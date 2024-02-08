Elevations 使用 IBM Blueworks Live™ 基于云的产品来记录和链接流程，从而更全面地了解其相互依赖的程序。
尽管许多组织必须在财务成功和会员满意度等竞争因素之间做出妥协，但 Elevations 明白，实现卓越流程是消除妥协需要的最可靠方法之一。由于认识到采用严谨的方法实现卓越流程的重要性，Elevations 决定争取获得著名的马尔科姆·巴尔德里奇国家质量奖，该奖项旨在表彰在以下七个关键方面的卓越表现：领导力；战略规划；以客户为中心；测量、分析和知识管理；以员工为中心；以运营为中心；以及结果。为帮助该组织实现这一目标，其首席执行官首先关注科罗拉多卓越绩效奖 (CPEx) ，该奖项旨在表彰成功应用巴尔德里奇卓越绩效标准的组织。CPEx 奖是角逐并有望赢得巴尔德里奇奖的完美垫脚石。
当 Elevations 询问其团队的现有流程时，发现他们中的许多人都没有基本的流程文档，更不用说了解组织内的许多流程是如何相互依赖的了。“我们面临的最大挑战是如何帮助人们理解，组织中的所有流程都是紧密相连的。换句话说，我的输出就是您的输入，我的输入就是您的输出。Elevations 信用合作社企业卓越绩效副总裁 Carla Wolfe 说：“我们意识到必须开始绘制所有流程图。”
Elevations 寻求一种解决方案来支持其流程改进计划的高期望。“我们需要找到一种工具，使人们能够真正了解彼此的流程并进行协作。因此，我们开始对现有的不同类型的系统做一些功课。当我们看到 IBM Blueworks Live 时，就立即认识到它的简单性将使很多人能够快速参与进来，”Wolfe 说道。
Elevations 使用 Blueworks Live 产品构建了一个总体企业流程图，其中将组织的所有流程分门别类。“我们让员工创建简单的高级图表来回答有关每个流程的问题，例如输入是什么，输出是什么？我们还应该考虑哪些流程？一切都在 Blueworks Live 中完成。我们很快就完成了大量工作，”Wolfe 说。
通过使用 Blueworks Live 产品，Elevations 的员工很快就对许多流程的重要性以及它们之间的联系有了更清晰的认识。它创建了价值流流程，从更具战略性的角度展示了如何从会员的需求出发，真正满足该需求，然后衡量反馈。
利用 Blueworks Live 产品的洞察分析，Elevations 调整了其流程，以提高会员满意度。例如，Elevations 利用其会员反馈程序指出，从提交在线贷款申请到收到回复之间的延迟令会员感到沮丧。该组织迅速建立了改进的贷款申请程序。过去，每一份贷款申请都要经过核保人的审查，这需要两个工作日或更长的时间。现在，如果贷款申请符合标准核保要求，会员就会立即得到答复，只有那些不符合要求的贷款才需要核保人审查。该组织还重新设计了抵押贷款流程。通过使用 Blueworks Live 产品，Elevations 发现了流程中的冗余点和瓶颈，从而将周期时间缩短了 50% 以上，并提高了会员满意度。此外，Elevations 还建立了新的流程，以确保在整个抵押贷款过程中与会员保持沟通。
在启动流程改进计划仅一年后，Elevations 就申请并赢得了 CPEx 奖。“一百万年来我们从未想过，在一年之内，我们居然能够申请并赢得科罗拉多林线级别的卓越绩效奖。他们对我们的架构以及我们使用 Blueworks Live 构建流程存储库的方式给予了高度评价。”Wolfe 说道。 “当我们获奖时，我感觉 Blueworks Live 就站在领奖台上和我们一起领奖，因为我不知道如果不是这样，我们怎么会获奖。”
随后，Elevations 将目光投向了久负盛名的马尔科姆·巴尔德里奇国家质量奖，该奖项每年由美国总统和美国国家标准与技术研究院 (NIST) 授予美国极少数表现出最高水平卓越绩效的组织。2014 年 11 月 10 日，Elevations 收到了美国商务部长 Penny Pritzker 的贺电，通知公司已经获奖。2015 年 4 月，Wolfe 和信用合作社的其他代表在马里兰州巴尔的摩举行的“追求卓越”年度会议上接受了该奖项。
Elevations 预计，Blueworks Live 产品将帮助其在整个组织内继续推出流程创新。“现在，我认为人们真正、全面地认识到，一旦他们了解了自己的流程和做事方式，他们基本上就掌握了通往王国的钥匙。他们可以做任何事情。他们可以审视组织的任何部分，并改进他们选择改进的任何部分，”Wolfe 说。
Elevations 信用合作社 （链接位于 ibm.com 外部）是为科罗拉多州博尔德县和布鲁姆菲尔德县提供服务的最大信用合作社之一。该组织成立于 1952 年，当时资产不足 100 美元，现在资产已超过 16 亿美元。Elevations 向其 115000 名会员提供一系列金融产品和服务，包括支票和储蓄账户；汽车、学生和企业贷款；抵押贷款；住房净值信用额度 (HELOC) 和信用卡。该组织还设有财务顾问，帮助会员进行财务规划，例如投资、退休规划、收入策略和财富转移规划。
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