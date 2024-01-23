自 1950 年代以来，IBM 在英国汉普郡拥有的基于云的数据中心 IBM Hursley 一直是研究、开发和创新领域的佼佼者。IBM Hursley 一直是计算史上几种关键产品的发源地；例如，首次为计算机带来了语音和颜色。
如今，IBM Hursley 团队还专注于企业可持续性。在格拉斯哥举行的联合国气候变化会议 (COP26) 后，IBM 的目标是到 2030 年实现温室气体净零排放。IBM Hursley 团队通过碳中和设施、遵循绿色操作程序和部署智能自动化，在实现碳中和的过程中采取了多面方法。例如，IBM Hursley 团队计划利用地下水库来支持冷却操作，并与 IBM 合作伙伴合作，使数据中心可以在一段时间内脱离电网。
作为碳中和之旅的一部分，Hursley 使用 IBM® Turbonomic® 混合云成本优化解决方案，确保 4,500 个物理系统的性能并节约用电。
在 Turbonomic 的帮助下，已优化 6000 个虚拟系统
依赖 IBM Hursley 数据中心的人员包括 11000 名开发人员
IBM Hursley 的 Colin Holyoake 和 Graham Eames 于 2021 年 11 月首次实施了 IBM Turbonomic。安装后短短几个小时内，团队的 Turbonomic 实例中就开始出现 6,000 个虚拟系统。该团队最终对应用程序（虚拟机/容器），甚至相关存储器的整个数据中心应用程序集具备独特的了解。在 Hursley 环境中 x86 虚拟化之外的其他实体中，Turbonomic 监控 IBM FlashSystem 以及在 IBM z15 上运行的 Red Hat OpenShift。
“IBM Turbonomic 几乎是第六感。”IBM Hursley 认证数据中心设计和可持续性经理 Holyoake 解释道，“该解决方案可支持全面了解环境及其运行情况，根本不会破坏弹性，而是评估、建议和提高性能。”
借助 Turbonomic，IBM Hursley 团队能够快速识别整个物理数据中心逻辑环境的相互依赖性，并重新分配资源以确保性能。例如，在安装 Turbonomic 后的 24 小时内，团队标识了关键的性能风险和调整大小的机会。他们观察到，在其中一个托管集群中，包含 60 个核心和 2 TB RAM 的每个节点都经历过多的 CPU 就绪状态，并对开发操作产生负面影响。根据 Turbonomic 的资源建议，IBM Hursley 团队随后标识了环境中其他位置较少使用的资源，这些资源可重新分配以降低这种性能风险，并且他们立即实施了这些建议。
这种全栈可见性的一个重要组成部分是 IBM Turbonomic 提供的集成范围。例如，IBM Hursley 团队实施了 Instana® 集成以及 Red Hat® OpenShift® 集成。在该集群上具有关键性能风险的工作负载中，很大一部分是基于 Red Hat OpenShift 的工作负载。在堆栈的这一级别部署 Turbonomic 可以更深入地了解这些工作负载，并帮助团队快速解决性能问题。这种级别的能见度还可以帮助团队通过自动化操作调整 OpenShift 内的工作负载大小，并在持续的基础上更好地平衡性能需求与其可用资源。
由于 Turbonomic 可帮助团队标识在 IBM Hursley 数据中心重新平衡资源的机会，因此团队现在可以在不牺牲性能的前提下，更好地利用现有基础架构。这种最大化利用率的能力具有财务和环境效益，因为这种能力可以帮助团队减少未来的资本支出 (Capex) 需求。通过扩展现有基础架构的使用，IBM Hursley 团队避免了在新硬件上不必要的支出以及为其供电和冷却的运营费用。通过减少供电和冷却不必要的基础架构所需的电力，这种持续的性能优化型整合还可减少 IBM Hursley 的碳足迹。
“这样想，”Holyoake 建议道，“当您在办公室时，您会让汽车发动机停止运转，以防万一。那么，如果您可以使用硬件资源，为什么还要允许闲置呢？IBM Turbonomic 有助于确保充分利用和优化基础架构，以便同时确保性能并最大限度地降低财务和环境成本。”
IBM Hursley 团队还依靠 Turbonomic 来规划增长。他们利用 IBM Turbonomic 的全栈可见性，在实施变更之前评估向集群中添加或移除资源产生的影响。这种在执行操作之前检查不同资源决策的能力已帮助团队优化其资本支出计划。借助 Turbonomic，Holyoake 及其团队获得了制定精确增长计划所需的数据，并规划出硬件更换的确切数量和规格，最大限度地减少浪费。
展望未来，IBM Hursley 团队计划在整个环境中扩展 Turbonomic 自动化资源操作的使用情况以及 Turbonomic 的集成。他们将继续探索依靠 AI 支持的自动化处理来减少浪费并加速实现碳中和的新方法。
自 20 世纪 50 年代以来，IBM Hursley 一直是技术行业及其他领域重大创新和持久变革的发源地。如今我们经历着气候变化，Hursley 团队将继承探索和创新的传统，采取一切可能的行动来支持 IBM 到 2030 年实现温室气体净零排放的目标。自动化已经并将继续成为这一旅程的重要组成部分。
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美国出品，2022 年 8 月。
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