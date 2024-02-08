利用 Blueworks Live 产品的洞察分析，Elevations 调整了其流程，以提高会员满意度。例如，Elevations 利用其会员反馈程序指出，从提交在线贷款申请到收到回复之间的延迟令会员感到沮丧。该组织迅速建立了改进的贷款申请程序。过去，每一份贷款申请都要经过核保人的审查，这需要两个工作日或更长的时间。现在，如果贷款申请符合标准核保要求，会员就会立即得到答复，只有那些不符合要求的贷款才需要核保人审查。该组织还重新设计了抵押贷款流程。通过使用 Blueworks Live 产品，Elevations 发现了流程中的冗余点和瓶颈，从而将周期时间缩短了 50% 以上，并提高了会员满意度。此外，Elevations 还建立了新的流程，以确保在整个抵押贷款过程中与会员保持沟通。



在启动流程改进计划仅一年后，Elevations 就申请并赢得了 CPEx 奖。“一百万年来我们从未想过，在一年之内，我们居然能够申请并赢得科罗拉多林线级别的卓越绩效奖。他们对我们的架构以及我们使用 Blueworks Live 构建流程存储库的方式给予了高度评价。”Wolfe 说道。 “当我们获奖时，我感觉 Blueworks Live 就站在领奖台上和我们一起领奖，因为我不知道如果不是这样，我们怎么会获奖。”



随后，Elevations 将目光投向了久负盛名的马尔科姆·巴尔德里奇国家质量奖，该奖项每年由美国总统和美国国家标准与技术研究院 (NIST) 授予美国极少数表现出最高水平卓越绩效的组织。2014 年 11 月 10 日，Elevations 收到了美国商务部长 Penny Pritzker 的贺电，通知公司已经获奖。2015 年 4 月，Wolfe 和信用合作社的其他代表在马里兰州巴尔的摩举行的“追求卓越”年度会议上接受了该奖项。



Elevations 预计，Blueworks Live 产品将帮助其在整个组织内继续推出流程创新。“现在，我认为人们真正、全面地认识到，一旦他们了解了自己的流程和做事方式，他们基本上就掌握了通往王国的钥匙。他们可以做任何事情。他们可以审视组织的任何部分，并改进他们选择改进的任何部分，”Wolfe 说。