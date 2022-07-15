主页 Workflow Automation Software and Solutions 工作流程自动化软件和解决方案
通过简化各种流程和任务的工作流程自动化软件提高生产力
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数据仪表板上女士的等距图
工作流程自动化解决方案可帮助您实现事半功倍

手动的重复性流程可能会中断或减慢您的运营流程。 工作流程软件将帮助您管理人员、流程和数据，从而实现更好的业务成果。 通过使用基于规则的逻辑来自动执行业务流程，并减少或消除耗时的任务，工作流程软件可帮助您的团队加快工作速度。 通过提高效率，让您的团队能够集中精力完成高价值任务并提高工作质量，同时最大限度地减少人为错误，消除各种可能损害您的利润的瓶颈。
IBM 为工作流程和决策引入了开源产品
工作流程自动化软件的优势 大规模自动化

通过部署无手动处理流程实现事半功倍，同时有效管理案例和异常情况。

 提供一致的体验

使用可复用的标准化工作流程，提供一致且透明的用户体验。

 运行灵活的工作流程

将结构化和非结构化流程无缝地融合为顺畅的重复性工作流程。
工作流程自动化软件解决方案 IBM Business Automation Workflow

了解企业范围内的工作。 通过直接处理和完整的企业内容管理，为案例和知识工作者赋能。

 IBM Process Automation Manager

构建定制的云原生应用，使用开源软件实现流程自动化。

 IBM Cloud Pak® for Business Automation

全面的任务管理和工作流程编排，与 AI 支持的功能、通用 UI 以及低代码工具和模板相集成。

 IBM Workflow Process Service

使用低代码工具和预定义模板提高生产力并缩短价值实现时间，使业务用户和开发人员能够更快地构建应用。
工作流程自动化成功案例 了解客户如何使用工作流程软件来实现业务转型 改善运营

TD Ameritrade 减少了错误、改进了运营，并缩短了客户账户的创建时间。

 简化并优化工作流程 敏捷创新

在 IBM Automation 的帮助下，UWV 在六周内启动了荷兰紧急就业计划。

 查看 UWV 成功案例 集成和自动化

Tatweer Building Company 正在帮助沙特阿拉伯王国实现其 2030 年愿景，采用数字化集成方法来建造学校。

 查看 Tatweer 成功案例 优化工作流程

使用 AI 支持的 IBM Process Mining 解决方案来简化订单到现金流程。

 简化并优化工作流程
工作流程自动化资源 G2 评价和产品详情

"改进了流程的最佳客户之旅。" 在 G2 上查看更多信息。

 什么是工作流？

认识工作流程，了解企业如何通过使用业务流程管理系统和自动化来优化效率。

 什么是工作流程自动化？

工作流程自动化如何改进业务运营、IT 网络管理和 DevOps 协作。

 什么是工作流程引擎？

了解工作流程引擎软件如何自动执行任务，让员工能够集中精力完成更高价值的工作。

 什么是工作流程图？

了解什么是工作流程图、最常见的类型、如何创建图以及在业务中使用它们的好处。
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更快的流程和更短的客户等待时间 - 这就是 AI 驱动的自动化的魅力所在

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