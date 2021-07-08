标签
从精益初创企业到大型科技公司，只有真正理解其工作流程的运作方式，才能实现最大效率并改进关键业务流程。仅靠人力无法足够快地执行此类数据提取和分析，因而无法提高组织的竞争力。

通过流程挖掘，组织可以揭示流程中真实发生的事情，而不是基于假设来运作。然后，他们可以实时识别出现瓶颈的根本原因，满怀信心且高效地优化资源并进行扩展。

 

什么是流程挖掘？

流程挖掘是一种用于现代业务流程管理 (BPM) 的工具。它在数据科学和管理科学的交汇处进行。流程挖掘由一组策略组成，它们具有共同目标，即通过事件日志单元在信息系统中收集流程洞察。

组织用于流程挖掘的技术取决于其流程模型所处的阶段。以下是三种主要的流程挖掘技术：

  • 流程发现：这是最常用的技术，同时也充当着基础构建模块。发现流程可以生成一个流程模型，用于检查未来的符合性和改进情况。可以将流程发现看作是“弄清正在发生什么”。
  • 符合性检查：通过符合性检查，算法会聚焦于任何偏离预期流程模型结果的现象。可以把这个技术看作是“找出哪里出了问题”。
  • 模型增强：在发现和符合性检查到位后，您可能想更深入地进行流程改进，这就要从模型增强开始。您可以将这项技术看作是“寻找改进机会”。

这些数据挖掘技术可共同帮助组织保持较高的标准化、可预测性并持续改进。公司可以使用流程挖掘来优化单个流程、单个部门或整个组织。

流程挖掘的价值

已经确定并能够跟踪其流程 KPI 的公司，可以从更深入的流程分析中获益。他们能够追踪业务流程中的漏洞，找到低风险的改进路径，使公司在市场上更具敏捷性和竞争力。

以下介绍了流程挖掘如何帮助他们实现和保持这种敏捷性和竞争优势：

  • 提升商业智能：数据支持的洞察分析和改进建议，从而帮助利益相关者达成共识，更快地做出业务运营决策。
  • 识别流程瓶颈：流程挖掘有助于组织发现以前未检测出的瓶颈所在，以便他们可以解决根本原因，在常规流程中重获效率。
  • 纠正流程偏差：组织清楚业务流程应如何展开，但任何流程都存在导致工作流偏离正轨的潜在偏差。流程挖掘可展现真实的流程和实际流程步骤，包括任何偏差。这些都是改进的机会。

流程挖掘的工作原理

流程挖掘将算法应用于 IT 系统中的专有日志数据集。日志数据的粒度（从精细到粗糙）决定了其分析与利用的难易程度（粗糙数据比精细数据更易于分析与利用）。

多系统流程挖掘方法可能包括整个组织的事件数据。因此，数据的来源可能既是系统（例如企业风险规划 (ERP) 和客户关系管理(CRM)），也可能是各部门（例如人力资源）。

什么是事件日志？

让我们退后一步看一下来源：事件日志。事件日志是一种数字记录，可帮助组织了解网络中发生的情况。在许多方面，它就像一张捕捉了某个时刻或特定动作的快照。

另一种简单的视角是在某个特定时间（时间戳）发生某事（事件）。该日期和时间可能还附带其他有用信息。例如，有人尝试登录 SaaS 应用程序，但登录失败。除了事件本身与时间戳，日志通常还关联着某个具体事件。结合流程挖掘提供的分析和可视化功能，事件日志可以帮助更全面地了解复杂交易中发生的情况。

流程挖掘用例

流程挖掘可以应用于（任何行业中）任何采用和记录业务流程的组织。以下是一些常见的流程挖掘用例：

  • 制造和分销：产品进入市场的流程从未像今天这样受到如此严格的审查。全球民众的健康状况与社会生产力，一直取决于疫苗及相关医疗设备的制造与分发速度。流程挖掘可以消除众多分散参与方之间的瓶颈，带来对各方都具有关键意义的结果。
  • 销售：流程挖掘可以检查销售周期中的偏差和其他低效之处。这可以帮助公司更好地分配资源并增强流程，从而改善诸如结案周期等指标。这对于 B2B 公司来说是个好消息，因为他们的周期可能长达 3 个月到 9 个月，从而让竞争对手有机会增加市场份额。
  • 财务：流程挖掘可以帮助财务部门通过识别偏差行为（例如独立购买，即在既定采购流程之外购买商品和服务的做法）来提高审计等业务流程的效率。
  • 电子商务：流程挖掘可以帮助组织更好地理解特定客户流程的运作方式，从而提升销售额和客户体验。例如，电子商务公司可以制作能够快速呈现关键指标的模型，例如网页之间的关系、关键购买路径、从订单到现金周期以及（在支持端的）问题解决时间。
  • 医疗保健：流程挖掘可以提高患者就诊的效率，并改进医疗机构内跨部门工作流的效率和成本。这种影响扩展到了患者/用户，更短的就诊和等待时间通常对患者和医疗保健提供方都有好处。例如，它还可以帮助组织优化诸如高成本影像工作流之类的流程。

流程挖掘与 IBM

如果您正在考虑将流程挖掘添加到业务改进中，我们建议您开始使用 IBM® Process Mining。这是一种低代码解决方案，已帮助客户将手动流程花费的时间减少了 90%。

有关使用流程挖掘和其他类型的智能自动化（如 RPA）的更多信息，请查看流程挖掘和 RPA：自动化领域的“王牌组合”一文。
