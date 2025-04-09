作为首席信息官 (CIO)，您对 AI 带来的种种兴奋及其在业务转型方面的潜力并不陌生。生成式 AI 和智能体式 AI 的快速发展意味着，现在是时候仔细研究利用该技术来推动实现真正商业价值的绝佳机会。

从客户体验到运营，AI 有潜力改变业务的各个方面。在 IBM，我们确实相信，未来的职场不是人类与机器的对立，而是人类与机器合作以实现更好的结果。我借用另一位领导者的话说：“AI 就像托尼·斯塔克穿着钢铁侠战甲。”

我的团队会说我是个审慎的乐观主义者，但毋庸置疑，在运用 AI 智能体与 AI 助手驱动业务转型方面，我极为乐观。我乐观的一面从根本上相信 AI 能提升企业生产力。此外，我认为唯有采用开放技术路线，方能充分发挥其潜力。我将这些工具视为自动化常规任务、提供实时洞察、提升团队效能及优化客户体验的关键利器。

是的，这种乐观潜力与实现该潜力所需的技术要求之间，确实存在着非常现实的鸿沟。作为首席信息官 (CIO)，我每天都在跨越这道鸿沟。问题在于，许多 CIO 和技术领导者急于使用这个“闪亮的新玩具”（即 AI），只是在现有软件之上添加聊天机器人或副驾驶功能，却缺乏明确的战略和将 AI 更深层次地集成到平台中的能力。

要利用 AI 的价值来提高企业的生产力，企业需要反思自己的运营方式，以及促成这些运营的思维模式。