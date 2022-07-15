手动的重复性流程可能会中断或减慢您的运营流程。 工作流程软件将帮助您管理人员、流程和数据，从而实现更好的业务成果。 通过使用基于规则的逻辑来自动执行业务流程，并减少或消除耗时的任务，工作流程软件可帮助您的团队加快工作速度。 通过提高效率，让您的团队能够集中精力完成高价值任务并提高工作质量，同时最大限度地减少人为错误，消除各种可能损害您的利润的瓶颈。
通过部署无手动处理流程实现事半功倍，同时有效管理案例和异常情况。
使用可复用的标准化工作流程，提供一致且透明的用户体验。
将结构化和非结构化流程无缝地融合为顺畅的重复性工作流程。
了解企业范围内的工作。 通过直接处理和完整的企业内容管理，为案例和知识工作者赋能。
构建定制的云原生应用，使用开源软件实现流程自动化。
全面的任务管理和工作流程编排，与 AI 支持的功能、通用 UI 以及低代码工具和模板相集成。
使用低代码工具和预定义模板提高生产力并缩短价值实现时间，使业务用户和开发人员能够更快地构建应用。
TD Ameritrade 减少了错误、改进了运营，并缩短了客户账户的创建时间。
在 IBM Automation 的帮助下，UWV 在六周内启动了荷兰紧急就业计划。
Tatweer Building Company 正在帮助沙特阿拉伯王国实现其 2030 年愿景，采用数字化集成方法来建造学校。
使用 AI 支持的 IBM Process Mining 解决方案来简化订单到现金流程。