采购价值治理流程应用程序

IBM® Consulting 提供的采购价值治理流程应用程序是您采购转型之旅的指南针，可为您提供运营的全景透视图。使用我们高级工具中的流程洞察来指导持续改进，让关键绩效指标 (KPI) 符合战略目标，并帮助保障您的转型计划能够提供有形的价值。
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帮助企业优化并简化运营，同时专注于可持续发展，以提高盈利能力并推动以目标为导向的采购职能。这涉及确定三个重要领域的绩效差距：效率、合规性和体验。
借助 IBM Process Excellence Value Triangle 释放效率。IBM Consulting 提供的这款流程应用程序可加快入职速度、帮助确保合规性并提升新员工的旅程体验。解锁洞察、提升绩效并为每位团队成员营造一个无缝的开端。
利用 IBM Consulting 的客户服务流程应用程序简化服务请求处理，并提升客户参与度。使用 IBM PEX Value Triangle 来提升服务请求效率、提高合规性并打造卓越的客户体验。
整合 IBM PEX 框架以识别流程变化并评估其对与效率、客户体验和合规性相关的关键 KPI 的影响。此类互动的结果是可以提高客户体验、简化流程、增加贷款量和管理合规风险的可操作见解。
借助专有框架和智能运营、KPI 指标、仪表板和自动化工具优化事件生命周期。提高 IT 效率，提升客户体验，并采取积极措施改进性能监控和有针对性的自动化功能。
优化您的软件产品版本，管理不完整或较晚发布造成的风险，确保高质量标准，同时提高开发生产力和效率。