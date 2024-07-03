发布日期：2024 年 7 月 3 日
撰稿人：Anna Gutowska
人工智能 (AI) 代理是指能够通过设计其工作流和利用可用工具，代表用户或其他系统自主执行任务的系统或程序。
AI 代理可以包含自然语言处理之外的广泛功能，包括决策、解决问题、与外部环境交互和执行操作。
这些代理可以部署在各种应用程序中，以解决各种企业环境中的复杂任务，从软件设计和 IT 自动化到代码生成工具和对话助手。它们使用大型语言模型 (LLM) 的先进自然语言处理技术，逐步理解和响应用户输入，并确定何时调用外部工具。
使用此模型选择框架选择最合适的模型，同时平衡性能要求与成本、风险和部署需求。
使用 watsonx 在 Python 中创建 LangChain AI 代理
什么是多代理系统？
AI 代理的核心是大型语言模型 (LLM)。因此，AI 代理通常被称为 LLM 代理。传统的 LLM（例如 IBM® Granite 模型）根据用于训练它们的数据产生响应，并且受知识和推理限制。相比之下，代理技术通过调用后台工具来获取最新信息、优化工作流并自主创建子任务，从而实现复杂的目标。
在此过程中，自主代理会随着时间的推移而学着适应用户的期望。此代理可将过去的交互存储在记忆中并计划未来的行动，从而提供个性化的体验和全面的响应。1此工具调用可在没有人工干预的情况下实现，并可拓宽这些 AI 系统在现实环境下的应用可能性。AI 代理为实现用户所设目标而采取的方法包括以下三个阶段：
虽然 AI 代理的决策流程为自主流程，但它们需要由人工确定的目标和环境。2影响自主代理行为的主要因素共有三个：
考虑到用户的目标和代理的可用工具，AI 代理随后会执行任务分解以提高性能。3本质上，代理会创建一个包含特定任务和子任务的计划来实现复杂的目标。
对于简单任务，规划不是必要步骤。相反，代理可以迭代地反映其响应并改进它们，而无需规划其后续步骤。
AI 代理会根据它们感知到的信息来采取行动。通常，AI 代理并不具备解决复杂目标内所有子任务所需的完整知识库。为解决此问题，AI 代理会使用自己的可用工具。这些工具可能包括外部数据集、Web 搜索、API 甚至是其他代理。从这些工具检索到缺失的信息后，代理便可更新其知识库。这意味着，代理在其中每一步均会重新评估其行动计划并自我更正。
为了帮助说明这一过程，请想象一个用户正在计划自己的假期。用户要求 AI 代理预测明年哪一周的天气最适合他们在希腊的冲浪之旅。由于作为代理核心的 LLM 模型并不专注于天气模式，因此代理从外部数据库中收集信息，该数据库包含希腊过去几年的每日天气报告。
尽管可获得这些新信息，但代理依然无法确定冲浪的最佳天气条件，因此会创建了下一子任务。对于该子任务，代理会与专门负责冲浪的外部代理进行通信。假设在此过程中，代理了解到涨潮、阳光明媚的天气外加几乎无雨的情况下可提供最佳冲浪条件。
代理现在可以组合从其工具中学到的信息来识别模式。它可以预测明年希腊的哪一周可能会有涨潮、晴天和下雨的可能性低。然后将这些发现呈现给用户。工具之间的这种信息共享使 AI 代理比传统的 AI 模型更具通用性。3
AI 代理会使用其他 AI 代理和“人在回路”(HITL) 等反馈机制来提高其响应的准确性。为强调这一点，让我们回到之前的冲浪示例。在代理对用户形成响应之后，代理会将学习到的信息与用户的反馈一同存储，以便提高性能并根据用户对未来目标的偏好进行相应调整。
如果使用了其他代理来实现此目标，则也可能会使用他们的反馈。多代理反馈在最大限度缩短人类用户提供指导所花费的时间方面特别有用。但是，用户也可在整个代理的动作和内部推理过程中提供反馈，以使结果与预期目标更趋一致。2
反馈机制提高了 AI 代理的推理能力和准确性，这通常被称为迭代改进。3为了避免重复同样的错误，AI 代理还可以在知识库中存储有关先前障碍解决方案的数据。
AI 智能聊天机器人使用会话式 AI 技术（如自然语言处理 (NLP)）技术来理解用户问题并自动回复。这些聊天机器人是一种模式，而代理则是一种技术框架。
非代理 AI 聊天机器人缺少可用的工具、记忆和推理能力。它们只能实现短期目标，且无法提前规划。据我们所知，非代理聊天机器人需要用户持续输入信息才能进行响应。它们可对常见提示做出响应，而这些提示很可能符合用户的期望，但在仅针对该用户及其数据的问题方面表现不佳。由于这些聊天机器人没有记忆，因此当它们的回复无法令人满意时也无法从错误中吸取教训。
相比之下，代理 AI 聊天机器人会随着时间的推移学着适应用户期望，以便提供更为个性化的体验和全面的响应。它们可通过创建无需人工干预的子任务并考虑不同的计划来完成复杂的任务。这些计划也可按需进行自我更正和更新。与非代理聊天机器人不同，代理 AI 聊天机器人会评估它们的工具，并使用自身的可用资源来填补信息空白。
没有一种用于构建 AI 代理的标准架构。存在几种解决多步骤问题的范式。
ReAct（推理与行动）
通过这种范式，我们可以指示代理在采取每次行动和每个工具响应后进行“思考”和计划，以决定下一步使用哪个工具。通过这些"思考-行动-观察"循环，逐步解决问题，并不断改进应对措施。
通过提示结构，可以指示代理缓慢推理并显示每个“想法”。4通过代理的语言推理，我们可以了解如何做出反应。在这个框架中，代理会根据新的推理不断更新其上下文。这可以被解读为一种思路链提示的形式。
ReWOO（无观察推理）
与 ReAct 不同，ReWOO 方法消除了行动规划对工具输出的依赖。相反，代理会提前制定计划。在收到用户的初始提示后，可预测使用哪些工具，从而避免重复使用工具。从以人为本的角度来看，这是可取的，因为用户可以在执行计划之前确认计划。
ReWOO 工作流由三个模块组成。在计划模块中，代理根据用户的提示预测其后续步骤。下一阶段需要收集通过调用这些工具生成的输出。最后，代理将初始计划与工具输出配对以制定应对措施。这种提前的计划可以大大降低令牌的使用和计算的复杂性以及中间工具故障的影响。5
AI 代理可开发出不同程度的能力。对于简易目标，可能会将简易代理作为首选，以限制不必要的计算复杂性。按照从最简单到最先进的顺序进行排序，共有 5 大代理类型：
简单反射代理是最简单的代理形式，它会根据当前感知来制定行动。如果缺少信息，此代理则不会保存任何记忆，也不会与其他代理交互。此类代理会根据一组所谓的反射或规则来工作。这意味着，此代理会经过预编程以便执行与满足的特定条件相对应的动过。
如果代理遇到未做好相应准备的情况，它便无法做出适当的响应。仅当在完全可观察的环境中，此类代理才能有效地获取所有必要的信息。6
举例说明：每晚在设定时间打开供暖系统的自动调温器。例如，这里的条件操作规则是，如果现在是晚上 8 点，则启动供暖。
基于模型的反射代理利用其当前的感知和记忆来维护世界的内部模型。随着代理继续收到新信息，模型也会更新。代理的行为取决于其模型、反射、先前的感知和当前的状态。
这些代理与简单的反射代理不同，可以将信息存储在内存中，并可以在部分可观察和变化的环境中使用。然而，它们仍然受到其规则的限制。6
示例：吸尘器机器人。在清扫脏乱的房间时，它会感知到家具等障碍物并进行调整。机器人还存储了已清洁区域的模型，以避免陷入重复清洁的循环中。
基于目标的代理具有内部世界模型，以及一个或一组目标。此类代理会搜索达到其目标的行动序列，并在采取行动之前对这些行动进行规划。与简单代理和基于模型的反射代理相比，此搜索与规划能力可提高其有效性。7
示例：导航系统会推荐到达目的地的最快路线。该模型考虑了到达您的目的地（或者换句话说，您的目标）的各种路线。在此示例中，代理的条件操作规则规定，如果找到更快的路由，代理会推荐该路由。
基于效用的代理会选择旨在达到目标而需完成的行动顺序，并最大限度地提高效用或奖励。效用是使用效用函数来计算的。此函数会根据一组固定标准为每个场景分配一个效用值；即，用于衡量动作的有用性或它可让代理达到的“满意”程度的指标。
此标准可包括实现目标的进度、时间要求或计算复杂性等因素。然后，代理会选择能使预期效用最大化的行动。因此，当多个场景能实现期望目标且必须选择最佳场景时，此类代理将非常有用。7
例如：导航系统可为您推荐前往目的地的路线，以优化燃油效率，最大限度地减少交通时间和过路费用。该代理通过这组标准来衡量效用，以选择最有利的路线。
学习代理具有与其他代理类型相同的功能，但其学习能力是独一无二的。新的体验被添加到他们最初的知识库中，这是自主发生的。这种学习增强了代理在不熟悉的环境中使用的能力。学习代理的推理可能基于效用或目标，并由四个主要元素组成：7
示例：电子商务网站上的个性化推荐。这些代理在其记忆中跟踪用户活动和偏好。这些信息用于向用户推荐某些产品和服务。每次提出新的建议，都会重复这样的循环。用户的活动会被持续存储以供学习目的。这样，代理就能不断提高其准确性。
可以将 AI 代理集成到网站和 应用程序 中， 通过充当虚拟助理、提供心理健康支持、模拟面试和其他相关任务，提升 客户体验。8 有许多 无代码模板 可供用户实施，使创建这些人工智能代理的过程变得更加简单。
AI 代理可用于各种实际的医疗保健应用。在此类情况下，多代理系统对于解决问题特别有用。从急诊科患者的治疗计划到药物流程的管理，此类系统可为医疗专业人员节省时间和精力，以便他们能完成更紧急的任务。9
当发生自然灾害时，AI 代理可以使用深度学习算法来检索社交媒体网站上需要救援的用户信息。可以绘制这些用户的位置图，以协助救援服务在更短的时间内拯救更多的人。因此，AI 代理在日常任务和拯救生命的情况下都可以极大地造福人类生活。10
任务自动化
随着生成式 AI 的不断进步，人们对使用 AI 或智能自动化来优化工作流程的兴趣变得日益浓厚。AI 代理是一种 AI 工具，它们可自动执行原本需借助人力资源来完成的复杂任务。如此一来，便可经济、快速且大规模地实现目标。反过来，这些进步意味着人类代理无需为 AI 助手提供创建和浏览其任务所需的指导。
更高的性能
多代理 框架 往往优于单个代理。11 这是因为代理可用的行动计划越多，学习和反思就越多。一个 AI 代理如果能从其他相关领域的专业 AI 代理 那里获得知识和反馈，对信息合成非常有用。AI 代理的这种 后端 协作和填补信息空白的能力是代理框架所独有的，这使它们成为人工智能的强大工具和有意义的进步。
响应质量
较之传统 AI 模型，AI 代理可为用户提供更全面、更准确和个性化的响应。作为用户，此特性对我们来说极其重要，因为更高质量的响应通常会带来更好的客户体验。如前所述，这是通过与其他代理交换信息、使用外部工具和更新其记忆流来实现的。这些行为会自行出现，而非预先设定。12
多代理依赖关系
某些复杂任务需要了解多个 AI 代理程序的知识。在实施这些多代理框架时，有可能出现故障。建立在相同基础模型上的多智能体系统可能会遇到共同的缺陷。这些薄弱环节可能导致所有相关代理的全系统瘫痪，或暴露出易受不利攻击的弱点。13这凸显了数据治理在构建基础模型以及全面的培训和测试流程方面的重要性。
无限反馈回路
人类用户使用 AI 代理的不干涉推理的便利性也伴随着其风险。无法制定全面计划或反思其发现的代理可能会发现自己反复调用相同的工具，从而调用无限的反馈循环。为避免这些冗余，可采用某种程度的实时人工监控。13
计算复杂性
从头开始构建 AI 代理既十分耗时，还可能非常昂贵。训练一个高性能代理所需的资源可能非常之多。此外，根据任务的复杂程度，代理可能需要几天时间才能完成任务。12
活动日志
为解决多代理依赖关系问题，开发人员可向用户提供代理行动日志的访问权限。14这些行动可能包括使用外部工具以及描述用于实现此目标的外部代理。凭借此透明度，可让用户深入了解迭代决策流程、提供发现错误的机会并建立信任。
中断
建议防止 AI 代理运行过长时间。尤其是在出现意外的无限反馈循环、某些工具的访问权限发生变化或因设计缺陷而出现故障的情况下。实现此目标的其中一种方法是实现可中断性。
保持对此的控制包括允许人类用户选择从容地中断一系列操作或整个操作。选择是否以及何时中断 AI 代理需要深思熟虑，因为某些终止可能弊大于利。例如，允许故障代理继续协助应对危及生命的紧急情况可能比将其完全关闭更为安全。5
独特的代理标识符
为了降低代理系统被恶意使用的风险，可以使用独特的标识符。14如果代理访问外部系统时需要这些标识符，那么就可以更轻松地追踪代理的开发人员、部署人员及其用户的来源。这在代理恶意使用或造成意外伤害的情况下特别有用。这种级别的问责制将为这些 AI 代理提供更安全的操作环境。
人工监督
为了协助 AI 代理的学习过程，尤其是在新环境中的早期阶段，偶尔提供人工反馈可能会有所帮助。这使 AI 代理可以将其性能与预期标准进行比较并进行相应的调整。这种形式的反馈有助于提高代理对用户偏好的适应性。5
除此之外，最佳做法则是在 AI 代理采取极具影响力的行动之前要求进行人工批准。例如，从群发电子邮件到金融交易，均需进行人工确认。7建议对此类高风险领域开展一定程度的人工监控。
使用 IBM watsonx AI，这是新一代企业级开发平台，专供 AI 构建器训练、验证、调整和部署 AI 模型，作为可支持 AI 代理构建的开发平台。
使用企业级 AI 聊天机器人 IBM watsonx Assistant，它具备生成能力，可生成准确的对话式回答。
通过使用由 IBM Granite 基础模型提供支持的 IBM watsonx Code Assistant，提高开发人员的工作效率。具体功能包括代码生成、匹配和现代化。
使用由 LLM 提供支持的 IBM watsonx Orchestrate 生成式 AI 助手，减轻工作负载并提高工作效率。
我们利用 IBM Consulting Advantage 这一由 AI 驱动的参与平台，通过专门构建的生成式 AI 代理、助手和资产增强我们的专业知识，以大规模提供解决方案并更快地为客户实现价值。
使用 LangChain Python 包并借助 watsonx 和自定义工具，在 Python 中构建 AI 代理。
多代理系统 (MAS) 由多个人工智能 (AI) 代理组成，它们共同工作，代表用户或其他系统执行任务。
使用这种机器学习技术来识别环境中的状态动作。
构建 AI 助手，使个人无需专业知识即可完成工作。
代理，也称为助手，是 LLM 的专业版本，经过预先提示和微调以支持特定角色。
虚拟代理将自然语言处理、智能搜索和机器人流程自动化 (RPA) 结合在对话式用户界面中 – 通常是聊天机器人。
1 Andrew Zhao、Daniel Huang、Quentin Xu、Matthieu Lin、Yong-Jin Liu 和 Gao Huang，“Expel: Llm agents are experiential learners”，《AAAI 人工智能大会论文集》，第 38 期，第 17 号，第 19632-19642 页，2024 年，https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/29936（ibm.com 外部链接）。
2 Yonadov Shavit、Sandhini Agarwal、Miles Brundage、Steven Adler、Cullen O’Keefe、Rosie Campbell、Teddy Lee、Pamela Mishkin、Tyna Eloundou、Alan Hickey、Katarina Slama、Lama Ahmad、Paul McMillan、Alex Beutel、Alexandre Passos 和 David G. Robinson，“Practices for Governing Agentic AI Systems”，OpenAI，2023 年，https://arxiv.org/pdf/2401.13138v3（ibm.com 外部链接）。
3 Tula Masterman、Sandi Besen、Mason Sawtell、Alex Chao，“The Landscape of Emerging AI AgentArchitectures for Reasoning, Planning, and Tool Calling: A Survey”，arXiv preprint，2024 年，https://arxiv.org/abs/2404.11584（ibm.com 外部链接）。
4 Gautier Dagan、Frank Keller 和 Alex Lascarides，“Dynamic Planning with a LLM”，arXiv 预印本，2023 年。https://arxiv.org/abs/2308.06391（ibm.com 外部链接）。
5 Binfeng Xu、Zhiyuan Peng、Bowen Lei、Subhabrata Mukherjee、Yuchen Liu 和 Dongkuan Xu，“ReWOO：将推理与观察分离，实现高效增强语言模型”，arXiv 预印本，2023 年， https://arxiv.org/abs/2305.18323 （ibm.com 外部链接）。
6 Sebastian Schmid、Daniel Schraudner 和 Andreas Harth，"自组织运输中使用 Stigmergy 的 简单反射代理与基于模型的代理的性能比较。" IEEE 自主计算和自组织系统国际会议伴侣，第 1 页。93-98, 2021, https://ieeexplore.ieee.org/document/9599196 （ibm.com 外部链接）。
7 Veselka Sasheva Petrova-Dimitrova，“Classifications of intelligence agents and their applications”，基础科学与应用，第 28 期，第 1 号，2022 年。
8 Lei Wang、Chen Ma、Xueyang Feng、Zeyu Zhang、Hao Yang、Jingsen Zhang、Zhiyuan Chen、Jiakai Tang、Xu Chen、Yankai Lin、Wayne Xin Zhao、Zhewei Wei 和 Jirong Wen，“A survey on large language model based autonomous agents”，Frontiers of Computer Science，第 18 卷，第 6 号，2024 年，https://link.springer.com/article/10.1007/s11704-024-40231-1（ibm.com 外部链接）。
9 Jaya R. Haleema、Haleema、N. C. S. N. Narayana，“Enhancing a Traditional Health Care System of an Organization for Better Service with Agent Technology by Ensuring Confidentiality of Patients’ Medical Information”，Cybernetics and Information Technologies，第 12 卷，第 3 号，第 140-156 页，2013 年，https://sciendo.com/article/10.2478/cait-2013-0031。
10 Jingwei Huang、Wael Khallouli、Ghaith Rabadi、Mamadou Seck，“Intelligent Agent for Hurricane Emergency Identification and Text Information Extraction from Streaming Social Media Big Data”，International Journal of Critical Infrastructures，第 19 卷，第 2 号，第 124-139 页，2023 年，https://arxiv.org/abs/2106.07114。
11 Junyou Li、Qin Zhang、Yangbin Yu、Qiang Fu 和 Deheng Ye，“More agents is all you need”。arXiv preprint，2024 年，https://arxiv.org/abs/2402.05120。
12 Joon Sung Park、Joseph O'Brien、Carrie Jun Cai、Meredith Ringel Morris、Percy Liang 和 Michael S. Bernstein，“生成式 代理：人类行为的交互式模拟”， 第 36 届 ACM 用户界面软件和技术年度研讨会论文集，第 1-22 页2023 年，https://dl.acm.org/doi/10.1145/3586183.3606763。
13 Alan Chan、Carson Ezell、Max Kaufmann、Kevin Wei、Lewis Hammond、Herbie Bradley、Emma Bluemke、Nitarshan Rajkumar、David Krueger、Noam Kolt、Lennart Heim 和 Markus Anderljung，“Visibility into AI Agents“，2024 年 ACM 公平、问责与透明度会议，第 958-973 页，2024 年，https://arxiv.org/abs/2401.13138。
14 Devjeet Roy、Xuchao Zhang、Rashi Bhave、Chetan Bansal、Pedro Las-Casas、Rodrigo Fonseca 和 Saravan Rajmohan，“Exploring LLM-based Agents for Root Cause Analysis”，arXiv 预印本，2024 年，https://arxiv.org/abs/2403.04123。