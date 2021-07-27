基本自动化或任务自动化将简单的日常任务自动化。基本自动化用于数字化、简化和集中手动任务，例如向新员工分发入职材料、转发文档以供审批或自动向客户发送发票。

使用自动化技术代替人工来完成这些任务，有助于消除错误、加快事务性工作的速度，并将员工从耗时的任务中解放出来，让他们能够专注于更高价值、更有意义的工作。