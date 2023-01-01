近四十年来，IBM 一直与 Oracle 进行战略合作，帮助客户驾驭云之旅，在复杂的混合和多云世界中最大限度地实现业务转型，同时加速实现价值。

我们有 10,000 多名专业 Oracle Cloud 顾问，帮助客户成功完成了 6,500 多个 Oracle 项目。IBM 为客户提供 Oracle 服务和咨询，包括云转型投资的路线图（从咨询到云实施再到支持）。通过合作，我们共同为客户提供基于生成式 AI 的 Oracle Cloud 解决方案，以提高生产力，并从 Oracle Cloud 应用程序和技术中获得更多价值。

我们采取以客户为中心的方法，提供端到端的行业业务价值和自动化技术，以发掘新的创收机会，并优化每一步投资。