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流程挖掘工作流程的插图
IT 支持和运营

增强、管理和简化 IT 支持和运营。

 面向 ServiceNow 的 IT 服务管理

借助专有框架和智能运营、KPI 指标、仪表板和自动化工具优化事件生命周期。提高 IT 效率，提升客户体验，并采取积极措施改进性能监控和有针对性的自动化功能。

 了解更多信息 面向 GitHub 的软件开发生命周期

优化您的软件产品版本，管理不完整或较晚发布的风险，确保高质量标准，同时提高开发生产力和效率。

 了解更多信息 客户服务

利用 IBM Consulting 的客户服务流程应用程序简化服务请求处理，并提升客户参与度。使用 IBM PEX Value Triangle 来提升服务请求效率、提高合规性并打造卓越的客户体验。

 了解更多信息 资源入职 (HR)

借助 IBM Process Excellence Value Triangle 释放效率 - IBM Consulting 提供的这款流程应用程序可加快入职速度、确保合规性并提升新员工的旅程体验。解锁洞察、提升绩效并为每位团队成员营造一个无缝的开端。

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供应链和可持续性

实现现代化并构建弹性供应链管理。

 可持续采购

帮助企业优化和精简运营，重点关注可持续性发展。通过识别三个重要领域的表现差距，提高盈利能力并推动目标驱动的采购职能：效率、合规性和体验。

 了解更多信息 IBM® Maximo 的工单管理

通过 IBM Maximo 集成提高运营效率，实现完整的工作订单生命周期管理。支持维护任务的快速执行，最大限度地减少积压，并利用 AI 进行预测性调度，以确保最大限度地延长资产正常运行时间并增强决策能力。

 了解更多信息 采购价值治理

使用 IBM Consulting 的价值治理流程应用程序精确引导并优化您的采购流程。深入了解效率、合规和体验方面的 KPI。确保每项决策都能增加价值，并将采购转化为战略资产。

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客户旅程

挖掘价值并推动整个客户旅程的增长。

 抵押贷款

整合 IBM PEX 框架以识别流程变化并 评估其对与效率、客户体验和合规性相关的关键 KPI 的影响。 结果如何呢？切实可行的洞察可以 增强客户体验，简化流程，增加贷款量并管理合规风险。

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销售和渠道

提高、监视和增强销售和渠道表现。

 实现潜在客户变现管理的卓越流程

减少时间和成本，同时识别从潜在客户管理到现金流的障碍。将不同的业务部门（如营销部、销售部和财务部）与企业应用程序联系起来，以提高潜在客户转化率和获客率。缩短潜在客户创造和现金流的整体循环时间。

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采取后续步骤

深入了解 IBM Process Mining 定价选项或预约与 IBM 专家的咨询，讨论它如何满足您的特定业务需求。

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