IBM Cloud Schematics 提供了一些强大的工具，以自动化您的云基础架构预配和管理流程、云资源配置和运行以及应用程序工作负载部署。

为此，Schematics 利用 Terraform、Ansible、OpenShift、Operators 和 Helm 等开源项目，并将这些功能作为托管服务提供给您。您无需在计算机上安装每个开源项目并学习 API 或 CLI，而是声明要在 IBM Cloud 中运行的任务并让 Schematics 为您运行这些任务。