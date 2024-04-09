IBM® Datacap 软件有助于简化业务文档的抓取、识别和分类。运用自然语言处理、分析和机器学习技术，可对非结构化或可变文档中的内容进行分类和提取。

Datacap 支持多通道抓取，可在扫描仪、移动设备等设备上处理纸质文档。该软件有助于降低人工和纸张成本，提供重要信息并提高决策效率。