IBM Blueworks Live 是基于云的平台，能够改变团队构建和改进业务流程的方式。平台提供独特的协作环境，弥合了流程映射和切实可行的洞察分析之间的差距。

IBM Blueworks Live 具有基于 Web 的直观界面，让团队能够以前所未有的轻松和高效记录、分析和简化流程，无需下载。平台专为动态协作而设计，支持利益相关者从任何地方实时连接、分享洞察分析并推动改进。

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