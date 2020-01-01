主页 Consulting 自动化 自动化咨询服务
通过极致自动化推动企业客户的业务转型
IBM 曾被 Forrester Wave™ 评为领导者 AI 和自动化：把握机遇
一个人正在工厂里使用机器人设备
重新思考您的业务运作方式

借助 IBM Consulting 的极致自动化咨询服务，企业不仅能实现简单任务的自动化，还能凭借内置采用和扩展机制，自动处理备受关注且面向客户的创收流程。在呈指数级发展的技术和呈指数级增长的信任支持下，您可以打造出互联、智能的端到端流程。通过机器人和员工队伍间的无缝协调合作，企业可以推进适应性和灵活性业务模式，从而提高效率和生产力。

我们通过旨在快速交付价值的框架，提供全面的自动化方法。从战略和路线图设计到运行项目以支持大规模自动化计划，我们随时随地满足您的需求。
利用 IBM Garage 快速开展 AI 业务

快速定义将在 6 周或更短时间内创造价值的特定 AI 用例，并确定其优先级。
通过极致自动化实现业务成果 协调业务和 IT，改善客户体验 (CX)、员工体验 (EX)，并挖掘新的价值来源。了解 IBM 为何在“HFS Horizons：自动化服务提供商”报告中被评为市场领导者。 下载报告
优势 25%+

通过智能自动化服务互动改进可衡量的 KPI。¹

 建立新供应商的速度

将索赔处理时间从 15 天缩短到 1 天。²

 报告速度提升

通过卓越流程功能降低返工率。³
功能 自动化咨询和卓越流程

运用智能自动化、自我复原、DevSecOps、平台工程和 SRE 等功能，降低总体拥有成本以及应用程序和数据维护费用，并在云端管理定制应用程序。

 了解更多信息 业务自动化

极致自动化是咨询服务和技术平台的全面组合，可实现直通式“无接触”处理，最大限度减少人工参与，从而改善客户体验，创造全新价值。

 阅读“The era of extreme automation（极致自动化时代）” IT 自动化

借助 Ansible 自动化和智能 IT 工作流程整合，支持整个组织的端到端 IT 流程，实现数字化转型和 IT 运营现代化，加速企业 IT 自动化之旅。

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IBM Garage
利用 IBM Garage™ 实现共同创新 利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
成功案例 Water Corporation

在 IBM Consulting 的帮助下，Water Corporation 借助自动化实现数据顺畅传输，保证水流畅通。

 赫尔辛基市

阅读了解赫尔辛基市和 IBM Consulting 如何通过数字助理网络共同创造更快、更灵活的客户体验。

 TD Ameritrade

TD Ameritrade 与 IBM Consulting 合作开发企业工作流程自动化工具，打造更具吸引力的客户体验。

洞察

拨云见雾，洞察最新商业与技术发展。听取推动企业创新的领导者的宝贵经验。
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生成式 AI 无处不在，人工智能驱动的自动化功能有望得到普及 阅读报告
2024 年的 5 大趋势

深度技术需要深度信任，尤其是在 AI 时代。了解机器智能如何将信任置于首要位置。

 IBM 荣膺机器人流程自动化服务领域的领导者

Forrester Wave™ 在 2022 年第二季度的报告中表示：“IBM Consulting 可提供极致自动化服务以及卓越流程。”

 Everest Group 将 IBM 评为智能流程自动化领域的领导者

IBM 通过与多家客户合作实施大规模 RPA 项目，充分说明公司有能力帮助企业大规模实现自动化。
战略合作伙伴关系 应用流程挖掘、智能化和自动化

Celonis、IBM 和 Red Hat 正在携手合作，为客户提供流程挖掘、流程智能化和执行管理解决方案。充分利用企业范围内的流程简化和自动化，大规模创造商业价值。

 了解更多信息 快速跟踪混合云转型

IBM 和 Microsoft 的合作伙伴关系引领客户进入一个混合多云的世界，利用我们在行业、业务流程和呈指数级发展的技术方面的专业知识，客户将逐步转型为认知型企业。

 了解更多信息 与客户共同创造并解决当今的数字工作流程需求

十多年来，IBM 和 ServiceNow 推动了 IT 服务管理和工作场所服务市场的创新。通过 IBM Consulting，我们的全球合作伙伴关系将帮助您加快实现价值、全面了解您的运营足迹并使您的工作流程自动化体验更加人性化。

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相关解决方案 AI 咨询

我们的 AI 咨询服务汇集了我们深厚的行业和专业知识、AI 技术和体验主导型方法，可以利用 AI 重塑企业业务运作方式，强化而非取代企业员工队伍，提高他们的工作技能和工作价值。​

 了解更多信息 数据和分析咨询

我们的数据分析、AI 和行业专家齐心协力，帮助您调整数据战略，构建洞察驱动型组织，在特定影响点添加 AI 和自动化功能。

 了解更多信息 AI 治理服务

了解我们如何与客户合作，以制定由组织治理框架和自动化 AI 治理平台支持且负责任的透明 AI 战略。

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