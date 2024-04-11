IBM Blueworks Live 是基于云的平台，能够改变团队构建和改进业务流程的方式。平台提供独特的协作环境，弥合了流程映射和切实可行的洞察分析之间的差距。
IBM Blueworks Live 具有基于 Web 的直观界面，让团队能够以前所未有的轻松和高效记录、分析和简化流程，无需下载。平台专为动态协作而设计，支持利益相关者从任何地方实时连接、分享洞察分析并推动改进。
它超越了传统的流程映射工具，为持续优化流程提供了集中平台。在安全可访问的云环境中体验无缝的团队合作、更清晰的洞察分析和更高效的运营。
使用共享分类和统一语言分享组织内现有流程或新流程的重要细节。
破除企业内部的各种壁垒，记录和设计更佳流程。
深入了解某个产品将带来哪些业务成果，以及如何实现这些效益。
TIM AG 将新员工入职所需时间缩短了 50%，从而提高了生产力和效率。
IBM Blueworks Live 通过单一的准确业务流程视图帮助 Insperity 提高流程效率，并加快软件交付。
Elevations Credit Union 改进其流程，将房屋净值贷款的平均融资时间缩短了 52%。
面对杂乱无章的财务结算，这家全球再保险公司利用 IBM Blueworks Live 来实现工作流转型。通过简化的运营和自动化技术，会议参与人数减少了一半，每季度节省了 40,000 美元，并稳定了流程。
一家饱受不一致流程困扰的国家遗产组织采用了 IBM Blueworks Live。这款工具实现了工作流的标准化，将项目的协调性和效率提升了 40%，确保能够及时翻新，并提高了安全标准。
一个国家部门竭力想提高公共服务的水平。IBM Blueworks Live 优化了许可流程，将审批时间缩短了 30%，并大幅提升了市民满意度。
房地产评估负责人需要简化复杂流程。IBM Blueworks Live 消除了运营瓶颈，将产权保险申请周期从两周缩短到 15 分钟，显著提高了效率。
精简内部流程至关重要。IBM Blueworks Live 增强了工作流的透明度和协调性，从而显著提高了生产力。该系统帮助有效地管理了 4200 万平方英尺的办公空间。
IBM Blueworks Live 可以部署在公有云或私有云上，并根据美国联邦政府的要求进行配置。每个部署选项均包含基于角色的许可证，用于定制最适合您的需求的解决方案。
Blueworks Live 的全部功能均为按需提供的云端解决方案。
专为需要单一租户解决方案的公司设计的专用服务。