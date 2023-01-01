主页 IT 自动化 Turbonomic 通过 IBM Turbonomic 实现可持续 IT
利用值得信赖的自动化实现运行数据中心的可持续性发展
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IBM Turbonomic 可持续 IT 插图
通过优化数据中心减少碳足迹

您承诺减少贵组织对环境的影响，但在追求可持续性发展目标时会面临许多问题。在应对必须实现可持续 IT 策略和 ESG 计划的压力的同时， 需要平衡收入、风险并提升股东回报，这是一项巨大的挑战。

现在，可以通过优化整个生态系统应用程序的 IT 基础架构资源分配方式，对能源使用产生直接影响。如果应用程序仅消耗执行任务所需的能源，便可以提高使用率、降低能源成本和碳排放量，并实现持续高效的运维。IBM Turbonomic 平台使用智能自动化来帮助您实现这一目标。
可持续 IT 仪表板主要功能
了解当前使用情况

可持续 IT 仪表板使信息技术管理员能够了解数据中心的电力和能源消耗及其估计的碳足迹。
执行可持续性操作

查看在 Turbonomic 平台上采取的操作如何在不牺牲应用程序性能的情况下，减少能源使用和碳排放影响。还可以查看显示潜在操作的能源和碳排放影响的预测，例如暂停未使用的服务器（在安全地将工作负载整合到更少的服务器上之后）。
比较二氧化碳排放量

可持续 IT 仪表板还会比较二氧化碳当量排放，以供了解背景信息。
如何有效运行绿色 IT 内部 IT 可持续性发展

利用自动化来推动内部循环经济策略，以延长硬件生命周期并最大限度地减少电子垃圾。

 了解更多 基础架构能效

整合数据中心资源以节省资本支出成本，并进行更有效的采购，致力实现可持续的基础架构增长。

 了解更多 云计算和环境可持续性发展

选择考虑温室气体排放指标的云供应商，并将由人工智能提供技术支持的决策制定应用于云端可持续性发展工作。

 了解更多
IBM Turbonomic 有助于确保充分利用和优化基础架构，以便同时确保性能并最大限度地降低财务和环境成本。 Colin Holyoake 认证数据中心设计和可持续发展经理 IBM Hursley

成功案例

在服务器机房使用笔记本电脑的人员
科技
IBM Hursley 推动创新，同时最大限度地减少对环境的影响

自 1950 年代以来，IBM 在英国汉普郡拥有的基于云的数据中心 IBM Hursley 一直是研究、开发和创新领域的佼佼者。如今，IBM Hursley 团队还专注于企业可持续性发展，并在实现碳中和的过程中使用 IBM Turbonomic 平台。

绿色 IT 资源
加速云成本优化和推进可持续性发展的 IT 策略

各行各业的 IT 高管们面临越来越大的压力，他们不仅要最大限度地实现业务价值，还须确保其增长符合可持续性发展的环保宗旨。了解云和 IT 运营团队如何协作，以兼顾客户体验、成本预算和可持续性发展目标。

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2023 年 PeerPaper 报告：借助 IBM Turbonomic 实现可持续 IT

在应对气候变迁的博弈中，IT 主管在推进其组织的可持续性发展计划方面发挥着关键作用。IT 运营必须在不影响企业运营的情况下减少碳排放和对环境的影响。下载此报告以了解 IBM Turbonomic 用户如何实现其绿色 IT 和数字化转型目标。

 获取 PeerPaper 报告
相关用例 云成本优化

使用 Turbonomic 平台由人工智能提供技术支持的自动化和云成本优化解决方案，持续帮助确保应用程序（传统和云原生）性能并优化成本。

 Kubernetes 优化

Turbonomic 软件自动确定合适的资源分配操作以及何时执行操作，确保您的 Kubernetes 环境和关键任务应用程序获得满足服务级别目标 (SLO) 所需的确切资源。

 数据中心现代化

Turbonomic 软件可自动优化应用程序的资源配置水平，同时根据业务需求实时动态扩展。通过现代化战略，您可以获得更高效的数据中心和更好的业务结果。
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