您承诺减少贵组织对环境的影响，但在追求可持续性发展目标时会面临许多问题。在应对必须实现可持续 IT 策略和 ESG 计划的压力的同时， 需要平衡收入、风险并提升股东回报，这是一项巨大的挑战。

现在，可以通过优化整个生态系统应用程序的 IT 基础架构资源分配方式，对能源使用产生直接影响。如果应用程序仅消耗执行任务所需的能源，便可以提高使用率、降低能源成本和碳排放量，并实现持续高效的运维。IBM Turbonomic 平台使用智能自动化来帮助您实现这一目标。