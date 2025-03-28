人力资源领域 AI 智能体

在员工期望不断变化的背景下，战略性部署具备先进对话 AI 功能的 AI 智能体能够作为企业的合作伙伴，推动人力资源的变革。

全球各地的人力资源主管正面临着各种改变工作性质的因素：劳动力短缺、技能差距扩大以及技术变革速度的加快，这些都需要制定全新的人才管理战略。员工和经理都需要变得更加敏捷，用更少的资源做更多的事情。AI 智能体及其相关技术可以优化人力资源工作流程，提供急需的员工支持，同时减少人力资源团队在行政任务上花费的时间。

部署这些科技可以对员工满意度和企业的盈利能力产生切实的成果。商业专家和研究人员认为，投资员工的福祉和职业发展是组织成功的关键因素之一。1 持续学习且满意的员工能显著提升企业的整体生产力。IBM 商业价值研究院发现，提供顶级员工体验的组织在收入增长方面比其他组织高出 31%。 2

此外，根据 IBM Consulting 的内部研究，当员工采用自助服务选项来执行日常任务，并且减少人力资源手动任务时，整个企业的能力将随之提升，从而可节省 50% 至 60% 的人力资源服务交付成本。通过关键的技术干预措施，减轻管理负担并改善 HR 专员和其他员工的用户体验，企业可以大幅提高绩效，同时减少开销。它们还可以将人力资源部门从一个行政部门转变为员工体验的推动者。