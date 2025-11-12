效用函数是一个数学方程，表示智能体应如何评估其可以采取的任何可能行动的收益。它本质上是智能体的价值体系，代表了智能体在做选择时如何对相关因素进行优先级排序。

效用函数为潜在行动的每个结果分配一个数值，量化智能体应保持的偏好。基于效用的智能体使用效用函数来应对复杂环境、权衡利弊并最大化其选择的效用。