从与疫情相关的供应链中断到不断严重的通货膨胀，领先的食品制造商 United Foods 必须快速适应以在全球市场动荡中保持领先地位。
为了巩固其在阿拉伯联合酋长国领先食品生产商的地位，United Foods 与长期业务合作伙伴 TECH HUB 合作部署了 IBM Cloud Pak for Business Automation。新方法简化超过 35 个人力资源、财务和报告工作流程，提供了细粒度的数据，以便做出更明智的决策。
为了保护其利润率，United Foods 必须确保其运营从供应链和制造到财务、销售和人力资源流程的各个方面，高效且经济地运行。随着推出新产品并扩展到新地区，该公司发现手动流程难以跟上增长的步伐。
“我们手动执行了许多关键工作流程，例如审计、信贷审批和人力资源绩效监控。”United Foods IT 主管 Mamdouh Ahmed Nada 评论道。“例如，我们在各个办公桌之间发送文件以供管理层审批，这些审批记录分散在多个电子邮件收件箱中，因此在审计期间很难找到信息。”
他补充道：“为我们所有部门生成关键绩效指标 [KPI] 非常耗时，我们无法深入了解报告中的准确细节，这限制了我们的可视性并阻止我们发现新的效率。”
为了简化财务、报告和销售流程并更深入地了解其运营效率，United Foods 在 SAP ERP 应用程序的支持下转向了集成数字工作流程。采取这一步骤有助于公司重新构想其许多核心活动，但 United Foods 看到了更进一步的机会。
“部署 SAP ERP 标志着我们业务运营方式发生了巨大变化。”Mamdouh Ahmed Nada 解释道。“下一步，我们的目标是通过采用自动化来降低复杂性，并消除重复的低价值活动。我们无法独自做到这一点，因此我们开始寻找技术合作伙伴来支持我们的旅程。”
United Foods 向其长期合作伙伴 TECH HUB 寻求帮助，寻找自动化解决方案，帮助公司实现转型愿景。TECH HUB 推荐了 IBM Cloud Pak for Business Automation，并与 IBM 合作进行了概念验证 (PoC) 练习。
“在 PoC 期间，TECH HUB 和 IBM 帮助我们实现了两个最重要的审计工作流程的自动化。”Mamdouh Ahmed Nada 评论说。“IBM Cloud Pak for Business Automation 能够并行处理多个数据密集型工作负载，这给我们留下了深刻印象。IBM 解决方案能够与 SAP ERP 无缝集成，这也是一大优势。”
成功进行 PoC 后，United Foods 部署了 IBM Cloud Pak for Business Automation，以简化核心 HR、财务和报告工作流程。例如，United Foods 与 TECH HUB 合作创建了一个全公司范围的绩效监控仪表板，该仪表板会自动显示每个员工在实现 KPI 方面的进度。
“我们与 TECH HUB 的关系非常好，他们从未让我们失望过。”Mamdouh Ahmed Nada 评论道。“我们非常重视 TECH HUB 的专家洞察力，他们总是愿意跳出旧有思维框架思考并质疑现有的工作方式，帮助我们找到更快、更简单、更适合我们业务的新方法。”
仅仅两年后，United Foods 就已经成功实现了多个业务部门超过 35 个关键流程的自动化 - 从审批信贷额度、生成采购订单到人力资源报告和原材料规划。
“我们借助 IBM Cloud Pak for Business Automation，用无缝自动化流程取代手动工作流程，节省了大量时间。”Mamdouh Ahmed Nada 解释道。“我们的员工表示他们现在能够更快地开展日常活动，而且我们不再遇到运营瓶颈。”
利用与 SAP ERP 的深度集成，IBM Cloud Pak for Business Automation 使 United Foods 得以改变其向客户提供信用额度的方式，这有助于加快销售流程。如今，销售团队可以通过移动设备或平板电脑提交请求，该请求会通过移动设备自动处理并转发给业务负责人以供批准，从而无需在办公室之间发送文档以进行物理签名。信用额度一旦获得批准，就会自动反映在公司的 SAP ERP 解决方案中。
与此同时，United Foods 借助 IBM Cloud Pak for Business Automation 极大地改进了 KPI 报告。“借助 SAP ERP 和 IBM Cloud Pak for Business Automation，我们可以跟踪所有员工的 KPI。这些信息有助于我们在部门和员工层面制定有效的绩效目标，帮助我们的团队专注于高效的工作。”
利用 IBM Cloud Pak for Business Automation 精简和简化财务流程还帮助 United Foods 减少了审计期间涉及的时间和手动工作。
Mamdouh Ahmed Nada 评论说：“过去，我们会花很长时间收集审计师要求的记录和证据。如今，我可以与审计师坐下来，只需按一下按钮，即可自动调出采购订单、发票、成本等的相关信息，这大大节省了时间。
在 IBM 和 SAP 解决方案取得成功的基础上，United Foods 计划在未来几个月内完全实现无纸化。
Mamdouh Ahmed Nada 总结道：“我们的下一步是建立一个供应商管理门户，以便我们的贸易伙伴能够以电子方式向我们提交信息，从而减少所有纸质处理和手动数据输入。我们使用自动化节省的每一秒和每一美元，都是可以重新投资于发展我们的业务并保持领先于竞争对手的资产 - 即使在充满挑战的市场条件下也是如此。”
United Foods 公司成立于 1976 年，是阿拉伯联合酋长国最大的食品生产商之一。除了生产高品质的油脂和酥油产品外，United Foods 公司还拥有一系列领先的食品品牌，包括 Aseel、Nawar、Safi、Mumtaz、Della Terra 和 Super Sun。
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美国出品。2023 年 10 月。
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