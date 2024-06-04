主页 Case Studies United Foods 完善快速、高效业务流程的秘诀
United Foods 通过采用工作流程自动化实现了新的效率节省
玉米油生产

从与疫情相关的供应链中断到不断严重的通货膨胀，领先的食品制造商 United Foods 必须快速适应以在全球市场动荡中保持领先地位。

为了巩固其在阿拉伯联合酋长国领先食品生产商的地位，United Foods 与长期业务合作伙伴 TECH HUB 合作部署了 IBM Cloud Pak for Business Automation。新方法简化超过 35 个人力资源、财务和报告工作流程，提供了细粒度的数据，以便做出更明智的决策。

为了保护其利润率，United Foods 必须确保其运营从供应链和制造到财务、销售和人力资源流程的各个方面，高效且经济地运行。随着推出新产品并扩展到新地区，该公司发现手动流程难以跟上增长的步伐。

“我们手动执行了许多关键工作流程，例如审计、信贷审批和人力资源绩效监控。”United Foods IT 主管 Mamdouh Ahmed Nada 评论道。“例如，我们在各个办公桌之间发送文件以供管理层审批，这些审批记录分散在多个电子邮件收件箱中，因此在审计期间很难找到信息。”

他补充道：“为我们所有部门生成关键绩效指标 [KPI] 非常耗时，我们无法深入了解报告中的准确细节，这限制了我们的可视性并阻止我们发现新的效率。”

为了简化财务、报告和销售流程并更深入地了解其运营效率，United Foods 在 SAP ERP 应用程序的支持下转向了集成数字工作流程。采取这一步骤有助于公司重新构想其许多核心活动，但 United Foods 看到了更进一步的机会。

“部署 SAP ERP 标志着我们业务运营方式发生了巨大变化。”Mamdouh Ahmed Nada 解释道。“下一步，我们的目标是通过采用自动化来降低复杂性，并消除重复的低价值活动。我们无法独自做到这一点，因此我们开始寻找技术合作伙伴来支持我们的旅程。”
  提高生产力 消除关键工作流程中的瓶颈 增强决策者的能力 随时随地批准信用额度和采购订单

通过移动设备和平板设备。
通过使用 IBM Cloud Pak for Business Automation，我们用无缝的自动化流程取代手动工作流程，节省了大量时间。 Mamdouh Ahmed Nada IT 主管 United Foods
建立新的伙伴关系

United Foods 向其长期合作伙伴 TECH HUB 寻求帮助，寻找自动化解决方案，帮助公司实现转型愿景。TECH HUB 推荐了 IBM Cloud Pak for Business Automation，并与 IBM 合作进行了概念验证 (PoC) 练习。

“在 PoC 期间，TECH HUB 和 IBM 帮助我们实现了两个最重要的审计工作流程的自动化。”Mamdouh Ahmed Nada 评论说。“IBM Cloud Pak for Business Automation 能够并行处理多个数据密集型工作负载，这给我们留下了深刻印象。IBM 解决方案能够与 SAP ERP 无缝集成，这也是一大优势。”

成功进行 PoC 后，United Foods 部署了 IBM Cloud Pak for Business Automation，以简化核心 HR、财务和报告工作流程。例如，United Foods 与 TECH HUB 合作创建了一个全公司范围的绩效监控仪表板，该仪表板会自动显示每个员工在实现 KPI 方面的进度。

“我们与 TECH HUB 的关系非常好，他们从未让我们失望过。”Mamdouh Ahmed Nada 评论道。“我们非常重视 TECH HUB 的专家洞察力，他们总是愿意跳出旧有思维框架思考并质疑现有的工作方式，帮助我们找到更快、更简单、更适合我们业务的新方法。”
我们非常重视 TECH HUB 的专家洞察力，他们总是愿意跳出旧有思维框架思考并质疑现有工作方式。 Mamdouh Ahmed Nada IT 主管 United Foods
实现全过程可见性

仅仅两年后，United Foods 就已经成功实现了多个业务部门超过 35 个关键流程的自动化 - 从审批信贷额度、生成采购订单到人力资源报告和原材料规划。

“我们借助 IBM Cloud Pak for Business Automation，用无缝自动化流程取代手动工作流程，节省了大量时间。”Mamdouh Ahmed Nada 解释道。“我们的员工表示他们现在能够更快地开展日常活动，而且我们不再遇到运营瓶颈。”

利用与 SAP ERP 的深度集成，IBM Cloud Pak for Business Automation 使 United Foods 得以改变其向客户提供信用额度的方式，这有助于加快销售流程。如今，销售团队可以通过移动设备或平板电脑提交请求，该请求会通过移动设备自动处理并转发给业务负责人以供批准，从而无需在办公室之间发送文档以进行物理签名。信用额度一旦获得批准，就会自动反映在公司的 SAP ERP 解决方案中。

与此同时，United Foods 借助 IBM Cloud Pak for Business Automation 极大地改进了 KPI 报告。“借助 SAP ERP 和 IBM Cloud Pak for Business Automation，我们可以跟踪所有员工的 KPI。这些信息有助于我们在部门和员工层面制定有效的绩效目标，帮助我们的团队专注于高效的工作。”

利用 IBM Cloud Pak for Business Automation 精简和简化财务流程还帮助 United Foods 减少了审计期间涉及的时间和手动工作。

Mamdouh Ahmed Nada 评论说：“过去，我们会花很长时间收集审计师要求的记录和证据。如今，我可以与审计师坐下来，只需按一下按钮，即可自动调出采购订单、发票、成本等的相关信息，这大大节省了时间。

在 IBM 和 SAP 解决方案取得成功的基础上，United Foods 计划在未来几个月内完全实现无纸化。

Mamdouh Ahmed Nada 总结道：“我们的下一步是建立一个供应商管理门户，以便我们的贸易伙伴能够以电子方式向我们提交信息，从而减少所有纸质处理和手动数据输入。我们使用自动化节省的每一秒和每一美元，都是可以重新投资于发展我们的业务并保持领先于竞争对手的资产 - 即使在充满挑战的市场条件下也是如此。”
关于 United Foods

United Foods 公司成立于 1976 年，是阿拉伯联合酋长国最大的食品生产商之一。除了生产高品质的油脂和酥油产品外，United Foods 公司还拥有一系列领先的食品品牌，包括 Aseel、Nawar、Safi、Mumtaz、Della Terra 和 Super Sun。

 United Foods
关于 TECH HUB

作为 IBM 合作伙伴，TECH HUB 帮助世界领先的公司利用尖端技术的力量来促进业务发展、提高运营效率并推动创新。TECH HUB 总部位于埃及，为中东和非洲的客户提供服务。

 TECH HUB
解决方案组件 IBM Cloud Pak for Business Automation SAP ERP
采取后续步骤

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美国出品。2023 年 10 月。

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