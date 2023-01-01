您承诺减少贵组织对环境的影响，但在追求可持续性发展目标时会面临许多问题。在应对必须实现可持续 IT 策略和 ESG 计划的压力的同时， 需要平衡收入、风险并提升股东回报，这是一项巨大的挑战。
现在，可以通过优化整个生态系统应用程序的 IT 基础架构资源分配方式，对能源使用产生直接影响。如果应用程序仅消耗执行任务所需的能源，便可以提高使用率、降低能源成本和碳排放量，并实现持续高效的运维。IBM Turbonomic 平台使用智能自动化来帮助您实现这一目标。
利用自动化来推动内部循环经济策略，以延长硬件生命周期并最大限度地减少电子垃圾。
整合数据中心资源以节省资本支出成本，并进行更有效的采购，致力实现可持续的基础架构增长。
选择考虑温室气体排放指标的云供应商，并将由人工智能提供技术支持的决策制定应用于云端可持续性发展工作。
各行各业的 IT 高管们面临越来越大的压力，他们不仅要最大限度地实现业务价值，还须确保其增长符合可持续性发展的环保宗旨。了解云和 IT 运营团队如何协作，以兼顾客户体验、成本预算和可持续性发展目标。
在应对气候变迁的博弈中，IT 主管在推进其组织的可持续性发展计划方面发挥着关键作用。IT 运营必须在不影响企业运营的情况下减少碳排放和对环境的影响。下载此报告以了解 IBM Turbonomic 用户如何实现其绿色 IT 和数字化转型目标。