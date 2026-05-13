这家数字化航空公司从一开始就采用云原生和 AI 原生技术进行构建。其运营基础是 watsonx，该平台可锚定整个企业的智能运作方式。



模型、工作流程和治理相互融合，使企业能够随着发展而扩展规模，同时保持洞察力与结果紧密相关。



Watsonx Orchestrate 协调支持航空公司商业、运营和服务领域的专业 AI 智能体。

IBM Consulting 通过实施一个基于 Azure Red Hat OpenShift 构建并由 IBM® Cloud Pak for Integration 支持的混合云集成平台，实现了这种编排。



在此基础上，多个智能体能够协同管理路由并完成复杂任务，从而以运营速度将洞察分析转化为成果。



现在，情境数据通过超过 1,800 个整合在 75 个系统中持续移动，使每个域进入统一的信息流。



这最终形成一种集成结构，使 Riyadh Air 能够作为一个系统进行感知、决策和响应，从而提升旅客体验和运营绩效。

