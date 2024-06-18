IT 服务管理 (ITSM) 包含一组策略和实践，这些策略和实践可用于为最终用户实施、交付和管理 IT 服务，以满足最终用户的既定需求和企业的既定目标。
在此定义中，最终用户可以包含员工、客户或业务合作伙伴。 IT 服务可以包含组织提供给用户使用的任何硬件、软件或计算资源，从公司笔记本电脑、软件资产或 Web 应用程序，再到移动应用程序、云存储解决方案或用于开发或其他服务的虚拟服务器。
ITSM 是一种复杂的方法。毕竟，其预期目标是为扩展企业中的每个用户实现并保持各个 IT 资源的最佳部署、运行和管理。 本文旨在让读者对这个主题有基本的了解。
信息技术基础架构库 (ITIL) 是最广泛采用的最佳实践指导框架，用于实施和记录 ITSM。 这是一个实际存在的库，最新版本 ITIL 4 包含五卷，涵盖了 34 个 ITSM 实践 （相比 ITIL 3 的 26 个有所增加）。 在下列卷中描述了 ITIL 框架：
ITIL 非常详尽，但组织的 ITSM 项目不需要实施其涵盖的所有内容，组织只需挑选自身需要的 ITIL 流程和实践。
也存在其他最佳实践 ITSM 框架，有些与 ITIL 密切相关，也有很多会与 ITIL 配合使用。 其中包括：
虽然我们无法在一篇文章内介绍全部 34 个 ITSM 实践，但可以介绍组织最常采用的一些核心实践：
ITSM 旨在确保按照用户和企业的需求来执行 IT 服务。 因此，严格的 ITSM 方法通常会带来一些重大商业优势也不足为奇，其中包括：
对于 IT 部门而言，ITSM 可以建立一个与业务战略保持一致且生产力、效率和成本效益都在不断提高的服务组织，而 IT 部门日益成为决定组织成功与否的关键（且组织产生的问题越来越少）。
在撰写本文时，市场上有 150 多种 ITSM 软件工具，旨在帮助组织在最佳实践框架或所选框架内执行甚至自动执行 ITSM。
下面是选择 ITSM 工具的简要标准：
最重要的一点是，所选 ITSM 工具应该能够应对快速变化的环境。 换言之，如果您的 ITSM 工具只能应对每日变更一次的环境，则达不到现代化的要求。 现代化工具应能近乎实时地识别、分析、修复和验证问题。
人工智能 (AI) 正快速融入众多企业流程，ITSM 也不例外。 Gartner 最近的一项调查指出，在过去四年中，实施 AI 的企业数量增长了 270%； 其中超过一半的公司也在考虑或已经将某种形式的 AI 用于 ITSM。
伴随时代不断发展，Gartner 预计有更多的 ITSM 工具将包含所谓针对 IT 运营的 AI 或 AIOps，此类工具定义为机器学习在整个运营环境中的应用。 其中包括监测和 ITSM。 通过将 AI 应用于来自多个数据源的数据，AIOps 有望更好地预测中断、确定事件优先级并改进根本原因分析。
下面是 ITSM 解决方案为公司创造价值的三个案例：
ITSM 解决方案随使用此类解决方案的组织需求和技术的发展而不断变化。 接下来的几年内很可能会出现如下情况：
发现如何使员工更有生产力、使流程更有效率、使 IT 系统更具主动性。
IBM Cloud Pak® for Watson AIOOps 是一款 IT 运营管理解决方案，可让 IT 运营商将 AI 置于 ITOps 工具链的核心位置。
IBM Control Desk 提供简化用户和基础架构支持所需的 IT 服务管理 (ITSM)。