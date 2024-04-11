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IBM Blueworks Live 的平面插图
什么是 IBM Blueworks Live？

IBM Blueworks Live 是基于云的平台，能够改变团队构建和改进业务流程的方式。平台提供独特的协作环境，弥合了流程映射和切实可行的洞察分析之间的差距。

IBM Blueworks Live 具有基于 Web 的直观界面，让团队能够以前所未有的轻松和高效记录、分析和简化流程，无需下载。平台专为动态协作而设计，支持利益相关者从任何地方实时连接、分享洞察分析并推动改进。

浏览 Blueworks Live

 为什么选择 IBM Blueworks Live？

它超越了传统的流程映射工具，为持续优化流程提供了集中平台。在安全可访问的云环境中体验无缝的团队合作、更清晰的洞察分析和更高效的运营。

 了解 IBM Blueworks Live 为何能够超越简单的图表工具。查看比较信息
优势 快速记录和映射流程

使用共享分类和统一语言分享组织内现有流程或新流程的重要细节。

 直接协作

破除企业内部的各种壁垒，记录和设计更佳流程。

 优化业务运营

深入了解某个产品将带来哪些业务成果，以及如何实现这些效益。
功能 查看更多功能 获取和处理决策

采用协作方法获得最大准确性。

 演示流程

让项目干系人参与可视化流程步骤。

 自动执行简单流程

传播最适合企业需求的信息。

客户案例

TIM AG

TIM AG 将新员工入职所需时间缩短了 50%，从而提高了生产力和效率。

 Insperity

IBM Blueworks Live 通过单一的准确业务流程视图帮助 Insperity 提高流程效率，并加快软件交付。

 Elevations Credit Union

Elevations Credit Union 改进其流程，将房屋净值贷款的平均融资时间缩短了 52%。

 Swiss Re

面对杂乱无章的财务结算，这家全球再保险公司利用 IBM Blueworks Live 来实现工作流转型。通过简化的运营和自动化技术，会议参与人数减少了一半，每季度节省了 40,000 美元，并稳定了流程。

公共遗产项目

一家饱受不一致流程困扰的国家遗产组织采用了 IBM Blueworks Live。这款工具实现了工作流的标准化，将项目的协调性和效率提升了 40%，确保能够及时翻新，并提高了安全标准。

 新泽西州社区事务部

一个国家部门竭力想提高公共服务的水平。IBM Blueworks Live 优化了许可流程，将审批时间缩短了 30%，并大幅提升了市民满意度。

 First Canadian Title

房地产评估负责人需要简化复杂流程。IBM Blueworks Live 消除了运营瓶颈，将产权保险申请周期从两周缩短到 15 分钟，显著提高了效率。

 IBM 全球房地产

精简内部流程至关重要。IBM Blueworks Live 增强了工作流的透明度和协调性，从而显著提高了生产力。该系统帮助有效地管理了 4200 万平方英尺的办公空间。
购买方式

IBM Blueworks Live 可以部署在公有云或私有云上，并根据美国联邦政府的要求进行配置。每个部署选项均包含基于角色的许可证，用于定制最适合您的需求的解决方案。

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公共部门

Blueworks Live 的全部功能均为按需提供的云端解决方案。

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专为需要单一租户解决方案的公司设计的专用服务。

用例

助力高质量护理 医疗保健组织使用 IBM Blueworks Live 来消除其流程中的低效现象，并改善患者的治疗效果。 了解更多
促进业务增长 包括银行和资产管理在内的金融服务公司纷纷依靠 IBM Blueworks Live 来优化其流程，并增强客户体验。 了解更多
提升成就 学校和大学正纷纷使用 IBM Blueworks Live 来规范学生评估和报告流程。 了解更多
提供卓越服务 咨询服务公司使用 IBM Blueworks Live 构建业务流程并与客户共享。 了解更多
采取后续步骤

使用 IBM Blueworks Live 立即开始优化您的流程。注册免费试用并彻底改变您的工作流程。

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