Gartner 定义的业务流程管理 (BPM)（链接位于 ibm.com 外部）采用方法来发现、建模、分析、衡量、改进和优化业务策略和流程。
业务流程管理有时会与任务和项目管理相混淆，但其范围较这些相近的主题更为广泛。任务管理侧重于单项任务，而 BPM 则观察整个端到端流程。项目管理是指一次性工作范围，而 BPM 则特别关注可重复的流程。
通过持续的流程重组，组织可以简化其整体工作流程，从而提高效率并节约成本。这个概念并不新鲜；六西格玛和精益原则就是 BPM 方法的范例。
通过整合先进的分析、活动监控和决策管理功能，业务流程管理套件能够协调人员、系统、信息和材料，以实现业务成果。因此，它们在加快数字化转型战略方面特别有用。
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业务流程管理主要有三种类型：以集成为中心、以人为中心和以文档为中心
一个成功的 BPM 系统首先要定义工作流中涉及的各个阶段。这有助于团队确定需要改进的领域和跟踪进展的指标。通过应用业务流程管理，组织可以改善其运营，从而取得更好的业务成果。要实现这些结果，就必须充分了解 BPM 的生命周期。以下是生命周期的五个步骤：
一个成功的 BPM 项目需要周密的计划和坦诚的沟通，但在改进了一系列活动之后，团队很快就能从中获益。
BPM 解决方案通过改进流程来提高组织价值，从而带来许多好处。其中一些好处包括：
BPM 软件为流程提供了更多的结构，消除了特定工作流程中的一些低效率问题。一些成功应用的例子包括：
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