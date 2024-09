ITIL 是有关管理 IT 服务和改进 IT 支持及服务水平的最佳实践库。 ITIL 的主要目标之一是确保 IT 服务始终与业务目标保持一致,即使业务目标发生变化也是如此。

ITIL 是指“信息技术基础架构库”。 这个缩写在 1980 年代由英国政府的中央计算机和电信局 (CCTA) 首次使用,当时该机构撰写和印发过许多 IT 服务管理方面的最佳实践。 如今,ITIL 不再表示“信息技术基础架构库”,而是一个独立术语。

ITIL 自 20 世纪末问世以来,相关系列著作超过 30 卷,已然十分成熟。 2000 年前后,ITIL 的第二版对这些出版物进行了精简,分为不同类别,分别对应于 IT 管理、服务和应用等不同方面。 在此期间,Microsoft 对 ITIL 进行了标准化,用于帮助开发其 Microsoft 运营框架 (Microsoft Operations Framework)。

ITIL 最重要的部分之一是配置管理数据库 (CMDB),此数据库为服务、软件、IT 组件、文档、用户和硬件等必须受到管理才能交付 IT 服务的所有组件提供集中管理。 CMDB 会跟踪此类资产和流程的位置及变化,以及它们的属性和相互关系。

遵守 ITIL 原则有助于确保尽快找到环境中问题的根本原因,并确保为系统和人员提供适当的可视性,以防将来出现问题。