采购价值治理流程应用程序
通过有针对性的价值治理提升采购效率
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Process Mining 产品流程图 - 层次结构视图
规划企业的采购转型之旅

IBM® Consulting 提供的采购价值治理流程应用程序是您采购转型之旅的指南针，可为您提供运营的全景透视图。使用我们高级工具中的流程洞察来指导持续改进，让关键绩效指标 (KPI) 符合战略目标，并帮助保障您的转型计划能够提供有形的价值。
实现极致流程优化

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主要功能

通过透视流程分析获取前所未有的可见性 使用 IBM Process Mining 捕获采购流程的综合快照。确认关键差距，衡量效率、合规性和体验，并了解破坏流程绩效的瓶颈。
KPI 绩效和机会图 详细的仪表板罗列了关键绩效指标，可揭示差距并突出优化机会。探索弥合各项差距的潜在货币价值，并有效划分行动的优先级，以提高采购效率。
通过季度 KPI 绩效报告监控各项趋势 通过季度绩效趋势报告跟踪转型工作的有效性。可视化各个时间段的进度，主动调整策略，并帮助确保与整体业务目标保持一致，以实现采购卓越。
通过优化机会分析释放潜力 量化您的流程价值债务，并识别尚未开发的机会领域。我们的框架可以预测未来的价值实现，帮助您将精力集中在能带来最高回报的领域。
价值实现追踪和预测 通过采购价值治理流程应用程序，您不仅可以追踪价值实现进展，还可以预测未来收益。这项双重功能有助于确保您始终领先，最大限度地提高采购对企业利润的贡献。
管理流程价值债务 主动衡量、跟踪和预测采购流程的采购成本。制定明智的决策，以缓解流程效率低下问题，并让转型路线图与战略业务成果保持一致。
更多 IBM Process Mining 流程应用程序

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 探索更多 可持续采购

帮助企业优化并简化运营，同时专注于可持续发展，以提高盈利能力并推动以目标为导向的采购职能。这涉及确定三个重要领域的绩效差距：效率、合规性和体验。

 了解更多信息 资源入职 (HR)

借助 IBM Process Excellence Value Triangle 释放效率。IBM Consulting 提供的这款流程应用程序可加快入职速度、帮助确保合规性并提升新员工的旅程体验。解锁洞察、提升绩效并为每位团队成员营造一个无缝的开端。

 了解更多信息 客户服务

利用 IBM Consulting 的客户服务流程应用程序简化服务请求处理，并提升客户参与度。使用 IBM PEX Value Triangle 来提升服务请求效率、提高合规性并打造卓越的客户体验。

 了解更多信息 抵押贷款

整合 IBM PEX 框架以识别流程变化并评估其对与效率、客户体验和合规性相关的关键 KPI 的影响。此类互动的结果是可以提高客户体验、简化流程、增加贷款量和管理合规风险的可操作见解。

 了解更多信息 面向 ServiceNow 的 IT 服务管理

借助专有框架和智能运营、KPI 指标、仪表板和自动化工具优化事件生命周期。提高 IT 效率，提升客户体验，并采取积极措施改进性能监控和有针对性的自动化功能。

 了解更多信息 面向 GitHub 的软件开发生命周期

优化您的软件产品版本，管理不完整或较晚发布造成的风险，确保高质量标准，同时提高开发生产力和效率。

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