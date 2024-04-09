IBM® Datacap 软件有助于简化业务文档的抓取、识别和分类。运用自然语言处理、分析和机器学习技术，可对非结构化或可变文档中的内容进行分类和提取。
Datacap 支持多通道抓取，可在扫描仪、移动设备等设备上处理纸质文档。该软件有助于降低人工和纸张成本，提供重要信息并提高决策效率。
这段 10 分钟的交互式产品演示将带您深入了解 Content Analyzer 的实际应用。
支持多种格式的多通道输入
可处理复杂或未知格式以及可变文档
只需一个样本即可在几分钟内完成文档类型训练
根据用户的规范编辑文档
对结构化和非结构化文档中的信息进行分类和提取。
通过基于微服务的 API 调用，提高当前应用程序的价值。
在云上进行 SaaS 设计、开发和交付。
全面了解您的数据，并将数据集成到您的自动化之旅中。
凭借 API 的灵活性实现强大的智能抓取功能，提高企业内容管理技术堆栈的价值。
省去耗时的模板制作。界面简单易用，有助于实时测试配置，以便对数据做出快速响应。
从以前无法访问的数据中获取有价值的洞察，以便根据市场进行明智的变更预测、开发和部署。
兼容 IBM Automation Platform for Digital Business 以及任何非 IBM 内容系统或流程系统。
应用云功能和可配置本体。
在云中实现流程自动化。
应用复杂的机器学习算法。
引入智能抓取功能和云的可扩展性
将低代码集成纳入您的技术堆栈中。
从数据科学内容中提取关键点
将低代码集成纳入您的技术堆栈中。
无需预配置或消除噪声即可使用分析功能。