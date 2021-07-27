自动化是应用技术、程序、机器人或流程，以最少的人工投入实现结果。
基本自动化或任务自动化将简单的日常任务自动化。基本自动化用于数字化、简化和集中手动任务，例如向新员工分发入职材料、转发文档以供审批或自动向客户发送发票。
使用自动化技术代替人工来完成这些任务，有助于消除错误、加快事务性工作的速度，并将员工从耗时的任务中解放出来，让他们能够专注于更高价值、更有意义的工作。
过程自动化采用更复杂和可重复的多步骤过程（有时涉及多个系统）并实现自动化。流程自动化有助于提高业务和 IT 流程的一致性和透明度。
流程自动化可以提高企业生产力和效率，有助于提供对业务和 IT 挑战的新洞察，并通过使用基于规则的决策来提出解决方案。流程挖掘、工作流自动化、业务流程管理 (BPM) 和 机器人流程自动化 (RPA) 是流程自动化的示例。
使用一组重复的流程可以提高生产力和效率，并减少人为错误。自动化可在多个领域促成业务价值，包括：
业务自动化是指用于自动执行重复性任务和流程以简化业务工作流程和信息技术 (IT) 系统的技术。这些解决方案可以根据组织的需求进行专门定制。
内容管理解决方案可捕获、存储、激活、分析业务内容并实现自动化。
文档处理解决方案使用机器学习和自然语言处理等人工智能技术来简化业务文档的处理。
文档管理解决方案从数字文档中捕获、跟踪和存储信息。
工作流自动化解决方案采用基于规则的逻辑和算法来执行几乎无需人工交互的任务。
决策管理解决方案通过机器学习对业务决策进行建模、管理和自动化。
IT 自动化是指创建和实施自动化系统和软件，以取代以前需要人工干预的耗时手动活动。IT 自动化有助于加快 IT 基础架构和应用程序的部署和配置，并改进运营生命周期每个阶段的流程。
可观察性解决方案增强了应用程序的性能监控能力，可以更好地了解系统性能以及加速解决事件所需的背景信息。
云自动化解决方案可减少或消除与预配、配置和管理云环境相关的手动工作。云自动化有助于提高云的效率，并可让组织充分利用云计算所提供的各种优点；例如，可按需访问云资源。
混合云成本优化解决方案通过持续自动化帮助消除云寻源中的猜测，从而节省时间并优化成本。
网络绩效管理解决方案通过智能洞察优化 IT 运营，并有助于提高网络弹性和可用性。
集成是指整个 IT 组织中的数据、应用程序、API 和设备之间的连接，以提高效率、生产力和灵活性。
API 管理解决方案有助于创建、管理、保护、社交化 Web 应用程序编程接口 (API) 并从中获利。
应用程序集成解决方案连接应用程序和数据。
人工智能 (AI) 是一种使计算机和机器能够模拟人类智能和解决问题能力的技术。机器学习、自然语言处理和计算机视觉都属于人工智能领域。
首席自动化官 (CAO)（ibm.com 外部链接）是一个迅速崛起的职位，由于自动化对各行各业的积极影响，其重要性日益增加。CAO 负责在整个企业中实施业务流程和 IT 运营决策，以确定最适合每个业务计划的自动化平台和策略类型。CAO 与 IT、运营和网络安全等所有业务支柱领域的众多领导者合作。
计算机视觉是人工智能的一个领域，它使用机器学习和神经网络来训练计算机和系统，从数字图像、视频和其他视觉输入中获取有意义的信息，并在发现缺陷或问题时提出建议或采取行动。
绿色或可持续 IT专注于打造和运营更高效、更环保的数据中心。企业可在资源配置操作中使用自动化，从而通过最高效地利用计算、存储和网络资源来主动确保系统性能。此举有助于组织避免支出浪费和能源浪费，而这些问题在过度配置的环境中常有发生。
超自动化是一种融合多种技术和工具的方法，可在最广泛的业务和 IT 流程、环境和工作流中高效实现自动化。
机器学习 (ML) 是人工智能和计算机科学的一个分支，它专注于使用数据和算法以使 AI 能模仿人类的学习方式，并逐渐提高其准确性。通过将机器学习应用于 IT 自动化，可检测异常、重新路由流程、触发新流程并提出操作建议。
自然语言处理 (NLP) 将计算语言学（基于规则的人类语言建模）与统计和机器学习模型相结合，使计算机和数字设备能够识别、理解和生成文本和语音。自然语言处理通常用于现代聊天机器人，帮助聊天机器人解释用户问题并自动回复。
了解高影响力的自动化技术如何能帮助您让 IT 系统变得更加主动，并提升流程和员工的效率。
了解 AI 如何为 IT 运营提供所需的洞察分析，帮助推动卓越的业务绩效。
实现业务工作流程自动化，无缝集成业务系统，深入了解运营情况，打造更强大、更高效的员工队伍。
加快开发速度，最大限度地减少计划外停机，缩短管理和监控时间，同时仍保持增强的安全性、治理和可用性。
连接应用程序、数据、业务流程和服务，无论它们是托管在本地、私有云中还是公共云环境中。
利用功能丰富的自动化工具和强大的开放式 API 来 部署、控制和管理 IBM Cloud 基础架构。
借助 IBM Consulting 的极致自动化咨询服务，企业不仅能实现简单任务的自动化，还能凭借内置采用和扩展机制，自动处理备受关注且面向客户的创收流程。
通过 IBM Robotic Process Automation (RPA) 开启自动化之旅。它是一种 AI 驱动的解决方案，可帮助各组织利用传统 RPA 的易用性和速度对更多业务和 IT 流程进行大规模自动化处理。