运用技术、程序、机器人自动化技术或自动化流程，在投入人力最少的情况下达成结果
什么是自动化？

自动化是应用技术、程序、机器人或流程，以最少的人工投入实现结果。

自动化技术在现代世界中越来越普遍，拥有无数的应用，包括：业务流程自动化 (BPA) 、AIOps企业自动化等企业应用程序、汽车制造过程中使用的机器人等工业自动化应用程序，以及自动化家居等消费类应用程序。

自动化软件和技术被广泛应用于从金融到医疗保健、公用事业到国防以及介于两者之间的各个行业。自动化可用于业务职能的各个方面，而能最有效运用自动化的组织可获得显著的竞争优势。

组织利用自动化来提高生产力和盈利能力、改善客户服务和满意度、减少成本和操作错误、遵守合规标准、优化运营效率等。自动化是数字化转型的关键组成部分，对于帮助企业扩大规模具有重要意义。

自动化类型
基本自动化

基本自动化或任务自动化将简单的日常任务自动化。基本自动化用于数字化、简化和集中手动任务，例如向新员工分发入职材料、转发文档以供审批或自动向客户发送发票。

使用自动化技术代替人工来完成这些任务，有助于消除错误、加快事务性工作的速度，并将员工从耗时的任务中解放出来，让他们能够专注于更高价值、更有意义的工作。
过程自动化

过程自动化采用更复杂和可重复的多步骤过程（有时涉及多个系统）并实现自动化。流程自动化有助于提高业务和 IT 流程的一致性和透明度。

流程自动化可以提高企业生产力和效率，有助于提供对业务和 IT 挑战的新洞察，并通过使用基于规则的决策来提出解决方案。流程挖掘工作流自动化业务流程管理 (BPM)机器人流程自动化 (RPA) 是流程自动化的示例。
智能自动化

智能自动化是一种更高级的自动化形式，结合了人工智能 (AI)、业务流程管理和机器人流程自动化功能，以简化和扩展跨组织的决策。

例如，由自然语言处理、智能搜索和 RPA 等技术提供支持的虚拟代理可以降低成本，并为员工和外部客户提供支持。这种自动化有助于提高生产率和优化客户体验。AIOpsAI 助手是智能自动化在实践中的其他例子。
自动化用例

使用一组重复的流程可以提高生产力和效率，并减少人为错误。自动化可在多个领域促成业务价值，包括：
业务自动化

业务自动化是指用于自动执行重复性任务和流程以简化业务工作流程和信息技术 (IT) 系统的技术。这些解决方案可以根据组织的需求进行专门定制。
内容管理自动化

内容管理解决方案可捕获、存储、激活、分析业务内容并实现自动化。
文档处理自动化

文档处理解决方案使用机器学习和自然语言处理等人工智能技术来简化业务文档的处理。
文档管理自动化

文档管理解决方案从数字文档中捕获、跟踪和存储信息。
工作流程自动化

工作流自动化解决方案采用基于规则的逻辑和算法来执行几乎无需人工交互的任务。
决策管理自动化

决策管理解决方案通过机器学习对业务决策进行建模、管理和自动化。
流程映射自动化

流程映射解决方案可以通过识别瓶颈并实现跨组织协作和编排来改善运营。
IT 自动化

IT 自动化是指创建和实施自动化系统和软件，以取代以前需要人工干预的耗时手动活动。IT 自动化有助于加快 IT 基础架构和应用程序的部署和配置，并改进运营生命周期每个阶段的流程。
可观察性

可观察性解决方案增强了应用程序的性能监控能力，可以更好地了解系统性能以及加速解决事件所需的背景信息。
云自动化

云自动化解决方案可减少或消除与预配、配置和管理云环境相关的手动工作。云自动化有助于提高云的效率，并可让组织充分利用云计算所提供的各种优点；例如，可按需访问云资源。
混合云成本优化

混合云成本优化解决方案通过持续自动化帮助消除云寻源中的猜测，从而节省时间并优化成本。
网络性能管理

网络绩效管理解决方案通过智能洞察优化 IT 运营，并有助于提高网络弹性和可用性。
集成

集成是指整个 IT 组织中的数据、应用程序、API 和设备之间的连接，以提高效率、生产力和灵活性。
API 管理

API 管理解决方案有助于创建、管理、保护、社交化 Web 应用程序编程接口 (API) 并从中获利。
应用程序集成

应用程序集成解决方案连接应用程序和数据。
自动化成功案例
在前门接受工作人员递送的包裹的人
Carhartt
Carhartt 如何利用 IBM Turbonomic 实施云优先战略
在黑暗的房间里查看计算机的人员
ProMare
阅读 ProMare 和 IBM 如何启动五月花号自动驾驶船（Mayflower Autonomous Ship，MAS）， 该船只旨在执行重要的海洋研究。
女人坐在桌子旁看着另一个人
IBM 人力资源 (HR)
阅读了解 IBM HR 如何使用 AI 助手自动收集数据，让员工能够将更多时间投入到高价值的任务上。
在桌边裁剪布料的人
FAW-Volkswagen
FAW-Volkswagen 提供无缝的现代驾驶体验
查看药物处方的药剂师
Selta Square
了解一家领先的韩国制药公司如何实现药品安全监控核心流程的自动化。
自动化工具、趋势和术语
AI 助手

AI 助手以前被称为数字工作者，是经过训练、可以与人类合作或独立执行特定任务或流程的软件机器人（或机器人）。AI 助手使用一系列 skill 和 AI 功能，例如机器学习、计算机视觉和自然语言处理。
AIOps

面向 IT 运营的人工智能 (AIOps) 使用 AI 来改进和自动执行 IT 服务和运营管理。通过将独立的手动 IT 运营工具集成到单一、智能的自动化 IT 运营平台中，AIOps 可提供端到端的可见性和上下文信息。利用这种可见性，运营团队可以加速（甚至是主动）响应事件，如果放任不管，可能会导致速度变慢和中断。
人工智能 (AI)

人工智能 (AI) 是一种使计算机和机器能够模拟人类智能和解决问题能力的技术。机器学习、自然语言处理和计算机视觉都属于人工智能领域。
首席自动化官 (CAO)

首席自动化官 (CAO)（ibm.com 外部链接）是一个迅速崛起的职位，由于自动化对各行各业的积极影响，其重要性日益增加。CAO 负责在整个企业中实施业务流程和 IT 运营决策，以确定最适合每个业务计划的自动化平台和策略类型。CAO 与 IT、运营和网络安全等所有业务支柱领域的众多领导者合作。
计算机视觉

计算机视觉是人工智能的一个领域，它使用机器学习和神经网络来训练计算机和系统，从数字图像、视频和其他视觉输入中获取有意义的信息，并在发现缺陷或问题时提出建议或采取行动。
云成本优化 (FinOps)

FinOps（或云 FinOps）是财务 (Finance) 和 DevOps 的合成词，是一种不断发展的云财务管理学科和文化实践，旨在最大限度地提高混合和多云环境中的业务价值。
绿色或可持续 IT

绿色或可持续 IT专注于打造和运营更高效、更环保的数据中心。企业可在资源配置操作中使用自动化，从而通过最高效地利用计算、存储和网络资源来主动确保系统性能。此举有助于组织避免支出浪费能源浪费，而这些问题在过度配置的环境中常有发生。
超自动化

超自动化是一种融合多种技术和工具的方法，可在最广泛的业务和 IT 流程、环境和工作流中高效实现自动化。
低代码和无代码

低代码和无代码是指需要最少（低代码）或无需编码的工作流软件。此类软件允许非技术业务线专家使用可视化设计器或自然语言处理来自动执行各项流程。
机器学习

机器学习 (ML) 是人工智能和计算机科学的一个分支，它专注于使用数据和算法以使 AI 能模仿人类的学习方式，并逐渐提高其准确性。通过将机器学习应用于 IT 自动化，可检测异常、重新路由流程、触发新流程并提出操作建议。
自然语言处理

自然语言处理 (NLP) 将计算语言学（基于规则的人类语言建模）与统计和机器学习模型相结合，使计算机和数字设备能够识别、理解和生成文本和语音。自然语言处理通常用于现代聊天机器人，帮助聊天机器人解释用户问题并自动回复。
