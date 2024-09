软件开发 : 工程流程可能是杂乱无章的,而流程挖掘可以帮助确定清晰的、记录在案的流程。它还可以帮助 IT 管理员监控流程,使他们能够验证系统是否按预期运行。

IT 服务管理 (ITSM):流程挖掘可以优化服务交付和事件管理流程。它使 IT 团队能够分析服务工作流、识别低效问题并缩短响应时间。这有助于改进整体 IT 支持,提高客户满意度。