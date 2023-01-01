IBM 与 Oracle 合作，通过行业专业知识、开放式创新和信任来支持企业转型，速度超乎想象。
近四十年来，IBM 一直与 Oracle 进行战略合作，帮助客户驾驭云之旅，在复杂的混合和多云世界中最大限度地实现业务转型，同时加速实现价值。
我们有 10,000 多名专业 Oracle Cloud 顾问，帮助客户成功完成了 6,500 多个 Oracle 项目。IBM 为客户提供 Oracle 服务和咨询，包括云转型投资的路线图（从咨询到云实施再到支持）。通过合作，我们共同为客户提供基于生成式 AI 的 Oracle Cloud 解决方案，以提高生产力，并从 Oracle Cloud 应用程序和技术中获得更多价值。
我们采取以客户为中心的方法，提供端到端的行业业务价值和自动化技术，以发掘新的创收机会，并优化每一步投资。
IBM 在《IDC MarketScape：2023 年全球 Oracle 实施服务供应商评估》中被列入领导者类别。
根据您的需求和生态系统，针对特定 Oracle 应用程序迁移至云端后的预期结果进行自动化详细分析。了解为何、何时以及如何开始等信息。
快速完成向 Oracle Cloud 的迁移，同时获得企业所需的业务价值。IBM® RapidMove for Oracle Cloud 可快速交付成果，同时释放业务转型的全部价值。
借助以 Oracle Cloud 应用程序为中心的 IBM Cognitive Enterprise Business Platform for Oracle Cloud，最大化企业绩效。
IBM Consulting for Oracle 可帮助预置软件的企业实施互联的云解决方案，为将来利用突破性生成式 AI 技术铺平道路。
迁移到 Oracle Cloud 的过程可能速度缓慢、成本高昂，且缺乏企业所需的业务价值。IBM RapidMove for Oracle Cloud 可快速交付成果，同时释放业务转型的全部价值。
IBM Cognitive Enterprise Business Platform for Oracle Cloud 经过配置，可最大限度地提高业务绩效，优化 SaaS 解决方案，并满足企业需求。
IBM Consulting 提供 Oracle Cloud 基础架构，将企业所需的行业技能和技术技能相结合，帮助企业实现任务关键型 Oracle 应用程序的现代化、运行、管理和保护。
迁移上云后，下一步怎么做？留在云端。IBM 和 Oracle 提供托管云服务，以满足企业对 Oracle Cloud 的需求。我们将生成式 AI 和自动化功能融入其中，帮助企业建立在云端的工作常态。
IBM 在客户投资的每个阶段均提供屡获殊荣的 Oracle 咨询服务。Oracle 企业客户能够利用 IBM Consulting 的专业技能，21,000 多名数据和 AI 顾问随时准备为有效实施和扩展生成式 AI 模型提供帮助。我们拥有 10,000 多名专业 Oracle 顾问，将继续帮助客户成功完成 Oracle 项目。
Oracle 客户可利用 IBM Consulting 生成式 AI 卓越中心的强大力量，中心拥有 1,000 多名具备生成式 AI 专业知识的顾问，随时准备利用 Oracle、IBM 和其他生态系统合作伙伴的企业级 AI 帮助客户加速业务转型。卓越中心与 IBM Consulting 的全球 AI 和自动化实践携手并进，并利用 IBM® Garage for Generative AI 等行之有效的方法。IBM 顾问采用全面的协作方法，以便帮助客户快速跟踪新兴的生成式 AI 基础模型类别创新。这包括快捷用例构思和优先事项确定，选择架构和训练的开放式多模型方法，以及根据独特的业务需求微调和扩展模型。
IBM Cognitive Enterprise Business Platform for Oracle Cloud 以 Oracle Cloud 应用程序为中心，通过混合云和 AI 技术加速客户的业务转型，旨在最大限度地提高业绩，提供具备关键业务功能的一流目标运营模式，以实现最大化价值。
通过预配置行业解决方案，平台提供的流程更加成熟，适用于以下领域：