Adobe Workfront 等平台中获得最大价值。

 Madhur Kapoor

Madhur 是 IBM Adobe Practice 的 Adobe 首席架构设计师兼全球认证负责人，拥有超过 17 年的行业经验，与多个地区的各种客户合作，并提供 Adobe Experience Cloud 尖端解决方案。
相关解决方案  体验、产品和服务设计

IBM iX 助力全球最具影响力的企业打造各种体验、产品和服务，重塑企业与客户和员工的关系。

 了解更多信息  客户体验咨询

设想、设计和提供更智能的体验，有助于在整个客户生命周期中赢得忠诚度和信任的体验。

 了解更多信息 智能营销转型

跨人员、流程和平台实现营销组织转型，以消除复杂性、提高效率并推动增长。

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