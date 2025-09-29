通过将数据挖掘和流程分析相结合，组织可以从其信息系统中挖掘日志数据，以了解其流程的性能，揭示瓶颈和其他需要改进的领域。流程挖掘利用数据驱动的方法来优化流程，使管理人员客观地做出有关现有流程资源分配的决策。

信息系统（例如企业资源规划 (ERP) 或客户关系管理 (CRM) 工具）可提供流程的审计跟踪及其各自的日志数据。流程挖掘利用来自 IT 系统的这些数据来创建真实流程的流程模型或流程图。在此基础上，对端到端流程进行审查，并了解其细节和任何变化。

专业算法还能帮助我们深入了解偏离标准的根本原因。这些算法和可视化功能使管理层能够了解他们的流程是否按预期运行；如果没有，他们可以基于这些信息来判断这种情况是否合理，并分配必要的资源以优化流程。他们还可以发现将机器人流程自动化 (RPA) 整合到流程中的机会，从而帮助公司加快实施任何自动化计划。

流程挖掘侧重于不同的视角，例如控制流、组织、案例和时间戳。虽然流程挖掘的大部分工作都侧重于活动顺序，即控制，但其他视角也能为管理团队提供有价值的信息。组织视角可以显示流程中的各种资源，例如单个工作职务或部门，而时间视角可以通过测量流程中不同事件的处理时间来揭示瓶颈。

2011 年，电气和电子工程师协会 (IEEE) 发布了《流程挖矿宣言》，旨在推动采用流程挖掘来重新设计业务运营。虽然 IEEE 等流程挖掘的支持者积极倡导采用这种方法，但 Gartner 指出，市场因素也将在流程挖掘的加速采用过程中发挥作用。数字化转型工作将促进围绕流程进行更多研究，从而提高人工智能、任务自动化和超自动化等新技术的采用率。这些组织变革的步伐也将要求企业发挥运营弹性以适应形势。因此，企业将越来越依赖流程挖掘工具来实现其业务成果。