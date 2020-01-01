借助 IBM Consulting 的极致自动化咨询服务，企业不仅能实现简单任务的自动化，还能凭借内置采用和扩展机制，自动处理备受关注且面向客户的创收流程。在呈指数级发展的技术和呈指数级增长的信任支持下，您可以打造出互联、智能的端到端流程。通过机器人和员工队伍间的无缝协调合作，企业可以推进适应性和灵活性业务模式，从而提高效率和生产力。
我们通过旨在快速交付价值的框架，提供全面的自动化方法。从战略和路线图设计到运行项目以支持大规模自动化计划，我们随时随地满足您的需求。
快速定义将在 6 周或更短时间内创造价值的特定 AI 用例，并确定其优先级。
运用智能自动化、自我复原、DevSecOps、平台工程和 SRE 等功能，降低总体拥有成本以及应用程序和数据维护费用，并在云端管理定制应用程序。
极致自动化是咨询服务和技术平台的全面组合，可实现直通式“无接触”处理，最大限度减少人工参与，从而改善客户体验，创造全新价值。
借助 Ansible 自动化和智能 IT 工作流程整合，支持整个组织的端到端 IT 流程，实现数字化转型和 IT 运营现代化，加速企业 IT 自动化之旅。
在 IBM Consulting 的帮助下，Water Corporation 借助自动化实现数据顺畅传输，保证水流畅通。
阅读了解赫尔辛基市和 IBM Consulting 如何通过数字助理网络共同创造更快、更灵活的客户体验。
TD Ameritrade 与 IBM Consulting 合作开发企业工作流程自动化工具，打造更具吸引力的客户体验。
深度技术需要深度信任，尤其是在 AI 时代。了解机器智能如何将信任置于首要位置。
Forrester Wave™ 在 2022 年第二季度的报告中表示：“IBM Consulting 可提供极致自动化服务以及卓越流程。”
IBM 通过与多家客户合作实施大规模 RPA 项目，充分说明公司有能力帮助企业大规模实现自动化。
Celonis、IBM 和 Red Hat 正在携手合作，为客户提供流程挖掘、流程智能化和执行管理解决方案。充分利用企业范围内的流程简化和自动化，大规模创造商业价值。
IBM 和 Microsoft 的合作伙伴关系引领客户进入一个混合多云的世界，利用我们在行业、业务流程和呈指数级发展的技术方面的专业知识，客户将逐步转型为认知型企业。
十多年来，IBM 和 ServiceNow 推动了 IT 服务管理和工作场所服务市场的创新。通过 IBM Consulting，我们的全球合作伙伴关系将帮助您加快实现价值、全面了解您的运营足迹并使您的工作流程自动化体验更加人性化。