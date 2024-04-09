主页 业务自动化 Content Analyzer IBM Business Automation Content Analyzer
智能抓取服务，只需最少的文档训练
观看演示 (03:38)
橙子加工仓库
对内容中锁定的数据进行分类、提取和处理

IBM® Datacap 软件有助于简化业务文档的抓取、识别和分类。运用自然语言处理、分析和机器学习技术，可对非结构化或可变文档中的内容进行分类和提取。

Datacap 支持多通道抓取，可在扫描仪、移动设备等设备上处理纸质文档。该软件有助于降低人工和纸张成本，提供重要信息并提高决策效率。
探索产品演示

这段 10 分钟的交互式产品演示将带您深入了解 Content Analyzer 的实际应用。
优势 加速实施

支持多种格式的多通道输入

 减少人工投入

可处理复杂或未知格式以及可变文档

 加快数据输出

只需一个样本即可在几分钟内完成文档类型训练

 降低开发成本

根据用户的规范编辑文档

 智能抓取分析

对结构化和非结构化文档中的信息进行分类和提取。

 通过 RESTful API 嵌入

通过基于微服务的 API 调用，提高当前应用程序的价值。

 云原生应用程序

在云上进行 SaaS 设计、开发和交付。

 应用于数据的 AI 算法

全面了解您的数据，并将数据集成到您的自动化之旅中。
功能 采用智能抓取即服务 API

凭借 API 的灵活性实现强大的智能抓取功能，提高企业内容管理技术堆栈的价值。

 阅读解决方案简介 无需模板即可提高敏捷性

省去耗时的模板制作。界面简单易用，有助于实时测试配置，以便对数据做出快速响应。

 观看演示 (3:38) 转变文档抓取策略

从以前无法访问的数据中获取有价值的洞察，以便根据市场进行明智的变更预测、开发和部署。

 与其他自动化平台集成

兼容 IBM Automation Platform for Digital Business 以及任何非 IBM 内容系统或流程系统。

 与 Datacap 互补

应用云功能和可配置本体。

 与 RPA 结合

在云中实现流程自动化。

 与 Watson AI 集成

应用复杂的机器学习算法。

 集成 Content Analyzer

引入智能抓取功能和云的可扩展性

 应用微服务

将低代码集成纳入您的技术堆栈中。

 了解自己的影响力

从数据科学内容中提取关键点

 导出 JSON 格式

将低代码集成纳入您的技术堆栈中。

 应用分析

无需预配置或消除噪声即可使用分析功能。

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Content Analyzer 详细信息

键值配对 键值对包含两个值，“键”定义了数据集，“值”定义了数据集中的变量。
分类和数据提取的 JSON 输出 JSON 是一种轻量级数据交换格式，既便于人类读写，也能由机器轻松解析和生成。
文档本体构建 Ontology Builder 是一种无代码设计工具，您可以在里面对系统进行训练，使其能够完成文档分类和重要关键值识别。
后续步骤
观看 Content Analyzer 的实际应用 (3:38)
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