Riyadh Air + IBM
从头开始设计 AI 原生航空公司
Riyadh Air 成功案例照片：飞在蓝天里的飞机

AI 实验已经结束。智能运营时代已经开启。

试点问题

过去，业务转型是在取得一系列小胜利之后展开的。系统分阶段进行升级，流程一次改进一个工作流。在一段时间内，这些补丁和试点项目取得了切实进展。

人工智能原生运营时代现在正在测试组织能够以多快的速度超越增量实验。

传统架构在快速变革中不堪重负，从而产生瓶颈并减缓增长速度。随着复杂性增加，商业模式的创新已成为 CEO 面临的决定性挑战。

问题已不再是 AI 是否会重塑企业运营——它已经实现重塑。当前挑战在于行动迅速，以释放其全部潜力。

未来三年内，抓住 AI 机遇的组织将解锁洞察分析、进入新市场并加速创新。

随着这些组织在整个业务中扩展 AI，AI 逐渐成为企业的运营结构本身，将工作流、系统和领域连接成一个无缝集成的智能企业。
徽标 riyadh Air
1 行业面临压力

大多数航空公司都依赖于遗留系统。Riyadh Air 开辟了一条不同的道路，重新定义数字世界的航空旅行。

 第 1 章 2 基于合作的智能

Riyadh Air 与 IBM 合作，将战略、系统和数据整合到单一的 AI 原生运营模式下。

 第 2 章 3 因联系而形成的旅程

通过编排数据、决策和旅程，Riyadh Air 提供个性化体验，可实时调整。

 第 3 章 4 旅行的未来，重新定义

Riyadh Air 将复杂性转化为发展动力，为现代航空业和智能运营树立了新标准。

 第 4 章

受限于旧版系统

尽管 AI 原生运营前景广阔，但很少有行业比航空业面临更迫切的发展需求，在航空业，即使是最微小的效率低下问题也会带来直接和累积的成本。

然而，许多航空公司仍然沿用着亟需革新的架构。旧版系统仍然是现代化的主要障碍，在速度和适应性至关重要的时候限制了创新。1

然而，美好的旅程往往会因运营摩擦而受阻。过时的系统停滞不前、队列激增、信息碎片化。旅行者能够感受到每一个痛点，不可避免地，他们的旅程在起飞之前就早早开始降落了。

Riyadh Air 决心改变这种状况。
Riyadh Air 正在绘制新的蓝图，旨在从头开始构建一个现代化、适应性强的企业。

Mohamad Ali

IBM® Consulting 高级副总裁
几只手的插图，一只手给行李箱贴标签，一只手拿着票，另一只手拿着托盘，还有一只手拿着卡片。

在充满限制的航空业中，Riyadh Air 正在打破常规，提供更智能、更快捷、更直观的旅行方式。

数字原生。AI 驱动。源于云端。模块化。开放式设计，将航空公司打造成数字化企业。

科技不是一种支持功能。它是所有工作流程和旅客互动背后的基础、运营模式和引擎。

从第一天起，Riyadh Air 就建立了旨在根据需求扩展、适应和发展的平台。该架构加速创新，实现无缝互操作性，并随着价值在生态系统中移动而增强网络效应。

这些力量共同塑造了一种端到端的互联且直观的旅行体验。

由合作提供支持的智能

Riyadh Air 从零开始设计了其 AI 原生运营模式，摆脱了旧版系统的束缚，专为满足数字时代的需求而打造。

其每一项设计决策都挑战了一个世纪以来塑造航空业的长期假设。

如此大规模地重塑一个行业需要远见卓识、模式识别能力以及将雄心壮志转化为协调执行的能力。

为此，Riyadh Air 公司求助于 IBM。

双方的合作汇聚了 IBM Consulting 深厚的行业和技术专业知识、广泛的合作伙伴生态系统以及 IBM® watsonx Orchestrate 的协调能力。

作为 Riyadh Air AI 愿景背后的协调者和集成者，IBM Consulting 协调了 60 多个合作伙伴（包括 Adobe、Apple、FLYR 和 Microsoft）的 59 个工作流，将战略、IT 和交付整合为一个单一的运营模式。
航空公司的高管们认为，旧版系统是限制现代化和阻碍创新的最大障碍。

IBM 商业价值研究院
身穿白衬衫的男子手持手机

这家数字化航空公司从一开始就采用云原生和 AI 原生技术进行构建。其运营基础是 watsonx，该平台可锚定整个企业的智能运作方式。

模型、工作流程和治理相互融合，使企业能够随着发展而扩展规模，同时保持洞察力与结果紧密相关。

Watsonx Orchestrate 协调支持航空公司商业、运营和服务领域的专业 AI 智能体。 
IBM Consulting 通过实施一个基于 Azure Red Hat OpenShift 构建并由 IBM® Cloud Pak for Integration 支持的混合云集成平台，实现了这种编排。

在此基础上，多个智能体能够协同管理路由并完成复杂任务，从而以运营速度将洞察分析转化为成果。

现在，情境数据通过超过 1,800 个整合在 75 个系统中持续移动，使每个域进入统一的信息流。

这最终形成一种集成结构，使 Riyadh Air 能够作为一个系统进行感知、决策和响应，从而提升旅客体验和运营绩效。

从互联系统到互联体验

当运营、数据和决策协同运作时，Riyadh Air 将以一流机组人员的精度和直觉做出回应。

系统可以预测接下来会发生什么，工作流协调响应，每项行动都符合一个目的：为每位旅客提供无缝、轻松和独特的个性化旅行体验。Offer & Order 没有将旅客体验视为一系列孤立的事务，而是允许航空公司将旅客行程作为一个统一的市场进行管理，每个选择和调整都经过端到端的协调。

航班、住宿、地面交通和餐饮成为一种流畅的体验。

为所有人带来更好的体验

旅客

一个实时引擎，可随着旅程的展开动态创建优惠，并予以定价和交付。旅客不再被单一的购买时刻束缚。

工程师

AI 助手可以处理日常工作，并内置监督功能，让工程师、运营和服务团队能够专注于需要判断和关注的时刻。

机组人员

数字礼宾在连接员工工具时减少了摩擦，确保机组人员基于共享的可信信息源行动。

智能体

在呼叫中心，通过 Watsonx Orchestrate 协调的 AI 智能体可以增强人工客服的能力，从而更快、更可靠地解决问题。

IBM 在 AI 原生架构上构建了该航空公司的客户数字层，包括网站、移动设备、服务工具和个性化设置。

现在，AI 可以在决策出现时提供信息，将洞察分析转化为情境感知行动。优惠活动会根据实际情况进行适应。服务可根据每位旅客的情况进行调整。操作会随着条件变化做出响应。

洞察分析不再在仪表板中闲置。AI 使其发挥作用，在其切实有效时提供建议、解决方案和个性化互动。 
这种情报可以促进自动化，在问题暴露之前解决问题，无需人工干预即可协调运营。

通过智能指导决策和自动化放大影响，Riyadh Air 在模块化架构的支持下，保持核心整洁，从而能够吸收新功能并为未来做好准备。
Riyadh Air 的数字发布计划 59 个 集成工作流 60 多个 经编排的合作伙伴 1 统一运营模式

塑造旅行的未来

Riyadh Air 不仅仅是一家新航空公司。它展示了当一个企业从一开始就按单一的智能系统进行设计，内置了规模、速度和协调性时，所能实现的一切。

复杂性不再需要管理，而是通过编排将其转化为优势。该组织行动精确，响应快速，同时在发展中保持控制力。

Riyadh Air 正朝着成为首家完全基于 Offer & Order 运营的全服务航空公司的目标迈进，其数字化原生技术栈使创新可以复现。

受电子商务最佳实践的启发，该模式重新定义了旅程的创建、个性化和交付方式，将旅客对全球领先数字平台的便利与灵活性期望带入全方位的航空服务中。
我们面临着一个清晰的选择：要么成为基于旧版技术构建的最后一家航空公司，要么成为基于定义未来十年航空业的平台构建的第一家航空公司。

Adam Boukadida

Riyadh Air 首席财务官
地面上的 Riyadh 飞机

随着航空公司的扩张，该平台随之发展。新的合作伙伴和功能可在不中断核心功能的情况下进行整合。

员工被赋能，得以将对旅行的热情转化为技艺。旅程带着目标展开。它们以个人化的、流动的和深思熟虑的方式相互关联。

这就是智能嵌入核心时的样子。当架构支持雄心壮志时。当技术不仅支持运营，还能不断重塑运营时。

凭借现代架构、不断扩展的生态系统和嵌入至核心的智能，Riyadh Air 不仅仅为航空业的未来做好了准备。

他们正在将其定义为一个平台、一种体验，以及全方位服务航空公司的新标准。
Riyadh Air 的下一步行动 3300 万 年度旅客 20 万 工作机会 100 余 目的地
进一步拓展您的业务

IBM Consulting 将值得信赖的专业知识与强大的技术相结合，实现持久的创新。我们利用 AI 驱动的解决方案帮助您更快行动、扩大影响力并树立新标准。

  1. 与 IBM Consulting 合作
注释

1 面向 CEO 的生成式 AI 指南。IBM 商业价值研究院。您需要了解哪些内容并完成哪些任务才能利用变革性技术来取胜。第二版。2025 年 1 月。https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/cn-zh/report/ceo-generative-ai-book 

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