为了保护其利润率，United Foods 必须确保其运营从供应链和制造到财务、销售和人力资源流程的各个方面，高效且经济地运行。随着推出新产品并扩展到新地区，该公司发现手动流程难以跟上增长的步伐。

“我们手动执行了许多关键工作流程，例如审计、信贷审批和人力资源绩效监控。”United Foods IT 主管 Mamdouh Ahmed Nada 评论道。“例如，我们在各个办公桌之间发送文件以供管理层审批，这些审批记录分散在多个电子邮件收件箱中，因此在审计期间很难找到信息。”

他补充道：“为我们所有部门生成关键绩效指标 [KPI] 非常耗时，我们无法深入了解报告中的准确细节，这限制了我们的可视性并阻止我们发现新的效率。”

为了简化财务、报告和销售流程并更深入地了解其运营效率，United Foods 在 SAP ERP 应用程序的支持下转向了集成数字工作流程。采取这一步骤有助于公司重新构想其许多核心活动，但 United Foods 看到了更进一步的机会。

“部署 SAP ERP 标志着我们业务运营方式发生了巨大变化。”Mamdouh Ahmed Nada 解释道。“下一步，我们的目标是通过采用自动化来降低复杂性，并消除重复的低价值活动。我们无法独自做到这一点，因此我们开始寻找技术合作伙伴来支持我们的旅程。”