从精益初创企业到大型科技公司，只有真正理解其工作流程的运作方式，才能实现最大效率并改进关键业务流程。仅靠人力无法足够快地执行此类数据提取和分析，因而无法提高组织的竞争力。
通过流程挖掘，组织可以揭示流程中真实发生的事情，而不是基于假设来运作。然后，他们可以实时识别出现瓶颈的根本原因，满怀信心且高效地优化资源并进行扩展。
流程挖掘是一种用于现代业务流程管理 (BPM) 的工具。它在数据科学和管理科学的交汇处进行。流程挖掘由一组策略组成，它们具有共同目标，即通过事件日志单元在信息系统中收集流程洞察。
组织用于流程挖掘的技术取决于其流程模型所处的阶段。以下是三种主要的流程挖掘技术：
这些数据挖掘技术可共同帮助组织保持较高的标准化、可预测性并持续改进。公司可以使用流程挖掘来优化单个流程、单个部门或整个组织。
已经确定并能够跟踪其流程 KPI 的公司，可以从更深入的流程分析中获益。他们能够追踪业务流程中的漏洞，找到低风险的改进路径，使公司在市场上更具敏捷性和竞争力。
以下介绍了流程挖掘如何帮助他们实现和保持这种敏捷性和竞争优势：
流程挖掘将算法应用于 IT 系统中的专有日志数据集。日志数据的粒度（从精细到粗糙）决定了其分析与利用的难易程度（粗糙数据比精细数据更易于分析与利用）。
多系统流程挖掘方法可能包括整个组织的事件数据。因此，数据的来源可能既是系统（例如企业风险规划 (ERP) 和客户关系管理(CRM)），也可能是各部门（例如人力资源）。
让我们退后一步看一下来源：事件日志。事件日志是一种数字记录，可帮助组织了解网络中发生的情况。在许多方面，它就像一张捕捉了某个时刻或特定动作的快照。
另一种简单的视角是在某个特定时间（时间戳）发生某事（事件）。该日期和时间可能还附带其他有用信息。例如，有人尝试登录 SaaS 应用程序，但登录失败。除了事件本身与时间戳，日志通常还关联着某个具体事件。结合流程挖掘提供的分析和可视化功能，事件日志可以帮助更全面地了解复杂交易中发生的情况。
流程挖掘可以应用于（任何行业中）任何采用和记录业务流程的组织。以下是一些常见的流程挖掘用例：
