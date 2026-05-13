过去，业务转型是在取得一系列小胜利之后展开的。系统分阶段进行升级，流程一次改进一个工作流。在一段时间内，这些补丁和试点项目取得了切实进展。
人工智能原生运营时代现在正在测试组织能够以多快的速度超越增量实验。
传统架构在快速变革中不堪重负，从而产生瓶颈并减缓增长速度。随着复杂性增加，商业模式的创新已成为 CEO 面临的决定性挑战。
问题已不再是 AI 是否会重塑企业运营——它已经实现重塑。当前挑战在于行动迅速，以释放其全部潜力。
未来三年内，抓住 AI 机遇的组织将解锁洞察分析、进入新市场并加速创新。
随着这些组织在整个业务中扩展 AI，AI 逐渐成为企业的运营结构本身，将工作流、系统和领域连接成一个无缝集成的智能企业。
大多数航空公司都依赖于遗留系统。Riyadh Air 开辟了一条不同的道路，重新定义数字世界的航空旅行。
Riyadh Air 与 IBM 合作，将战略、系统和数据整合到单一的 AI 原生运营模式下。
通过编排数据、决策和旅程，Riyadh Air 提供个性化体验，可实时调整。
Riyadh Air 将复杂性转化为发展动力，为现代航空业和智能运营树立了新标准。
Mohamad Ali
IBM® Consulting 高级副总裁
在充满限制的航空业中，Riyadh Air 正在打破常规，提供更智能、更快捷、更直观的旅行方式。
数字原生。AI 驱动。源于云端。模块化。开放式设计，将航空公司打造成数字化企业。
科技不是一种支持功能。它是所有工作流程和旅客互动背后的基础、运营模式和引擎。
从第一天起，Riyadh Air 就建立了旨在根据需求扩展、适应和发展的平台。该架构加速创新，实现无缝互操作性，并随着价值在生态系统中移动而增强网络效应。
这些力量共同塑造了一种端到端的互联且直观的旅行体验。
Riyadh Air 从零开始设计了其 AI 原生运营模式，摆脱了旧版系统的束缚，专为满足数字时代的需求而打造。
其每一项设计决策都挑战了一个世纪以来塑造航空业的长期假设。
如此大规模地重塑一个行业需要远见卓识、模式识别能力以及将雄心壮志转化为协调执行的能力。
为此，Riyadh Air 公司求助于 IBM。
双方的合作汇聚了 IBM Consulting 深厚的行业和技术专业知识、广泛的合作伙伴生态系统以及 IBM® watsonx Orchestrate 的协调能力。
作为 Riyadh Air AI 愿景背后的协调者和集成者，IBM Consulting 协调了 60 多个合作伙伴（包括 Adobe、Apple、FLYR 和 Microsoft）的 59 个工作流，将战略、IT 和交付整合为一个单一的运营模式。
IBM 商业价值研究院
这家数字化航空公司从一开始就采用云原生和 AI 原生技术进行构建。其运营基础是 watsonx，该平台可锚定整个企业的智能运作方式。
模型、工作流程和治理相互融合，使企业能够随着发展而扩展规模，同时保持洞察力与结果紧密相关。
Watsonx Orchestrate 协调支持航空公司商业、运营和服务领域的专业 AI 智能体。
IBM Consulting 通过实施一个基于 Azure Red Hat OpenShift 构建并由 IBM® Cloud Pak for Integration 支持的混合云集成平台，实现了这种编排。
在此基础上，多个智能体能够协同管理路由并完成复杂任务，从而以运营速度将洞察分析转化为成果。
现在，情境数据通过超过 1,800 个整合在 75 个系统中持续移动，使每个域进入统一的信息流。
这最终形成一种集成结构，使 Riyadh Air 能够作为一个系统进行感知、决策和响应，从而提升旅客体验和运营绩效。
一个实时引擎，可随着旅程的展开动态创建优惠，并予以定价和交付。旅客不再被单一的购买时刻束缚。
AI 助手可以处理日常工作，并内置监督功能，让工程师、运营和服务团队能够专注于需要判断和关注的时刻。
数字礼宾在连接员工工具时减少了摩擦，确保机组人员基于共享的可信信息源行动。
在呼叫中心，通过 Watsonx Orchestrate 协调的 AI 智能体可以增强人工客服的能力，从而更快、更可靠地解决问题。
IBM 在 AI 原生架构上构建了该航空公司的客户数字层，包括网站、移动设备、服务工具和个性化设置。
现在，AI 可以在决策出现时提供信息，将洞察分析转化为情境感知行动。优惠活动会根据实际情况进行适应。服务可根据每位旅客的情况进行调整。操作会随着条件变化做出响应。
洞察分析不再在仪表板中闲置。AI 使其发挥作用，在其切实有效时提供建议、解决方案和个性化互动。
这种情报可以促进自动化，在问题暴露之前解决问题，无需人工干预即可协调运营。
通过智能指导决策和自动化放大影响，Riyadh Air 在模块化架构的支持下，保持核心整洁，从而能够吸收新功能并为未来做好准备。
Adam Boukadida
Riyadh Air 首席财务官
随着航空公司的扩张，该平台随之发展。新的合作伙伴和功能可在不中断核心功能的情况下进行整合。
员工被赋能，得以将对旅行的热情转化为技艺。旅程带着目标展开。它们以个人化的、流动的和深思熟虑的方式相互关联。
这就是智能嵌入核心时的样子。当架构支持雄心壮志时。当技术不仅支持运营，还能不断重塑运营时。
凭借现代架构、不断扩展的生态系统和嵌入至核心的智能，Riyadh Air 不仅仅为航空业的未来做好了准备。
他们正在将其定义为一个平台、一种体验，以及全方位服务航空公司的新标准。
1 面向 CEO 的生成式 AI 指南。IBM 商业价值研究院。您需要了解哪些内容并完成哪些任务才能利用变革性技术来取胜。第二版。2025 年 1 月。https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/cn-zh/report/ceo-generative-ai-book
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示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。
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