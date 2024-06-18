IT 服务管理 (ITSM) 包含一组策略和实践，这些策略和实践可用于为最终用户实施、交付和管理 IT 服务，以满足最终用户的既定需求和企业的既定目标。



在此定义中，最终用户可以包含员工、客户或业务合作伙伴。 IT 服务可以包含组织提供给用户使用的任何硬件、软件或计算资源，从公司笔记本电脑、软件资产或 Web 应用程序，再到移动应用程序、云存储解决方案或用于开发或其他服务的虚拟服务器。

ITSM 是一种复杂的方法。毕竟，其预期目标是为扩展企业中的每个用户实现并保持各个 IT 资源的最佳部署、运行和管理。 本文旨在让读者对这个主题有基本的了解。