企业主管都知道，组织的成功与否取决于其保持基本流程平稳高效运行的能力。电子邮件和 Slack 等通信技术已经变得如此重要，如果服务存在差距，业务就会陷入停滞。此外，企业越来越依赖 Jira 和 ServiceNow 等应用程序来管理工作流和 IT 服务。这些应用程序的任何问题都可能导致生产力下降、时间浪费和潜在的安全风险。

IT 运营经理监控和跟踪许多关键绩效指标 (KPI)，如服务级别协议 (SLA) 遵守情况、平均解决时间等。IT 运营维经理最难控制的两个绩效指标是工单重新分配和工单重新打开。例如，如果用户的电子邮件服务出现故障，他们会向 IT 部门提交工单。如果该工单在初始分配后被重新分配给第二个代理或团队进行解决，则表明该流程效率低下。同样，对于工单重新打开的情况：如果工单在解决后被重新打开，则表明需要通过培训或 IT 资源来解决问题。

由于工单管理等 IT 流程是人工操作的，因此容易出现差异和人为错误，这很容易影响关键绩效指标 (KPI) 和其他下游活动。工单管理关键绩效指标 (KPI) 对于了解 IT 支持团队的效率以及为客户提供的服务质量至关重要。然而，管理工单重新分配和工单重新打开是一个耗时且复杂的过程，需要对 IT 运营和客户支持最佳实践有深入的了解。