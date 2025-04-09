作为首席信息官 (CIO)，您对 AI 带来的种种兴奋及其在业务转型方面的潜力并不陌生。生成式 AI 和智能体式 AI 的快速发展意味着，现在是时候仔细研究利用该技术来推动实现真正商业价值的绝佳机会。
从客户体验到运营，AI 有潜力改变业务的各个方面。在 IBM，我们确实相信，未来的职场不是人类与机器的对立，而是人类与机器合作以实现更好的结果。我借用另一位领导者的话说：“AI 就像托尼·斯塔克穿着钢铁侠战甲。”
我的团队会说我是个审慎的乐观主义者，但毋庸置疑，在运用 AI 智能体与 AI 助手驱动业务转型方面，我极为乐观。我乐观的一面从根本上相信 AI 能提升企业生产力。此外，我认为唯有采用开放技术路线，方能充分发挥其潜力。我将这些工具视为自动化常规任务、提供实时洞察、提升团队效能及优化客户体验的关键利器。
是的，这种乐观潜力与实现该潜力所需的技术要求之间，确实存在着非常现实的鸿沟。作为首席信息官 (CIO)，我每天都在跨越这道鸿沟。问题在于，许多 CIO 和技术领导者急于使用这个“闪亮的新玩具”（即 AI），只是在现有软件之上添加聊天机器人或副驾驶功能，却缺乏明确的战略和将 AI 更深层次地集成到平台中的能力。
要利用 AI 的价值来提高企业的生产力，企业需要反思自己的运营方式，以及促成这些运营的思维模式。
首先让我们明确一点：AI 不仅仅是自动执行任务，更是增强人类能力，以做出更优决策、更高效工作并专注于更高价值的项目。
AI 驱动的转型需要组织内部进行文化变革。从领导层到最新入职的员工，企业文化必须是一种乐于尝试、从失败中学习并快速适应新工作方式的氛围。
成为一家以生成式 AI 为先的企业意味着将 AI 置于业务战略的最前沿，并利用其能力推动整个组织的转型。这并不意味着为了强调自己 AI 为先，于是每时每刻都要使用 AI。这是战略性的、目的性的，而且是完全可行的。
作为 CIO，您拥有独特的优势，可以利用 AI 智能体的巨大潜力来转变您的业务。充分利用 AI 的旅程始于将其无缝集成到您现有的基础设施中。以下是入门的几个关键步骤：
从根本上来说，AI 智能体是一种工具。当然，它具有强大的力量和潜力，但仍需要正确使用才能发挥其潜能。
将您的旧系统想象成一辆老式赛车。尽管它诞生于旧技术时代，但潜力犹存。您只需进行一些精选的现代化改造，就能确保最新最好的技术可以与之集成。做到这一点，您就能再次驰骋赛场，且比以往更强大。
我们亲眼目睹过，在解决关键平台集成和数据格式不一致问题之前，就尝试使用 AI 智能体会是什么样子。过时的、孤岛式的系统会成为采用 AI 的障碍。那么您能做什么呢？
对于我的团队来说，我们纳入了优化基础设施和应用程序环境，以及重新设计我们的端到端业务流程。我们投资了 API 优先架构、战略平台合作伙伴解决方案和 IBM 的自动化工具，以帮助简化旧版系统和现代系统之间的互操作性。
除了互操作性解决方案，作为零号客户（率先使用者），我们优先使用能驱动可解释性、透明度和可信度的高质量数据。IBM 在这一领域表现出色，因此我对用于训练模型和驱动我们自身 AI 智能体的数据充满信心。
为 AI 准备数据需要具备一种 AI 优先的思维模式，这种模式包含责任性、透明度和可解释性，且所有这些都需通过明确的治理政策与准则来确立。这意味着：
在我看来，负责任的 AI 实践是 AI 战略的必要组成部分。像 IBM 一样，将这些实践融入其解决方案的公司将能够应对未来 AI 解决方案可能带来的挑战。
听说过 Peter Drucker 的名言“文化把战略当早餐吃”吗？我同意他的观点。在我们的商业实践中实施 AI 智能体是了解文化有多么强大的主要教训，无论好坏。人们经常抵制变革，因为他们认为这会带来负面影响。对 AI 的抵触情绪也不例外，这会阻碍 AI 的采用和价值实现。
还记得我先前关于成为 AI 优先企业的观点吗？这既是一场数字化转型，也是一场文化变革。而我，作为一贯的乐观主义者，相信文化可以变得更好；我在 IBM 正亲眼见证这一点。
如何以积极方式助力培育 AI 优先文化？
在 IBM，我们通过高层支持和全员持续学习来培育 AI 优先文化。这不是空谈。要让此类文化变革深入人心，就必须得到领导的认同。因此，或许您可以从小事做起，取得一些成功。当我的团队实施 AI 驱动的自动化并减少手动任务后，实现了成本节约和效能提升，这有助于赢得组织的认同。
CIO 在打破孤岛、为多元化团队创造协作空间方面具有独特优势。我们与其他业务主管共事，也与为我们工作的技术人员交流。我们懂得如何在 AI 项目中联结数据科学家、领域专家和业务主管。我们以共同使命凝聚众人，即运用 AI 智能体提升员工、客户和业务的福祉。这种对 AI 解决方案的共识和归属感，正是推动文化转变的关键。
AI 为企业带来变革性机遇，从自动化多步骤任务到提供实时数据支持的决策建议。我的团队当前运用 AI 的三种方式：
作为 CIO，我认为我的职责是确保 AI 解决方案的有效性，需识别、梳理、清理并消除流程中的任何障碍。凭借对 AI 技术的深刻理解以及对任何阻碍采取主动的 AI 优先策略，我坚信我们能够释放巨大的生产力提升，并通过 AI 智能体推动更深远的业务转型。
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