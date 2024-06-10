绿色计算（也称为绿色 IT 或可持续 IT）是指以限制对环境有害影响的方式，设计、制造、使用和处置计算机、芯片、其他技术组件以及外围设备，包括减少制造商、数据中心和最终用户的碳排放与能耗。绿色计算还包括选择可持续来源的原材料、减少电子废弃物，以及通过使用可再生资源促进可持续发展。

绿色计算对环境产生积极影响的潜力不容小觑。信息和通信技术 (ICT) 行业占全球温室气体排放量的 1.8% 至3.9%。此外，数据中心的能耗占每年总能耗的 3%，在过去十年中增长了 100%。

根据美国计算机协会发布的报告（ibm.com 外部链接），“如果要及时减缓气候变化，以避免灾难性的环境破坏，就必须大幅降低计算乃至整个 ICT 行业的能源需求与碳排放量。”

现代信息技术的方方面面 – 从最小的芯片到最大的数据中心 – 都需要付出碳排放的代价，而绿色计算会设法减少这一代价。技术制造商在绿色计算中发挥着重要作用，而使用技术的企业、组织、政府和个人也是如此。绿色 IT 是多方面的，涉及各个层面的众多决策，既包括大型数据中心制定削减能耗的政策，也包括个人选择不使用屏幕保护程序。