增强、管理和简化 IT 支持和运营。
借助专有框架和智能运营、KPI 指标、仪表板和自动化工具优化事件生命周期。提高 IT 效率，提升客户体验，并采取积极措施改进性能监控和有针对性的自动化功能。
优化您的软件产品版本，管理不完整或较晚发布的风险，确保高质量标准，同时提高开发生产力和效率。
利用 IBM Consulting 的客户服务流程应用程序简化服务请求处理，并提升客户参与度。使用 IBM PEX Value Triangle 来提升服务请求效率、提高合规性并打造卓越的客户体验。
借助 IBM Process Excellence Value Triangle 释放效率 - IBM Consulting 提供的这款流程应用程序可加快入职速度、确保合规性并提升新员工的旅程体验。解锁洞察、提升绩效并为每位团队成员营造一个无缝的开端。
实现现代化并构建弹性供应链管理。
帮助企业优化和精简运营，重点关注可持续性发展。通过识别三个重要领域的表现差距，提高盈利能力并推动目标驱动的采购职能：效率、合规性和体验。
通过 IBM Maximo 集成提高运营效率，实现完整的工作订单生命周期管理。支持维护任务的快速执行，最大限度地减少积压，并利用 AI 进行预测性调度，以确保最大限度地延长资产正常运行时间并增强决策能力。
使用 IBM Consulting 的价值治理流程应用程序精确引导并优化您的采购流程。深入了解效率、合规和体验方面的 KPI。确保每项决策都能增加价值，并将采购转化为战略资产。
挖掘价值并推动整个客户旅程的增长。
整合 IBM PEX 框架以识别流程变化并 评估其对与效率、客户体验和合规性相关的关键 KPI 的影响。 结果如何呢？切实可行的洞察可以 增强客户体验，简化流程，增加贷款量并管理合规风险。