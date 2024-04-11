加快基础架构预配，同时在任何云上自动完成任何操作。
消除开发、测试和部署环境不匹配的风险。
加快软件交付生命周期的每个阶段，包括沙盒预配、QA 等。
减轻您的团队负担，并最大限度利用云计算的基于使用量的成本结构。
改善开发运维生命周期，从规划和构建到软件测试和应用程序监视。
使用 IBM Cloud Schematics 部署 IBM Cloud Pak，并访问数据、自动化、AIOps 等解决方案。
使用 Satellite 和 Schematics 自动创建 Satellite 位置和 Red Hat OpenShift® on IBM Cloud。
该视频介绍了基础架构即代码 (IaC)、命令式方法和声明式方法之间的区别、每种方法如何影响您的开发环境，等等。
Terraform 是一个开源工具，可用于通过声明性语言自动化和管理您的基础架构、平台和服务
尝试使用 IBM 提供的 Ansible 运行手册在目标主机上执行云操作，或开始使用 IBM Cloud® Schematics 操作。
获取关于本产品最常见问题的回答。
IBM Cloud Schematics 提供了一些强大的工具，以自动化您的云基础架构预配和管理流程、云资源配置和运行以及应用程序工作负载部署。
为此，Schematics 利用 Terraform、Ansible、OpenShift、Operators 和 Helm 等开源项目，并将这些功能作为托管服务提供给您。您无需在计算机上安装每个开源项目并学习 API 或 CLI，而是声明要在 IBM Cloud 中运行的任务并让 Schematics 为您运行这些任务。
基础架构即代码 (IaC) 帮助您对云环境进行编码，以使您可以自动预配和管理云中的资源。您无需手动预配和配置基础架构资源或使用脚本调整云环境，而是使用高级脚本语言指定资源及其配置。然后，您使用 Terraform 等工具通过其 API 在云中预配资源。基础架构代码是按照与应用程序代码相同的方式处理的，以使您可以应用开发运维核心实践，例如版本控制、测试和持续监视。
IBM Cloud Schematics 工作区是免费为您提供的。不过，在您决定在 IBM Cloud 中应用 Terraform 模板时（单击工作区详细信息页面中的“应用计划”或运行 ibmcloud terraform apply 命令），您需要为 Terraform 模板中所述的 IBM Cloud 资源付费。查看您将要创建的每种资源的可用服务计划和定价信息。某些服务对每个 IBM Cloud 帐户设置了限制。如果您即将达到帐户的服务限制，则不会预配资源，直到您增加服务配额或先删除现有的服务。
借助 IBM Cloud Schematics，您可以使用 Terraform 配置文件中的 Ansible 预配程序针对 IBM Cloud 运行 Ansible 运行手册或 Schematics 操作。例如，使用 Ansible 预配程序在 IBM Cloud 资源上部署软件或对资源执行操作，例如关闭虚拟服务器实例。有关如何使用 Ansible 预配程序的更多信息，请参阅以下博客：
Terraform 是由 HashiCorp 创建的开源 IaC 工具。它是一种声明性编码工具，使开发人员能够使用称为 HCL（HashiCorp 配置语言）的高级配置语言描述用于运行应用程序的云或本地基础架构的所需最终状态。然后，它生成达到该最终状态的计划，并执行该计划以预配基础架构。
由于 Terraform 使用简单的语法，您可以在多个云和本地数据中心预配基础架构。您可以安全高效地重新预配基础架构以应对配置变化。它是目前最流行的基础架构自动化工具之一。如果您的组织计划部署混合云或多云环境，您很可能希望或需要了解 Terraform。
是的，IBM Cloud Schematics 支持多个 Terraform 提供程序版本。您需要添加具有正确提供程序版本的 Terraform 提供程序块。默认情况下，提供程序执行最新版本 1.21.0，并支持以前的 4 个版本，例如 1.20.1、1.20.0、1.19.0、1.18.0。
Ansible 是一个极其简单的 IT 自动化引擎，可以自动化云预配、配置管理、应用程序部署、服务内编排和很多其他 IT 需求。由于它不使用代理或额外的自定义安全基础架构，因此，它很容易部署。最重要的是，它使用一种简单的语言（YAML，采用 Ansible 运行手册形式），以允许您以通俗易懂的语言描述自动化作业。
在社区发布新的 Terraform 和 Ansible 版本后，IBM 团队开始执行强化和测试 Schematics 版本的过程。新版本的可用性取决于这些测试的结果、社区更新、安全补丁以及版本之间的技术变化。确保您的 Terraform 模板和 Ansible 运行手册与支持的版本之一兼容，以便在 Schematics 中运行这些模板和运行手册。