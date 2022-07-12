IT 服务管理 (ITSM) 是管理 IT 服务并向内部和外部用户提供 IT 服务的方法。它为从设计到支持的 IT 服务交付创建了一个标准化系统。有效的 ITSM 计划包括收集和分析 IT 洞察分析，以帮助做出业务决策。

ITOM 和 ITSM 都在概述了 IT 服务管理的作用和活动的 ITIL框架中有所定义，并在网络管理中发挥作用。 这两个术语经常互换使用，但也有区别。ITSM 从长远的角度来看待 IT 服务生命周期。它侧重于组织网络、基础架构和计算资源的战略发展，以及相关的 IT 管理实践，如变更管理和服务台运营。IT 运维管理侧重于管理 IT 的日常活动。

IT 运营（或 ITOps）和 ITOM 经常被混淆，原因很容易理解。两者都密切参与维护 IT 服务的正常运行，IT 运营的缩写形式是 ITOM。ITOP 指的是与 IT 服务管理相关的作用和任务，而 ITOM 指的是用于维护公司技术组件和计算需求的管理流程和工具。