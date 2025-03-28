人力资源领域 AI 智能体

人力资源领域 AI 智能体是人工智能驱动的工具，旨在自动化和增强各种人力资源功能。这些智能体采用大型语言模型 (LLM) 的先进自然语言处理技术来响应用户输入，自主执行人力资源相关的工作流程并执行实时数据分析。
它们越来越多地被用来支持人力资源团队，协助完成人才获取、员工体验、合规性、工资管理、性能管理和其他日常任务。
在员工期望不断变化的背景下，战略性部署具备先进对话 AI 功能的 AI 智能体能够作为企业的合作伙伴，推动人力资源的变革。
全球各地的人力资源主管正面临着各种改变工作性质的因素：劳动力短缺、技能差距扩大以及技术变革速度的加快，这些都需要制定全新的人才管理战略。员工和经理都需要变得更加敏捷，用更少的资源做更多的事情。AI 智能体及其相关技术可以优化人力资源工作流程，提供急需的员工支持，同时减少人力资源团队在行政任务上花费的时间。
部署这些科技可以对员工满意度和企业的盈利能力产生切实的成果。商业专家和研究人员认为，投资员工的福祉和职业发展是组织成功的关键因素之一。1 持续学习且满意的员工能显著提升企业的整体生产力。IBM 商业价值研究院发现，提供顶级员工体验的组织在收入增长方面比其他组织高出 31%。 2
此外，根据 IBM Consulting 的内部研究，当员工采用自助服务选项来执行日常任务，并且减少人力资源手动任务时，整个企业的能力将随之提升，从而可节省 50% 至 60% 的人力资源服务交付成本。通过关键的技术干预措施，减轻管理负担并改善 HR 专员和其他员工的用户体验，企业可以大幅提高绩效，同时减少开销。它们还可以将人力资源部门从一个行政部门转变为员工体验的推动者。
智能体式 AI 技术存在不同的应用层级。部分 AI 智能体仅具备有限自主性，执行特定任务或整合部分外部数据来实现单一目标。其他 App（如学习智能体）会不断响应新输入，以自主跟踪和响应用户偏好。与非智能体式 AI 聊天机器人相比，智能体式聊天机器人不仅可以响应用户提示，还可以随着时间的推移个性化其响应，利用可用资源提供更全面的服务并考虑最有效的行动方案。
在企业应用程序中，一系列 AI 智能体被串联使用，以完全或部分自动执行选定的 HR 职能。例如，一个智能式聊天机器人，可能会向员工提供个性化、相关的公司请假政策信息；而任务型智能体则会自主执行一系列相互关联的任务，例如提交相关文件和管理请假申请。
通常，AI 智能体会集成到现有系统中，与人力资本管理 (HCM) 平台、企业资源管理软件、通信和工单工具、目录或其他人力资源系统无缝工作。至关重要的是，AI 智能体可以自主执行复杂且多步骤的任务，这使得它们比以前的聊天机器人或自动化技术更加敏捷。
将 AI 智能体整合到人力资源部门可以带来多重相互关联的优点，帮助企业节省时间、金钱和不必要的精力浪费。例如，IBM 的 AskHR 工具是一个专门构建的平台，可自动执行 80 多个常见人力资源流程，已经产生了非常可喜的成果。如今，AskHR 每年代表人力资源部门解决 1010 万次互动，每年节省 50,000 小时和 500 万美元。同时，自该工具推出以来，人力资源部门的客户满意度得分 (CSAT) 也得到了显著提高。
智能体式 AI 可以赋予员工即时访问个性化的 HR 相关信息，减少等待时间，并提高响应的准确性。个性化的 AI 驱动学习和发展计划也能帮助员工实现职业发展，从而提高工作满意度。当人力资源经理花更少的时间执行耗时的重复性任务时，他们就可以自由地专注于建立关系以及制定更具创意的战略计划。
人力资源部门收到大量有关潜在客户、员工和绩效的高度具体的信息，以及合规性要求等第三方数据。无论是分析简历，还是为人力资源专业人员提供绩效洞察，智能体式 AI 都可以帮助吸收各类指标和数据点，从而帮助组织就招聘、晋升和留任策略做出明智决策。
AI 智能体可以自动执行重复性的人力资源任务，例如工资处理、优点管理和候选人筛选，从而使人力资源专业人员能够专注于更有价值、以人为本的角色。此外，当员工能够轻松实时处理日常 HR 任务时，他们就不太可能将工作日的大部分时间花在令人沮丧且耗时的人事问题上。
自动化 HR 流程可最大限度地减少手动数据输入、文书工作和其他耗时任务的需求，从而降低管理成本。AI 驱动的效率提升可以节省招聘、入职流程和其他人力资源运营的成本。
AI 智能体使人力资源部门能够轻松处理日益增加的工作量，而无需额外的资源。无论企业是在扩张阶段还是在管理庞大的员工队伍，AI 智能体都具备即时扩展能力，能够为大型和全球性企业提供高质量的服务体验。
为了留住顶尖人才并持续提升员工参与度，领先企业已转向个性化和以员工为中心的服务交付模式。AI 智能体可以在员工需求出现之前主动解决这些问题，帮助改善工作场所文化并减少整个组织的摩擦。
例如，智能体式 AI 工具可以处理休假申请，主动生成与新生儿出生等重大生活事件相关的相关行政信息，或者根据个人的职位和目标推荐职业发展机会。通过大规模个性化员工沟通与支持，智能体式 AI 使人力资源专业人员能够专注于更紧迫或更需要情感投入的事务，从而最终提升员工满意度。
AI 智能体通过自动化文档验证、入职前审查以及 IT 请求提交，促进员工顺利入职。他们还提供个性化培训课程，并管理用户个人资料文件的创建，确保为新员工提供无缝体验。AI 可以根据员工职能角色和技能水平提供个性化的学习体验，帮助新员工和资深团队成员磨练自己的才能，从而提高工作效率。
智能体还可以实时解答员工的常见问题，并在员工最需要的时候提供针对特定职能角色的定制信息。这可以帮助新员工更顺利地过渡到他们的角色，并不断挑战现有员工提高技能以适应下一个任务。
AI 智能体能够为员工制定可操作的目标和职业发展计划，提出潜在的内部职位建议并总结技能发展机会。在获取员工数据的前提下，他们还可以提供实时反馈并分析员工的工作效率，从而提供持续改进的建议。
例如，IBM 使用基于规则的数字者来协助部分人力资源经理完成季度晋升流程，自动从多个系统中收集并格式化多达 17,000 名员工的数据。借助这些工具，人力资源部门可以准确、公平、及时地洞察分析员工队伍规划的绩效，帮助管理人员做出关键的劳动力规划决策并节省数万小时。
AI 智能体能够自动化处理人力资源系统中的多种任务，包括薪资计算、福利管理、排班安排、面试总结以及合规性监控，从而提升效率并减少错误。这些工具可以通过标记潜在风险并建议纠正措施来确保遵守公司政策。AI 自助服务门户使员工无需人工干预即可访问信息并提交请求，从而减少了管理开销。
AI 智能体几乎可以优化人才管理与发展流程中的每一个阶段，从简历分析到制定录用方案。智能体可以筛选大量的申请人，安排面试，协助评估候选人，并使用生成式 AI 与潜在客户沟通。
例如，面试即服务公司 FloCareer 利用 AI 从一个拥有 1.69 亿候选人的数据库中筛选多元化的候选人，并运用该技术安排面试，从而节省了大量时间并提高了招聘流程的效率。此类工具可帮助 HR 部门快速为给定职位识别最有价值的候选人，做出更明智的决策，将更多时间用于改善候选人的整体体验。
虽然 AI 智能体能够自主执行复杂的任务，但该技术应增强而不是取代人类的决策。成功的组织通常会建立对 AI 生成建议进行人工审核的流程，尤其是在招聘、晋升和绩效评估等敏感的人力资源职能中。这有助于确保透明度、维护道德标准并培养人机协作文化。
正如 IBM 的研究所示，员工在使用 AI 时，如果智能体和其他 AI 工具能够与他们习惯的系统和工作流程相连接，通常会取得更好的效果。此外，能够访问更多数据集和应用程序的智能体，拥有更多解决问题的工具。
因此，将 AI 与各种人力资源管理系统、通信工具和外部数据库整合，以最大限度地提高其效率是关键的。人力资源运营之间的无缝连接使 AI 能够全面分析数据，提供更深入的洞察分析并改善人力资源职能。
在整个 HR 流程中创造新的人机交互渠道，意味着对人力资源专业人员和整个企业来说都是一次重大变革。正如 IBM Consulting 的研究发现，当以员工参与为转型设计核心时，员工采用新业务技术和结构的比例提高了 34%。
部署智能体式 AI 往往会暴露技能差距，成功的组织会在培训和变革管理策略上投入大量精力，帮助员工有效地与智能体协作工作。这可能意味着为人力资源专业人员配备使用智能体所需的工具，优先推动透明的高层沟通，并提供持续的学习计划，帮助 HR 领导者适应不断发展的 AI 系统。
通常，即兴部署 AI 以替代单一手工工作所产生的价值，远不及重新设计部门工作流程以配合 AI 功能。在设计 AI 驱动的人力资源战略时，成功的企业通常会重新定义角色和职责，以优化 AI 解决方案的能力，确保员工与技术有效协同工作。
AI 模型的效果取决于所输入的数据，针对特定任务的智能体应以特定任务的数据进行训练。这可能包括员工数据，如绩效评估和活动记录，候选人档案信息，如简历或 LinkedIn 数据，或组织的政策和流程。使用相关数据集训练模型，能大幅提升智能体有效执行任务的能力。此外，AI 智能体应基于高质量、无偏见且多样化的数据进行训练，并定期更新，以反映公司政策、行业标准和员工期望的变化。
