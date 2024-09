IBM Consulting™ 提供的面向 ServiceNow 的 IT 服务管理运用 IBM PEX Value Triangle 框架,来改进从监控绩效到操作流程的整个事件生命周期。采取积极措施,优化 IT 效率,并利用智能工作流程改善用户体验。获取 KPI 指标、仪表板、自动警报和通知、智能自动化、工作流程自动化和假设分析工具。