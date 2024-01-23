IBM Hursley 的 Colin Holyoake 和 Graham Eames 于 2021 年 11 月首次实施了 IBM Turbonomic。安装后短短几个小时内，团队的 Turbonomic 实例中就开始出现 6,000 个虚拟系统。该团队最终对应用程序（虚拟机/容器），甚至相关存储器的整个数据中心应用程序集具备独特的了解。在 Hursley 环境中 x86 虚拟化之外的其他实体中，Turbonomic 监控 IBM FlashSystem 以及在 IBM z15 上运行的 Red Hat OpenShift。

“IBM Turbonomic 几乎是第六感。”IBM Hursley 认证数据中心设计和可持续性经理 Holyoake 解释道，“该解决方案可支持全面了解环境及其运行情况，根本不会破坏弹性，而是评估、建议和提高性能。”

借助 Turbonomic，IBM Hursley 团队能够快速识别整个物理数据中心逻辑环境的相互依赖性，并重新分配资源以确保性能。例如，在安装 Turbonomic 后的 24 小时内，团队标识了关键的性能风险和调整大小的机会。他们观察到，在其中一个托管集群中，包含 60 个核心和 2 TB RAM 的每个节点都经历过多的 CPU 就绪状态，并对开发操作产生负面影响。根据 Turbonomic 的资源建议，IBM Hursley 团队随后标识了环境中其他位置较少使用的资源，这些资源可重新分配以降低这种性能风险，并且他们立即实施了这些建议。



这种全栈可见性的一个重要组成部分是 IBM Turbonomic 提供的集成范围。例如，IBM Hursley 团队实施了 Instana® 集成以及 Red Hat® OpenShift® 集成。在该集群上具有关键性能风险的工作负载中，很大一部分是基于 Red Hat OpenShift 的工作负载。在堆栈的这一级别部署 Turbonomic 可以更深入地了解这些工作负载，并帮助团队快速解决性能问题。这种级别的能见度还可以帮助团队通过自动化操作调整 OpenShift 内的工作负载大小，并在持续的基础上更好地平衡性能需求与其可用资源。