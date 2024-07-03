AI 代理会根据它们感知到的信息来采取行动。通常，AI 代理并不具备解决复杂目标内所有子任务所需的完整知识库。为解决此问题，AI 代理会使用自己的可用工具。这些工具可能包括外部数据集、Web 搜索、API 甚至是其他代理。从这些工具检索到缺失的信息后，代理便可更新其知识库。这意味着，代理在其中每一步均会重新评估其行动计划并自我更正。

为了帮助说明这一过程，请想象一个用户正在计划自己的假期。用户要求 AI 代理预测明年哪一周的天气最适合他们在希腊的冲浪之旅。由于作为代理核心的 LLM 模型并不专注于天气模式，因此代理从外部数据库中收集信息，该数据库包含希腊过去几年的每日天气报告。

尽管可获得这些新信息，但代理依然无法确定冲浪的最佳天气条件，因此会创建了下一子任务。对于该子任务，代理会与专门负责冲浪的外部代理进行通信。假设在此过程中，代理了解到涨潮、阳光明媚的天气外加几乎无雨的情况下可提供最佳冲浪条件。

代理现在可以组合从其工具中学到的信息来识别模式。它可以预测明年希腊的哪一周可能会有涨潮、晴天和下雨的可能性低。然后将这些发现呈现给用户。工具之间的这种信息共享使 AI 代理比传统的 AI 模型更具通用性。3