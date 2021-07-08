流程挖掘将算法应用于 IT 系统中的专有日志数据集。日志数据的粒度（从精细到粗糙）决定了其分析与利用的难易程度（粗糙数据比精细数据更易于分析与利用）。

多系统流程挖掘方法可能包括整个组织的事件数据。因此，数据的来源可能既是系统（例如企业风险规划 (ERP) 和客户关系管理(CRM)），也可能是各部门（例如人力资源）。

什么是事件日志？

让我们退后一步看一下来源：事件日志。事件日志是一种数字记录，可帮助组织了解网络中发生的情况。在许多方面，它就像一张捕捉了某个时刻或特定动作的快照。

另一种简单的视角是在某个特定时间（时间戳）发生某事（事件）。该日期和时间可能还附带其他有用信息。例如，有人尝试登录 SaaS 应用程序，但登录失败。除了事件本身与时间戳，日志通常还关联着某个具体事件。结合流程挖掘提供的分析和可视化功能，事件日志可以帮助更全面地了解复杂交易中发生的情况。